Футбол
Сергей Семак не исключил своего ухода из «Зенита»Спорт день за днем 09:38
На что Семак ответил: – Ничего нельзя загадывать. Вдруг сейчас встречусь с руководством клуба, они скажут, что у «Зенита» новые задачи и я как тренер им не соответствую. Лучше пусть чемодан всегда собран.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 15:47, Ашберн
Политика
Путин поручил учредить День географа
Президент Владимир Путин поручил правительству учредить День географа, который будет отмечаться 18 августа, а также разработать проект указа об установлении звания «Заслуженный географ», говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Суд арестовал задержанных на акциях против храма в Екатеринбурге
Ранее стало известно, что минувшей ночью почти 30 участников акции протеста против строительства храма на площади у Театра драмы в Екатеринбурге были задержаны по статьям «Мелкое хулиганство» и «Нарушение правил дорожного движения».
Обновлено вчера в 07:50
Политика
Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь
Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» получил кредит от семьи Усамы бен Ладена
Обновлено в 14:46
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге
Обновлено в 09:46
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено в 11:14
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Политика
США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»
Минфин США в рамках «закона Магнитского» ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 14:58
Армия и оружие
МИД Турции: С-400 не будут отданы под контроль системы ПВО НАТО
Глава МИД Турции напомнил, что российские системы ПВО уже давно могли считать всё это с израильских F-35 в Сирии и с норвежских в небе над Балтикой.
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура официально развелась с мужем
Анастасия Винокур и Григорий Матвеевичев официально развелись после шести лет брака.
Обновлено в 09:00
Наука
В Японии показали поезд, развивающий скорость до 400 километров в час
В Японии специалисты начали проводить тесты поезда, развивающий скорость до 400 километров в час, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 11:16
Политика
Козак заявил о наличии некачественной нефти еще в двух нитках «Дружбы»
Российский вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий ТЭК, сообщил, что некачественная нефть по-прежнему заполняет две нитки трубопровода «Дружба».
Обновлено в 14:02
Политика
Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая
Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Хоккей
Форвард сборной России Телегин продолжит карьеру в НХЛ
Нападающий московского ЦСКА и сборной России Иван Телегин следующий сезон собирается провести в Национальной хоккейной лиге.
Обновлено в 13:48
Экономика
ЦБ начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя»
Центробанк начал проводить проверки соблюдения прав потребителей финансовых услуг путем контрольных закупок методом «тайного покупателя».
Обновлено в 14:27
Армия и оружие
В проекте подлодок «Ясень-М» выявили ряд конструктивных недостатков
Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М).
Обновлено в 09:24
Футбол
РФС рассмотрит инцидент между футболистами Мирзовым и Ильиным
Российский футбольный союз (РФС) рассмотрит инцидент, произошедший после ответного матча полуфинала Кубка России по футболу между «Арсеналом» из Тулы и екатеринбургским «Уралом».
Обновлено в 13:47
Происшествия
Самолет из Нур-Султана совершил аварийную посадку в Шереметьево
Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан-Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, все закончилось благополучно, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Обновлено в 15:33
Технологии
«Билайн» обновляет сеть в Москве с помощью Huawei
"Билайн" модернизирует московскую инфраструктуру сетей связи на базе оборудования Huawei, рассказали в четверг гендиректор "Вымпелкома" Василь Лацанич и гендиректор Huawei в регионе Евразия Эйден У. Обновление сети завершится в сентябре 2019 г. и пройдет в два этапа.
Обновлено в 10:18
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:43
Авто
Интерьер нового Volkswagen Golf показали вживую
Напомним, что официальная презентация нового Volkswagen Golf будет проходить в октябре этого года в рамках специально организованного мероприятия в Вольфсбурге.
Обновлено в 03:16
Гаджеты
Asus презентовала смартфон с поворотной камерой
Обновлено в 14:31
Спорт
Загитова попробовала себя в роли теннисистки
Загитова является олимпийской чемпионкой Пхенчхана, победительницей финала Гран-при и чемпионата Европы.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес
Тарзан показал фанатам фото Наташи Королевой без макияжа
Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, опубликовал в соцсети Instagram фотографию, где показал Наташу Королеву без макияжа.
Обновлено в 08:53
Космос
Зонд НАСА сфотографировал место падения первого израильского лунохода
Камеры зонда LRO локализовали место падения израильского лунохода "Берешит", разбившегося при посадке на Луну в начале апреля.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова назвала длину своего шпагата
Анастасия Волочкова уже пять дней отдыхает на Мальдивах. Балерина не скупится на фото в купальниках для Instagram.
Обновлено вчера в 14:58
Авто
Интерьер нового Bentley Flying Spur отделают 3D-кожей
Компания Bentley опубликовала очередной тизер нового Flying Spur, который станет еще роскошнее и впервые в истории автомобилестроения получит инновационную обивку салона из специальной 3D-кожи.
Обновлено в 08:37