Сергей Семак не исключил своего ухода из «Зенита»Спорт день за днем 09:38

На что Семак ответил: – Ничего нельзя загадывать. Вдруг сейчас встречусь с руководством клуба, они скажут, что у «Зенита» новые задачи и я как тренер им не соответствую. Лучше пусть чемодан всегда собран.

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