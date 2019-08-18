Футбол

Сергей Семак извинился за «излишне эмоциональное выражение» к судьямPiter.tv 09:47

Зенит — Ахмат
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
7′
Ризван Уциев
14′
Бернард Бериша
Игорь Смольников
24′
Игорь Смольников
Юрий Жирков
46′
62′
Бернард Бериша
Одисе Роши
66′
Одисе Роши
Александр Ерохин
Алексей Сутормин
68′
Магомед Оздоев
74′
81′
Олег Иванов
Андрес Понсе
Эмильяно Ариэль Ригони
Далер Кузяев
83′
90′+1′
Денис Глушаков
Михаил Гащенков
90′+5′
Зоран Нижич
Ярослав Ракицкий
90′+5′
Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что мое излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Семак извинился перед судьями за слова после матча с «Ахматом»

RT на русском09:03

Семак: «Прошу прощения за мое излишне эмоциональное выражение в эфире. Никого не хотел обидеть»

Sport24.ru07:44

«Зенит» – «Ахмат», Дзюба и Семак о судьях, самые жесткие фразы об арбитрах

Чемпионат08:17

Семак извинился за грубые слова в адрес арбитров

Газета.Ru10:05

Семак попросил прощения за эмоции после матча с «Ахматом»

Спорт-Экспресс07:55

Сергей Семак: «Прошу прощения, что мое излишне эмоциональное выражение попало в эфир. Никого не хотел обидеть»

Sports.ru07:57

«Не надо с этими козлами разговаривать». Пожалуй, Семака можно понять

Советский спорт01:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:43, Ашберн
Космос

В Сети появилось видео столкновения кометы с Солнцем

Обновлено в 00:11
Происшествия

В МАКе сообщили о ходе расшифровки «черных ящиков» севшего в поле А321

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) скопировал данные с бортовых самописцев пассажирского самолета Airbus A321, который совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено вчера в 05:27
Происшествия

Друг устроившего бойню подростка рассказал об их встрече накануне убийства

В селе Патрикеево Ульяновской области, где произошло массовое убийство семьи, накануне отмечался главный сельский праздник — День части.
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес

Затравленная «блокадница» Бузова закрыла Instagram

Блогеры считают, что на такой шаг певица пошла после того, как ее "затравили" за видео, в котором она вылизывает тарелку и при этом называет себя блокадницей.
Обновлено вчера в 05:48
Теннис

Медведев о победе над Джоковичем: Один рывок все изменил

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над Новаком Джоковичем в полуфинале «Мастерса-1000» в Цинциннати.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес

В Сети обнародованы снимки Аллы Пугачевой для журнала Vogue 1994 года

На просторах Сети оказались обнародованы снимки отечественной певицы Аллы Пугачевой, сделанные в 1994 году.
Обновлено в 11:17
Здоровье

Минздрав предложил проверять работников на алкоголь

Работодатели смогут тестировать сотрудников на алкоголь.
Обновлено в 01:44
Политика

Жена Порошенко выделила миллионы на комедию о войне в Донбассе

Обновлено в 11:59
Происшествия

Опубликовано видео побега «короля наркоинтернета» от СБУ

Издание «Страна.ua» опубликовало видеозапись побега основателя крупнейшей международной онлайн-сети распространения наркотиков Амоса Дов Сильвера в киевском аэропорту Борисполь.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился без ведома семьи

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился, не известив об этом свою семью.
Обновлено в 12:10
Футбол

«Реймс» и «Страсбур» сыграли вничью в матче чемпионата Франции

"Реймс" дома сыграл вничью со "Страсбуром" в матче второго тура чемпионата Франции по футболу.
Обновлено в 13:03
Политика

Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии

Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Обновлено в 12:55
Политика

В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки

Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.
Обновлено в 10:53
Политика

В Москве завершился митинг КПРФ

На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Шоу-бизнес

Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына

Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына Свою публикацию в микроблоге в Instagram Анастасия Шубская сопроводила трогательной подписью.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие

В Донбассе уничтожен командир ВСУ Евстегнеев

Командир отделения 72-й бригады ВСУ Евстегнеев был уничтожен во время выполнения боевого задания в Донбассе, сообщает пресс-служба Кировоградской областной государственной администрации в Facebook.
Обновлено в 12:52
Футбол

Алексис Санчес может перейти в «Интер»

Обновлено в 04:07
Происшествия

Пациент московской больницы избил врача за некачественное лечение

Москвич написал жалобу в Минздрав, а затем начал требовать с заведующего глазным отделением несколько миллионов рублей.
Обновлено в 12:49
Политика

Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США

Обновлено в 09:45
Происшествия

В Казани экоактивистов задержали за плакат с просьбой не мусорить

Обновлено в 09:10
Общество

В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на марш

Десятки тысяч демонстрантов, протестующих против нового закона об экстрадиции, вышли на улицы Гонконга, несмотря на ливень и запрет полиции, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Четверых детей из лагеря в Татарстане госпитализировали с отравлением

У четверых воспитанников из детского лагеря в городе Иннополис в Татарстане выявили признаки острой кишечной инфекции.
Обновлено в 12:26
Космос

Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет

Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
Обновлено вчера в 14:14
Религия

Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне

В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
Обновлено в 01:30
Футбол

Сёмин проводит 600-й тренерский матч в чемпионате России

Обновлено в 12:27
Авто

Легендарный автомобиль «Волга» может вернуться на конвейер

Напомним, что в 2021 году легендарная модель ГАЗ 21 «Волга» отмечает свое 65-летие с начала производства.
Обновлено в 06:08
Политика

Живущих в Германии беженцев лишат статуса за поездки на родину

Регулярно выезжающих на родину иностранцев лишат статуса беженцев, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
Обновлено в 08:17
Общество

Повторную эвакуацию объявили в Уссурийске из-за паводка

Власти Уссурийска в Приморье в воскресенье организовали эвакуацию людей с территорий города из-за подъема уровня воды в реке Раздольная и ее притоках, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 08:29
Футбол

«Фейеноорд» сыграл вничью с «Утрехтом»

«Фейеноорд» сыграл вничью с «Утрехтом» (1:1) в матче 3-го тура чемпионата Голландии.
Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве

Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное