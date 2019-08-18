Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что мое излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир.

Сергей Семак извинился за «излишне эмоциональное выражение» к судьям

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