Футбол
Сергей Семак извинился за «излишне эмоциональное выражение» к судьямPiter.tv 09:47
|7′
Ризван Уциев
|14′
Бернард Бериша
Игорь Смольников
|24′
Игорь Смольников
Юрий Жирков
|46′
|62′
Бернард Бериша
Одисе Роши
|66′
Одисе Роши
Александр Ерохин
Алексей Сутормин
|68′
Магомед Оздоев
|74′
|81′
Олег Иванов
Андрес Понсе
Эмильяно Ариэль Ригони
Далер Кузяев
|83′
|90′+1′
Денис Глушаков
Михаил Гащенков
|90′+5′
Зоран Нижич
Ярослав Ракицкий
|90′+5′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
99
Лунев
18
Жирков
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
91
Сутормин
27
Оздоев
5
Барриос
14
Кузяев
22
Дзюба
7
Азмун
33
Гудиев
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
4
Анхель
59
Харин
23
Швец
21
Роши
9
Михаляк
11
Силва
18
Понсе
Ахмат
Расстановка 5‑4‑1
Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что мое излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир.
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