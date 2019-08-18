Футбол

Сергей Семак извинился за «излишне эмоциональное выражение» к судьямPiter.tv 09:47

Зенит — Ахмат
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
7′
Ризван Уциев
14′
Бернард Бериша
Игорь Смольников
24′
Игорь Смольников
Юрий Жирков
46′
62′
Бернард Бериша
Одисе Роши
66′
Одисе Роши
Александр Ерохин
Алексей Сутормин
68′
Магомед Оздоев
74′
81′
Олег Иванов
Андрес Понсе
Эмильяно Ариэль Ригони
Далер Кузяев
83′
90′+1′
Денис Глушаков
Михаил Гащенков
90′+5′
Зоран Нижич
Ярослав Ракицкий
90′+5′
Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что мое излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир.
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