Футбол
Сергей Семак: «Зенит» не устроит ничья с «Локомотивом»Вечерняя Москва 04:38
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу с «Локомотивом». Он отметил, что петербургскую команду ждет непростой матч, так как «Локомотив» является одним из главных конкурентов, занимая второе место в турнирной таблице.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 12:02, Ашберн
Политика
Зеленского обвинили в подмене результатов анализов
Шоумена и кандидата в украинские президенты Владимир Зеленский обвинили в фальсификации результатов анализа крови на наркотики и алкоголь.
Обновлено в 10:45
Наука
Психологи выяснили, почему людям нравится ностальгировать
Обновлено вчера в 22:54
Энергетика
Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России
Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.
Обновлено в 07:09
Общество
Безос после развода останется богатейшим человеком в мире
Обновлено в 08:11
Наука
В Перу нашли останки древнего четвероногого кита
Археологи и биологи нашли в Перу останки четвероногого кита времён середины эоценовой эпохи (42,6 миллиона лет назад), сообщает журнал Current Biology.
Обновлено в 05:33
Футбол
Со стадиона в Грозном убрали флаг Косово после жалобы Сербии
Обновлено в 08:38
Авто
В России начнут выпускать кроссоверы Audi Q8 и Audi Q7
По данным «Коммерсанта», российский завод будет выпускать Audi Q8 55 TFSI и Audi Q8 50 TDI, где первая версия оснащается V6 3.0 мощностью 340 л.с. Дизельная версия будет предложена с трехлитровым V-образным шестицилиндровым мотором.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Суд изъял у полковника Захарченко активы еще на 460 млн рублей
Никулинский суд Москвы 5 апреля изъял в доход государства имущество на 460 млн рублей близких бывшего замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко.
Обновлено в 09:55
Технологии
Валюту VK Coin майнят уже 4 млн пользователей
За первые четыре дня сервисом майнинга внутренней валюты соцсети успели воспользоваться четыре миллиона пользователей Сервис VK Coin на платформе VK Apps был запущен 1 апреля этого года.
Обновлено в 11:04
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите
Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Нервный срыв врача подмосковной больницы сняли на видео
В Министерстве здравоохранения Московской области предположили, у женщины случился нервный срыв на фоне переутомления, а также пообещали разобраться с ситуацией.
Обновлено в 11:32
Общество
Крым отказался от введения курортного сбора в 2019 году
Власти Крыма не будут вводить курортный сбор в 2019 году, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Facebook.
Обновлено в 06:38
Политика
Ушаков подаст в суд из-за решения о его отставке с поста мэра Риги
В пятницу в официальном правительственном вестнике было опубликовано распоряжение министра окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце об отставке мэра Риги.
Обновлено в 06:38
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Энергетика
Нефтяники и правительство продлили соглашение о заморозке цен
Соглашение о заморозке цен на бензин между правительством и нефтяными компаниями подписано, оно будут действовать до июля.
Обновлено в 11:07
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у коммерческого банка «Иваново»
Банк России приказом от 5 апреля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Иваново", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 01:51
Общество
Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени
Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Петербуржец получил 9 суток за «надгробие» с Путиным
Октябрьский суд Петербурга вынес приговор петербуржцу, установившему надгробие с изображением Владимира Путина рядом с Исаакиевским собором.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы
Обновлено в 03:37
Футбол
Все билеты на «Спартак» — ЦСКА проданы
Обновлено в 06:54
Космос
Нибиру захватывает Солнце: Планета Х устроила в Москве масштабное световое шоу
Обновлено в 07:58
Экономика
«Магнит» стал конкурентом Мордашова в борьбе за «Ленту»
Почему Мордашов, а не "Магнит" Как указывается в сообщении "Ленты", независимые директора компании попросили "Магнит" подтвердить, желает ли он провести сделку с "Лентой" в свете того, что "Севергрупп" согласилась приобрести примерно 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, и если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции.
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон призналась, что уже 10 лет как одинока
В число последних гипотетических бойфрендов Шарлиз Терон за последний год успели попасть Александр Скарсгард и Брэд Питт, но, похоже, сама актриса не придала никакого серьезного значения этим романам, даже если они имели место быть.
Обновлено в 07:03
Политика
Медведев уволил замруководителя Росприроднадзора
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал указ об освобождении Владимира Смолина от должности замруководителя Росприроднадзора.
Обновлено в 11:30
Политика
Венесуэла и Россия подписали 11 стратегических соглашений
Венесуэла и Россия подписали 11 стратегических соглашений в рамках работы межправкомиссии (МПК) Россия-Венесуэла высокого уровня.
Обновлено в 10:54
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Британия запросила экстренное заседание СБ ООН по ситуации в Ливии
Предполагается, что Совет Безопасности международной организации проведет экстренное закрытое заседание по ситуации в Ливии в пятницу, 5 апреля.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
Как только в России изменится политическая ситуация — а рано или поздно это произойдет, такова историческая логика, — люди, которые несут ответственность за расчеловечивающую пропаганду, окажутся под угрозой правового преследования.
Обновлено вчера в 06:57