Футбол
Сергей Семак: «Зенит» не устроит ничья с «Локомотивом»Вечерняя Москва 04:38
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу с «Локомотивом». Он отметил, что петербургскую команду ждет непростой матч, так как «Локомотив» является одним из главных конкурентов, занимая второе место в турнирной таблице.
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Заряженный Mercedes-AMG CLA 35 показали на тизере
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В сети появились первые кадры из нового «Терминатора»
В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.
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Власти Белоруссии хотят поднять тариф на транзит российской нефти
Власти Белоруссии предложили российской естественной монополии «Транснефть» повысить тариф на транзит нефти.
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Xiaomi Pocophone F2 попал на рендеры
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Александр Домогаров станет «Зорге» на Первом канале
Снял фильм режиссер Сергей Гинзбург ("Жизнь и приключения Мишки Япончика", "Убить Сталин").Заключительные эпизоды сериала "Подкидыш", которые должны были выйти в эфир Первого канала 8 и 9 апреля, будут показаны 6 апреля в 12.15.
Обновлено в 04:04
Недвижимость
Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.
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Политика
Штаб Порошенко сомневается в достоверности анализов Зеленского
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Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума одобрила в третьем чтении закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата.
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Спорт
Тихонов: С Драчевым общаются только из-за его высокого поста
Тихонов отметил, что с Драчевым общаются только из-за того, что он занимает высоки пост, возглавляя СБР, Напомним, что Драчев был избран на пост президента СБР в мае 2018 года.
Обновлено в 09:43
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов
Украина осенью 2016 года подала в ВТО иск к РФ, который касается ограничения Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.
Обновлено в 08:30
Происшествия
На базе морской авиации в США произошла стрельба
В результате стрельбы на авиабазе в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния ранен один человек.
Обновлено в 09:42
Экономика
Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах
Сбербанк России и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в некоторых банкоматах, сообщила в пятницу газета "Ведомости".
Обновлено в 01:23
Политика
Ушаков подаст в суд из-за решения о его отставке с поста мэра Риги
В пятницу в официальном правительственном вестнике было опубликовано распоряжение министра окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце об отставке мэра Риги.
Обновлено в 06:38
Происшествия
В московском суде произошла массовая драка
В Тверском суде Москвы 4 апреля во время слушания гражданского дела произошла массовая драка.
Обновлено в 08:40
Общество
Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени
Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7
Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
В Германии призвали распустить НАТО
НАТО несет угрозу мировой безопасности, поэтому альянс необходимо распустить.
Обновлено в 02:31
Политика
Трамп: Китай и США могут заключить торговую сделку в течение 4 недель
"Надеюсь, торговые делегации обеих сторон смогут продолжить работать в духе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды, чтобы устранить опасения друг друга и завершить переговоры о тексте торгового соглашения Китая и США в скором времени", - написал Си Трампу.
Обновлено в 04:21
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново»
Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у коммерческого банка «Иваново», зарегистрированного в одноимённом городе.
Обновлено в 01:45
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо
Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.
Обновлено в 05:39
Экономика
«Магнит» стал конкурентом Мордашова в борьбе за «Ленту»
Почему Мордашов, а не "Магнит" Как указывается в сообщении "Ленты", независимые директора компании попросили "Магнит" подтвердить, желает ли он провести сделку с "Лентой" в свете того, что "Севергрупп" согласилась приобрести примерно 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, и если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции.
Обновлено в 04:49
Авто
Мантуров назвал претендентов на заводы уходящего из России Ford
Судьба заводов Ford в России решится в течение одного-двух месяцев, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Лолита высказалась о новой пассии Александра Цекало
Певица рассказала Тодоренко о своем отношении к новой молодой жене своего бывшего — шоумена и продюсера Александра Цекало.
Обновлено в 09:23
Общество
Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»
Обновлено в 08:25
Здоровье
Неправильное питание оказалось вреднее курения
Обновлено вчера в 16:34
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление Хафтара
В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22