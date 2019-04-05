Футбол

Сергей Семак: «Зенит» не устроит ничья с «Локомотивом»Вечерняя Москва 04:38

Локомотив — Зенит
7 апреля
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу с «Локомотивом». Он отметил, что петербургскую команду ждет непростой матч, так как «Локомотив» является одним из главных конкурентов, занимая второе место в турнирной таблице.
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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