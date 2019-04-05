Футбол
Сергей Семак: «Зенит» не устроит ничья с «Локомотивом»Вечерняя Москва 04:38
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу с «Локомотивом». Он отметил, что петербургскую команду ждет непростой матч, так как «Локомотив» является одним из главных конкурентов, занимая второе место в турнирной таблице.
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Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар пошел в наступление на Триполи
Обновлено вчера в 17:15
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо
Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.
Обновлено в 05:39
Экономика
ЦБ лишил лицензии банк «Иваново»
ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново», говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 02:56
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Шоу-бизнес
Опубликован отрывок последнего клипа Юлии Началовой
Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева обнародовала фрагмент со съемок последнего клипа артистки «Я выбираю».
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Роспотребнадзор нашел источник заражения
В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
Обновлено вчера в 18:40
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку
Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 05:08
Хоккей
В Западной конференции НХЛ определились все участники плей-офф
Колорадо одержал победу над Виннипегом (3:2 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ и обеспечил себе выход в плей-офф.
Обновлено в 01:16
Общество
Ford Sollers предлагает увольняемым сотрудникам до 12 окладов
Сотрудники Ford Sollers при добровольном увольнении получат от 5,5 до 12 среднемесячных окладов, объявило в четверг, 4 апреля, совместное предприятие.
Обновлено вчера в 11:36
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в бою
Испытания в реальных боевых условиях зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» успешно подтвердили характеристики вооружения.
Обновлено в 03:00
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Футбол
В МИД России оценили инцидент с флагом Косова на стадионе в Грозном
В Министерстве иностранных дел России рассматривают инцидент с демонстрацией флага самопровозглашённой Республики Косово в ходе матча между командами «Ахмат» и «Спартак» в Грозном 30 марта как техническую ошибку.
Обновлено в 04:37
Политика
В Кремле отреагировали на призыв Трампа снизить траты на оружие
Слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости США, России и Китаю договориться и снизить траты на вооружения заслуживают высокой оценки, однако необходимо конвертировать этот призыв в конкретную инициативу.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Следователи выясняют причину смерти ребенка в больнице Дагестана
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, сообщили ИА REGNUM 4 апреля в пресс-службе Следственного комитета республики.
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия
Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля
Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
Прокуратура заинтересовалась кондуктором, высадившей девочку в Сургуте
Прокуратура в Сургуте проверит перевозчика и действия кондуктора, которая высадила девочку по пути в школу из-за отсутствия сдачи, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Югры.
Обновлено в 03:56
Недвижимость
За три месяца новостройки в российских городах подорожали на 3%
Аналитики отмечают, что за год новостройки в российских регионах в среднем подорожали на 10,6%. Больше всего повышение цен коснулось Кемеровской области (17%).
Обновлено в 04:39
Экономика
«Магнит» предложил за «Ленту» больше Мордашова
Второго апреля стало известно, что «Севергрупп» согласилась купить 41,91% ценных бумаг «Ленты» у крупнейших акционеров — TPG Group и Европейского банка реконструкции и развития.
Обновлено в 04:49
Общество
Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны
В 2017 году эмигрировать хотели 17% россиян. В 2014 году покинуть страну стремились только 7% опрошенных.
Обновлено вчера в 05:08
Политика
«Военторг» начал продавать «Куртку, как у Путина»
Подведомственная Минобороны компания «Военторг» выпустила в продажу модель куртки, в которой президент Владимир Путин ходил на рыбалку в Туве.
Обновлено вчера в 14:35
Энергетика
Минэнерго ожидает добычу угля к 2025 году на уровне 545 миллионов тонн
Минэнерго РФ ожидает добычу угля к 2025 году на уровне 545 миллионов тонн, к 2030 году - 590 миллионов тонн, сообщил глава министерства Александр Новак.
Обновлено в 05:04
Политика
Песков: Путину доложили о нехватке у россиян денег на обувь
Президенту РФ Владимиру Путину сообщили об исследованиях Росстата и Высшей школы экономики о доходах и расходах россиян.
Обновлено в 05:37
Космос
Первый израильский лунный посадочный аппарат выходит на орбиту к Луне
Обновлено вчера в 21:55
Общество
Экс-супруга основателя Amazon стала одной из самых богатых женщин мира
Обновлено вчера в 17:19
Общество
Названы самые популярные имена для новорождённых в России
Обновлено в 00:32
Технологии
AliExpress будет продавать российские товары по всему миру
Alibaba Group, которой принадлежит эта торговая площадка AliExpress, заявила, что отказывается от монополии на продажу только китайских товаров, пишет «Коммерсант».
Обновлено в 03:52
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06