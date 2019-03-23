Сергей Семак: «Вряд ли это поражение изменит таблицу»Спорт-Экспресс 13:32

Наша игра смотрелась не лучшим образом. Для нас это дополнительная информация о том, кто находится в каком состоянии. После крупного счета ощущения не самые приятные, но вряд ли это поражение изменит таблицу.

Сергей Семак: «Вряд ли это поражение изменит таблицу»

Спорт день за днем

Культура Макаревич нарисовал свинью на заседании совета Госдумы По данным Telegram-канала LifeShot, Андрей Макаревич нарисовал небольшую картину во время заседания Совета Государственной Думы по вопросам культуры.

Финансы Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.

Происшествия В Мали неизвестные убили более ста человек Вооруженные люди убили 110 пастухов народа фулани в поселениях возле города Банкас в центральном Мали, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление мэра города Мулая Гуиндо.

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Происшествия В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Армия и оружие В ЛНР заявили, что сбили беспилотник ВСУ «Заверяю украинских силовиков о бесполезности данных мероприятий, так как подразделения ПВО Народной милиции ЛНР регулярно пресекают противоправные действия противника, и ВСУ систематически недосчитываются своих летательных аппаратов», — добавил Осадчий.

Интернет В Chrome перенесли две востребованные функции из Microsoft Edge Разработчики из Google, наконец, добавили в фирменный браузер то, что давно уже было в Microsoft Edge.

Спорт Трусова выиграла Спартакиаду, на 16 баллов превзойдя мировой рекорд Фигуристка Александра Трусова выиграла состязания одиночниц IX зимней Спартакиады учащихся России.

Политика В Крыму ответили на приглашение проголосовать на выборах на Украине Крымчанам как гражданам РФ безразличны выборы на территории другого государства, призывы ехать на Украину для голосования, останутся без ответа, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Происшествия Норвежец на охоте подстрелил бегуна вместо косули Охотник же уверяет, что он не специально подстрелил 75-летнего бегуна, просто спутал его с косулей.

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Происшествия Попавших в мазут белых лебедей спасли в Санкт-Петербурге На территории Петербурга два белых лебедя-кликуна при перелете приводнились на мазутный отстойник ТЭЦ, в результаты на их оперение попало большое количество химического вещества.

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