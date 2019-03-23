Футбол
Сергей Семак: «Вряд ли это поражение изменит таблицу»Спорт-Экспресс 13:32
Наша игра смотрелась не лучшим образом. Для нас это дополнительная информация о том, кто находится в каком состоянии. После крупного счета ощущения не самые приятные, но вряд ли это поражение изменит таблицу.
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«Проблемы есть». Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья Ивановича, Кузяева и Азмуна
Спорт день за днем13:35
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Культура
Макаревич нарисовал свинью на заседании совета Госдумы
По данным Telegram-канала LifeShot, Андрей Макаревич нарисовал небольшую картину во время заседания Совета Государственной Думы по вопросам культуры.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес
Марат Башаров живет вместе с бывшей женой
Обновлено в 16:00
Финансы
Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю
Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено в 03:56
Гаджеты
Обнародован снимок нового смартфона Huawei P30 Pro
Обновлено в 09:07
Происшествия
В Мали неизвестные убили более ста человек
Вооруженные люди убили 110 пастухов народа фулани в поселениях возле города Банкас в центральном Мали, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление мэра города Мулая Гуиндо.
Обновлено в 14:20
Политика
Порошенко раскритиковал Бойко за визит в Москву
Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Юрия Бойко, своего оппонента на грядущих выборах, за поездку в Москву.
Обновлено в 16:07
Происшествия
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL
Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 12:57
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что сбили беспилотник ВСУ
«Заверяю украинских силовиков о бесполезности данных мероприятий, так как подразделения ПВО Народной милиции ЛНР регулярно пресекают противоправные действия противника, и ВСУ систематически недосчитываются своих летательных аппаратов», — добавил Осадчий.
Обновлено в 09:23
Интернет
В Chrome перенесли две востребованные функции из Microsoft Edge
Разработчики из Google, наконец, добавили в фирменный браузер то, что давно уже было в Microsoft Edge.
Обновлено в 07:42
Наука
Самки живут дольше, когда им помогают растить потомство
Обновлено 21 марта в 09:01
Спорт
Трусова выиграла Спартакиаду, на 16 баллов превзойдя мировой рекорд
Фигуристка Александра Трусова выиграла состязания одиночниц IX зимней Спартакиады учащихся России.
Обновлено в 17:29
Политика
В Крыму ответили на приглашение проголосовать на выборах на Украине
Крымчанам как гражданам РФ безразличны выборы на территории другого государства, призывы ехать на Украину для голосования, останутся без ответа, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Норвежец на охоте подстрелил бегуна вместо косули
Охотник же уверяет, что он не специально подстрелил 75-летнего бегуна, просто спутал его с косулей.
Обновлено в 10:57
Недвижимость
Продажи жилья на вторичном рынке США в феврале подскочили на 11,8%
Количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в феврале выросло на 11,8% по сравнению с показателем января - до 5,51 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).
Обновлено вчера в 10:04
Происшествия
В Париже посетители с криком выбегают из Диснейленда
Обновлено в 17:24
Политика
Медведчук оценил шансы Зеленского стать президентом Украины
Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский имеет хорошие шансы на победу.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон поссорилась с лучшей подругой
По сообщениям Mirror, герцогиня Кембриджская поссорилась со своей лучшей подругой Роуз Ханбери и попросила принца Уильяма прекратить общение с ней.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Попавших в мазут белых лебедей спасли в Санкт-Петербурге
На территории Петербурга два белых лебедя-кликуна при перелете приводнились на мазутный отстойник ТЭЦ, в результаты на их оперение попало большое количество химического вещества.
Обновлено в 14:42
Футбол
Норвегия упустила ничью в матче с Испанией
Статистика матча (Испания / Норвегия) Удары 24/6 Удары в створ ворот 11/2 Процент владения мячом 68 % / 32% Нарушения правил 11/22 Поданные угловые 9/4 Испания с 3-мя очками заняла первую строчку группы F. Норвегия опустилась на 5-ю позицию.
Обновлено в 17:40
Футбол
Фанаты «Луго» скандировали пожелания смерти Зозуле
Фанаты «Луго» скандировали оскорбительные кричалки в адрес украинского форварда «Альбасете» Романа Зозули во время матча испанской сегунды (0:3). Как сообщает Аupaalba, фанаты кричали «Zozulia muérete», что можно перевести, как «Зозуля, умри».
Обновлено в 16:55
Армия и оружие
В провинции Хама боевики применили газ, отравлен 21 человек
В сирийской провинции Хама боевики при обстреле применили газ. В больницу города Скальбии поступил 21 человек с симптомами отравления.
Обновлено в 17:08
Политика
Переговоры России и США по Сирии провалились из-за Болтона
Позиция помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона повлияла на переговоры России и США по Сирии — они потерпели крах.
Обновлено в 16:05
Происшествия
На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге
Порядка 38 человек оказались заблокированными на канатной дороге в кузбасском Шерегеше из-за поломки подъемника на трассе «Комсомолка».
Обновлено в 11:01
Общество
Синоптики предупредили об идущем на Москву снегопаде
Обновлено в 15:00
Футбол
Италия стартовала с уверенной победы над Финляндией
Статистика матча (Италия / Финляндия) Удары 12/10 Удары в створ ворот 3/1 Процент владения мячом 58 % / 42% Нарушения правил 12/13 Поданные угловые 5/0 Италия набрала 3 очка и поднялась на первую строчку группы J. Финляндия без очков опустилась на предпоследнее место.
Обновлено в 17:41