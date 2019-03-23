Футбол

Сергей Семак: «Вряд ли это поражение изменит таблицу»Спорт-Экспресс 13:32

Наша игра смотрелась не лучшим образом. Для нас это дополнительная информация о том, кто находится в каком состоянии. После крупного счета ощущения не самые приятные, но вряд ли это поражение изменит таблицу.
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Сергей Семак: «У Кузяева повреждение мениска, когда вернется в строй — пока неизвестно»

Sportbox.RU13:59

Семак: вряд ли поражение в матче с «Аустрией» изменит турнирную таблицу

Чемпионат14:11

Сергей Семак: «У Кузяева повреждение мениска, когда вернется в строй — пока неизвестно»

Матч ТВ13:59

Семак о поражении «Зенита»: «Мы смотрелись не лучшим образом»

78.ru14:29

Сергей Семак: Ощущения после крупного поражения не очень приятные

Советский спорт13:23

Сергей Семак: «Вряд ли это поражение изменит таблицу»

Спорт-Экспресс14:15

«Проблемы есть». Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья Ивановича, Кузяева и Азмуна

Спорт день за днем13:35
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Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

Обновлено в 13:17
Политика

В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу

В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Здоровье

Употребление перца чили способствует продлению жизни

Люди, употребляющие перец чили, повышают свои шансы на продление жизни, - согласно данным проведенного исследования, они живут на 12-14% дольше по сравнению с теми, кто не любит и не ест острую пищу.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия

8 тонн рыбных голов рассыпали около правительства Камчатского края

Обновлено в 12:10
Авто

Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники

Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено в 03:28
Гаджеты

Huawei за полгода продала более 1 млн умных часов Watch GT

Обновлено в 15:13
Спорт

Протест на дисквалификацию лыжницы Белоруковой отклонили

Протест сборной России на дисквалификацию российской лыжницы Юлии Белоруковой отклонён.
Обновлено в 09:33
Религия

В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола

"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
Обновлено в 08:15
Общество

Синоптики предупредили об идущем на Москву снегопаде

Обновлено в 15:00
Происшествия

Крупный ТЦ эвакуировали в Москве

На северо-востоке Москвы из крупного торгового центра эвакуировали более 2 тыс. человек из-за угрозы взрыва.
Обновлено в 14:27
Происшествия

Во время мессы в Канаде напали на священника

На священника напали во время мессы в канадском Монреале, в оратории Святого Иосифа. Он ранен, передает в пятницу, 22 марта, CBC News.
Обновлено вчера в 11:45
Космос

Высоту орбиты МКС поднимут на 1,2 километра

Высота орбиты Международной космической станции прибавит 1,2 километра.
Обновлено вчера в 17:23
Политика

Луценко может уйти в отставку из-за слов о после США

Украинский генпрокурор Юрий Луценко может уйти с должности из-за слов о том, что посол США в Киеве Мари Йованович передала ему список "неприкасаемых".
Обновлено в 15:53
Политика

В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров

Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено в 03:19
Политика

Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР

Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 13:06
Политика

МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве

Обновлено в 08:34
Происшествия

В шести провинциях на юге Таиланда объявлена угроза цунами

Департамент предупреждения и преодоления природных катастроф Таиланда объявил об угрозе цунами в шести провинциях после землетрясений в Индийском океане.
Обновлено в 16:11
Культура

Шнур на слушаниях в Госдуме предложил разогнать Минкульт

Сергей Шнуров и Андрей Макаревич пришли в Госдуму на слушания, посвященные законопроекту «О культуре».
Обновлено вчера в 05:35
Армия и оружие

National Interest сравнил Су-57 и F-35

Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено в 10:15
Общество

Семье затравленной за письмо Путину девочки предложили варианты жилья

«Несколько предложенных вариантов жилья женщине понравились, но она решила еще раз обдумать вопросы переезда, прежде чем принять окончательное решение», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:19
Политика

Медведев ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» в прямом эфире

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте" в ходе прямого эфира 29 марта, сообщает пресс-служба правительства России.
Обновлено в 07:50
Спорт

Симон Фуркад объявил о завершении карьеры

Французский биатлонист Симон Фуркад, побеждавший на чемпионате мира — 2009 в смешанной командной эстафете, принял решение завершить профессиональную карьеру.
Обновлено в 15:30
Происшествия

Источник назвал предполагаемую причину загрязнения воды в Хасавюрте

Обновлено в 14:55
Футбол

Голландский тренер рассказал о работе в «гнилой» команде

Бывший главный тренер итальянского "Интера" Франк де Бур рассказал о неудачном периоде работы в серии А. Я начал браться за слишком многое в "Интере".
Обновлено в 13:25
Армия и оружие

Расчеты «Искандер-М» перебросили из Ивановской области в Подмосковье

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» ракетной бригады танковой армии ЗВО совершили комбинированный марш из места постоянной дислокации в Ивановской области в Подмосковье.
Обновлено в 06:38
Экономика

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых

Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено вчера в 10:56
Футбол

Денис Попов: «Сборную России устроит ничья с Казахстаном»

Бывший нападающий сборной России Денис Попов в разговоре с корреспондентом портала "Евро-Футбол.ру" Кириллом Иванцовым поделился мнением о сборной России, которая в воскресенье 24 марта проведёт в Нур-Султане отборочный матч Евро-2020 против команды Казахстана.
Обновлено в 15:28
Армия и оружие

Военные учения с истребителями прошли в Ленинградской области

Добавляется, что к учениям в шести регионах РФ было привлечено свыше одной тысячи военнослужащих подразделений противовоздушной обороны и авиации ЗВО, а также более 30 самолетов и свыше 200 единиц вооружения и военной техники, включая боевые расчеты ЗРС С-300ПМ.
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Единоборства

Чудинов досрочно победил Нуерланга

Обновлено в 15:42
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Улюкаев отметил свой день рождения свиданием с женой в колонии

Обновлено в 11:24
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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