Сергей Семак: «Вряд ли это поражение изменит таблицу»Спорт-Экспресс 13:32

Наша игра смотрелась не лучшим образом. Для нас это дополнительная информация о том, кто находится в каком состоянии. После крупного счета ощущения не самые приятные, но вряд ли это поражение изменит таблицу.

Сергей Семак: «Вряд ли это поражение изменит таблицу»

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Происшествия Крупный ТЦ эвакуировали в Москве На северо-востоке Москвы из крупного торгового центра эвакуировали более 2 тыс. человек из-за угрозы взрыва.

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