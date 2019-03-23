Футбол
Сергей Семак: «Вряд ли это поражение изменит таблицу»Спорт-Экспресс 13:32
Наша игра смотрелась не лучшим образом. Для нас это дополнительная информация о том, кто находится в каком состоянии. После крупного счета ощущения не самые приятные, но вряд ли это поражение изменит таблицу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Проблемы есть». Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья Ивановича, Кузяева и Азмуна
Спорт день за днем13:35
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:24, Ашберн
Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
Обновлено в 13:17
Политика
В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу
В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Здоровье
Употребление перца чили способствует продлению жизни
Люди, употребляющие перец чили, повышают свои шансы на продление жизни, - согласно данным проведенного исследования, они живут на 12-14% дольше по сравнению с теми, кто не любит и не ест острую пищу.
Обновлено вчера в 13:50
Авто
Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники
Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено в 03:28
Гаджеты
Huawei за полгода продала более 1 млн умных часов Watch GT
Обновлено в 15:13
Спорт
Протест на дисквалификацию лыжницы Белоруковой отклонили
Протест сборной России на дисквалификацию российской лыжницы Юлии Белоруковой отклонён.
Обновлено в 09:33
Религия
В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола
"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
Обновлено в 08:15
Общество
Синоптики предупредили об идущем на Москву снегопаде
Обновлено в 15:00
Происшествия
Крупный ТЦ эвакуировали в Москве
На северо-востоке Москвы из крупного торгового центра эвакуировали более 2 тыс. человек из-за угрозы взрыва.
Обновлено в 14:27
Происшествия
Во время мессы в Канаде напали на священника
На священника напали во время мессы в канадском Монреале, в оратории Святого Иосифа. Он ранен, передает в пятницу, 22 марта, CBC News.
Обновлено вчера в 11:45
Космос
Высоту орбиты МКС поднимут на 1,2 километра
Высота орбиты Международной космической станции прибавит 1,2 километра.
Обновлено вчера в 17:23
Политика
Луценко может уйти в отставку из-за слов о после США
Украинский генпрокурор Юрий Луценко может уйти с должности из-за слов о том, что посол США в Киеве Мари Йованович передала ему список "неприкасаемых".
Обновлено в 15:53
Политика
В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров
Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено в 03:19
Политика
Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР
Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 13:06
Происшествия
В шести провинциях на юге Таиланда объявлена угроза цунами
Департамент предупреждения и преодоления природных катастроф Таиланда объявил об угрозе цунами в шести провинциях после землетрясений в Индийском океане.
Обновлено в 16:11
Культура
Шнур на слушаниях в Госдуме предложил разогнать Минкульт
Сергей Шнуров и Андрей Макаревич пришли в Госдуму на слушания, посвященные законопроекту «О культуре».
Обновлено вчера в 05:35
Армия и оружие
National Interest сравнил Су-57 и F-35
Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено в 10:15
Общество
Семье затравленной за письмо Путину девочки предложили варианты жилья
«Несколько предложенных вариантов жилья женщине понравились, но она решила еще раз обдумать вопросы переезда, прежде чем принять окончательное решение», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:19
Политика
Медведев ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» в прямом эфире
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте" в ходе прямого эфира 29 марта, сообщает пресс-служба правительства России.
Обновлено в 07:50
Спорт
Симон Фуркад объявил о завершении карьеры
Французский биатлонист Симон Фуркад, побеждавший на чемпионате мира — 2009 в смешанной командной эстафете, принял решение завершить профессиональную карьеру.
Обновлено в 15:30
Футбол
Голландский тренер рассказал о работе в «гнилой» команде
Бывший главный тренер итальянского "Интера" Франк де Бур рассказал о неудачном периоде работы в серии А. Я начал браться за слишком многое в "Интере".
Обновлено в 13:25
Армия и оружие
Расчеты «Искандер-М» перебросили из Ивановской области в Подмосковье
Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» ракетной бригады танковой армии ЗВО совершили комбинированный марш из места постоянной дислокации в Ивановской области в Подмосковье.
Обновлено в 06:38
Экономика
ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых
Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено вчера в 10:56
Футбол
Денис Попов: «Сборную России устроит ничья с Казахстаном»
Бывший нападающий сборной России Денис Попов в разговоре с корреспондентом портала "Евро-Футбол.ру" Кириллом Иванцовым поделился мнением о сборной России, которая в воскресенье 24 марта проведёт в Нур-Султане отборочный матч Евро-2020 против команды Казахстана.
Обновлено в 15:28
Армия и оружие
Военные учения с истребителями прошли в Ленинградской области
Добавляется, что к учениям в шести регионах РФ было привлечено свыше одной тысячи военнослужащих подразделений противовоздушной обороны и авиации ЗВО, а также более 30 самолетов и свыше 200 единиц вооружения и военной техники, включая боевые расчеты ЗРС С-300ПМ.
Обновлено в 04:24
Единоборства
Чудинов досрочно победил Нуерланга
Обновлено в 15:42