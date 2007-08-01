Футбол
Сергей Семак: «В стартовых матчах статус соперника не имеет значения»Матч ТВ 11:45
Сутормин присоединился к нам позже, поэтому будем дальше смотреть, кто сколько может сыграть. В стартовых матчах статус соперника не имеет значения. Мы видим, что матчи складываются по-разному.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:21, Вашингтон
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Футбол
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Происшествия
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Футболисты санкт-петербургского «Зенита» выиграли у «Тамбова» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Названа тройка лучших кроссоверов с дизельным двигателем
Эксперты составили рейтинг автомобилей с дизельным двигателем. Соответствующие сведения приводит издание "Автоновости дня".
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В Сети появилось видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя
Видео, на котором актёр Киану Ривз якобы обезвреживает грабителя, появилось на YouTube.
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По случаю Дня взятия Бастилии в Париже устроили военный парад
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Армия и оружие
«Креветочную» подлодку построили во Франции
Обновлено в 09:51