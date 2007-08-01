Футбол

Сергей Семак: «В стартовых матчах статус соперника не имеет значения»Матч ТВ 11:45

Сутормин присоединился к нам позже, поэтому будем дальше смотреть, кто сколько может сыграть. В стартовых матчах статус соперника не имеет значения. Мы видим, что матчи складываются по-разному.
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Сергей Семак: «В стартовых матчах статус соперника не имеет значения»

Матч ТВ11:45

Семак объяснил выход Дугласа Сантоса в старте «Зенита» на матч с «Тамбовом»

Спорт-Экспресс11:55

Сергей Семак: «В стартовых матчах статус соперника не имеет значения»

Sportbox.RU11:45

Семак: «Уверен, что будут сюрпризы»

Евро-футбол.ру11:56
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«Барселона» провела презентацию Гризманна

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Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
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Украинская продукция начнет постепенно возвращаться на российский рынок.
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Футбол

«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» выиграли у «Тамбова» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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