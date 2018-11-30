Футбол
Сергей Семак: У Паредеса не шли стандарты, но мы терпели
Сергей Семак: У Паредеса не шли стандарты, но мы терпелиСпорт день за днем15:38
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
|54′
Денис Вавро
Сотириос Папаяннопулос
Роберт Мак
|59′
Себастьян Дриусси
Антон Заболотный
|60′
|60′
Карло Хольсе
Расмус Фальк Йенсен
|63′
Роберт Сков
Александр Ерохин
|67′
|73′
Зека
Александр Ерохин
Клаудио Маркизио
|74′
|79′
Роберт Сков
Йонас Винд
Эрнани
Магомед Оздоев
|88′
Магомед Оздоев
|89′
В концовке матча в Петербурге «Копенгаген» сумел наладить комбинационную игру после того, как на поле появился полузащитник Расмус Фальк, но до серьезного удара дошло лишь однажды, когда удар со средней дистанции по центру ворот отразил Андрей Лунев.
Спорт день за днем15:38
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