Футбол

Сергей Семак: «Сложно было настроить команду на матч с ЦСКА»Матч ТВ 11:43

Зенит — ЦСКА
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
4′
Яка Бийол
7′
Ильзат Ахметов
Сложно было настроить команду, это говорит о том, как важна концентрация.
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