Футбол
Сергей Семак: «Сложно было настроить команду на матч с ЦСКА»Матч ТВ 11:43
|4′
Яка Бийол
|7′
Ильзат Ахметов
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
99
Лунев
2
Анюков
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
25
Барриос
27
Оздоев
17
Шатов
11
Дриусси
22
Дзюба
7
Азмун
35
Акинфеев
2
Фернандес
5
Васин
50
Бекао
78
Дивеев
98
Обляков
25
Бистрович
77
Ахметов
8
Влашич
9
Чалов
29
Бийол
ЦСКА
Расстановка 4‑4‑2
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