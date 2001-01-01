Сергей Семак: «Сложно было настроить команду на матч с ЦСКА»Матч ТВ 11:43

Сложно было настроить команду, это говорит о том, как важна концентрация.

Сергей Семак: «Сложно было настроить команду на матч с ЦСКА»

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