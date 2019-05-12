Футбол
Сергей Семак: «Ребята весь сезон пахали и не ныли»Sportbox.RU 16:31
|4′
Яка Бийол
|7′
Ильзат Ахметов
|30′
Иван Обляков
Ярослав Ракицкий
|32′
|32′
Никола Власич
Себастьян Дриусси
|38′
|43′
Яка Бийол
Абель Эрнандес
Юрий Жирков
|50′
|60′
Ильзат Ахметов
Георгий Щенников
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
|61′
Эмильяно Ариэль Ригони
|62′
Олег Шатов
Роберт Мак
|68′
|70′
Георгий Щенников
Артем Дзюба
|73′
|75′
Виктор Васин
Арнор Сигурдссон
Юрий Жирков
Эльмир Набиуллин
|83′
Эльмир Набиуллин
|84′
Себастьян Дриусси
|86′
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
99
Лунев
2
Анюков
6
Иванович
44
Ракицкий
15
Набиуллин
25
Барриос
27
Оздоев
20
Мак
11
Дриусси
2 ×
22
Дзюба
24
Ригони
35
Акинфеев
2
Фернандес
17
Сигурдссон
50
Бекао
78
Дивеев
98
Обляков
25
Бистрович
42
Щенников
8
Влашич
9
Чалов
11
Эрнандес
ЦСКА
Расстановка 4‑4‑2
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сергей Семак: После сезона обсудим возможность дальнейшей работы Джорджевича с нами
Спорт день за днем15:53
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:50, Ашберн
Здоровье
Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ
Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 17:28
Транспорт
Белгородский троллейбус будет жить
Изменять тарифы, по словам Игоря Цевменко, пока не планируется, цена проезда останется на том же уровне.
Обновлено в 07:12
Футбол
Маттейс де Лигт: «Веду переговоры с одним из клубов, но соглашения пока нет»
Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт после матча с "Утрехтом" (4:1) в 34-м туре чемпионата Голландии сказал, что ведет переговоры с другим клубом.
Обновлено в 18:58
Культура
Америка, Украина и «Культура». Чем занимаются первые ведущие «Вестей»?
13 мая 1991 года в эфир вышел первый выпуск информационной программы «Вести». АиФ.ru рассказывает, где сейчас первые ведущие этой передачи.
Обновлено в 17:05
Общество
Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили в ЮАР
Обновлено в 18:32
Политика
«Известия»: украинцы посещают Крым чаще других иностранных туристов
Наибольшая доля иностранных туристов, приезжающих в Крым, приходится на граждан Украины.
Обновлено в 18:41
Происшествия
Египет осудил атаки на суда в акватории ОАЭ
"Египет жестко осуждает то, что четыре судна подверглись диверсиям в территориальных водах ОАЭ, а также нарушение национальной безопасности ОАЭ и всех их сухопутных и морских границ", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в Facebook.
Обновлено в 17:40
Здоровье
Медики предупредили о нашествии новой «невидимой» эпидемии
Специалисты Всемирной организации здравоохранения составили список «невидимых» болезней, которые убивают людей изнутри.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом
Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес
СМИ сообщают о родах Алины Кабаевой
СМИ сообщили, что 7 мая прославленная спортсменка родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено в 16:35
Происшествия
Судья из США так посмотрел на активы Сабадаша, что следователи в Петербурге возбудили три дела
Три уголовных дела возбуждены по факту хищения акций компании осуждённого миллиардера Александра Сабадаша.
Обновлено в 17:05
Космос
Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце сделает Землю необитаемой
Солнце, как заявляют ученые, с каждым днем все больше раскаляется.
Обновлено вчера в 22:11
Общество
Супруга музыканта заявила об изъятии скрипки XVIII века в Домодедово
Сотрудники таможни аэропорта Домодедово изъяли у музыканта Николая Манагадзе скрипку работы итальянского мастера XVIII века.
Обновлено в 12:20
Футбол
Евсеев о Фернандо: люди из Бразилии начинают что-то говорить русским
Почему-то люди из Бразилии начинают рассказывать русским людям.
Обновлено в 12:12
Происшествия
На западе Канады из-за лесных пожаров эвакуируют население
Телеканал Си-ти-ви сообщает об эвакуации населения в канадской провинции Британская Колумбия.
Обновлено в 14:01
Политика
На концерт российских звёзд в Луганске пришло более 50 тысяч человек
Более 50 тысяч зрителей посетили концерт российских звёзд, приуроченный к пятилетию создания Луганской Народной Республики.
Обновлено в 19:23
Здоровье
Названы пять неочевидных признаков диабета
Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Политика
В Белоруссии предложили ограничить право вето в ЕАЭС
"Может, надо определить несколько областей, где премьер-министр не может использовать это право вето", - подчеркнул Крутой.
Обновлено в 17:42
Общество
Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды
Столичный транспортный комплекс призвал водителей отказаться от поездок на автомобиле из-за непогоды в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 16:48
Политика
В Сербии рассказали о недовольстве Запада из-за отношений с Россией
Запад давит на Белград из-за развития отношений с Россией и другими странами, заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью телеканалу RT.
Обновлено в 17:45
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено вчера в 12:37
Шоу-бизнес
Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости
Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
Обновлено в 08:12
Музыка
Лазарев пригрозил удалиться из соцсетей после «Евровидения»
Сергей Лазарев заявил, что после «Евровидения» он может удалить все свои аккаунты в социальных сетях, так как контент, публикуемый в них, начинает все больше удивлять его своим содержанием.
Обновлено в 05:17
Кино
«Мстители: Финал» сохранили лидерство в российском прокате
Обновлено в 17:15
Транспорт
Достриглись: к частникам с дорожными камерами придут прокуроры
В случае выявления нарушений частникам придется покинуть засады в кустах и распрощаться с бизнесом на штрафах.
Обновлено в 17:02