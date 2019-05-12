Футбол

Сергей Семак: «Ребята весь сезон пахали и не ныли»Sportbox.RU 16:31

Зенит — ЦСКА
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
4′
Яка Бийол
7′
Ильзат Ахметов
30′
Иван Обляков
Ярослав Ракицкий
32′
32′
Никола Власич
Себастьян Дриусси
38′
43′
Яка Бийол
Абель Эрнандес
Юрий Жирков
50′
60′
Ильзат Ахметов
Георгий Щенников
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
61′
Эмильяно Ариэль Ригони
62′
Олег Шатов
Роберт Мак
68′
70′
Георгий Щенников
Артем Дзюба
73′
75′
Виктор Васин
Арнор Сигурдссон
Юрий Жирков
Эльмир Набиуллин
83′
Эльмир Набиуллин
84′
Себастьян Дриусси
86′
Ребята весь сезон пахали и не ныли.
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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