Сергей Семак: «Развею мифы — я не идеальный тренер»Матч ТВ вчера в 22:12

Развею мифы: никакой я не идеальный семьянин, никакой я не идеальный отец и тем более не идеальный тренер, — сказал Семак в эфире «Вечернего Урганта». 43-летний Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года и в дебютном сезоне на посту стал с командой чемпионом РПЛ.

Сергей Семак: «Развею мифы — я не идеальный тренер»

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