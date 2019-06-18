Футбол

Сергей Семак: «Развею мифы — я не идеальный тренер»Матч ТВ вчера в 22:12

Развею мифы: никакой я не идеальный семьянин, никакой я не идеальный отец и тем более не идеальный тренер, — сказал Семак в эфире «Вечернего Урганта». 43-летний Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года и в дебютном сезоне на посту стал с командой чемпионом РПЛ.
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Иван Ургант назвал футбольный клуб, за который он болеет

Петербургский дневник01:42

Семак: «Я не идеальный семьянин, не идеальный отец и тем более не идеальный тренер»

Sport24.ruвчера в 20:35

Сергей Семак: «Дзюба в „Вечернем Урганте“ в меня не целился. Целился – не попал бы»

Sports.ruвчера в 17:42

Семак побывал на «Вечернем Урганте»

Советский спортвчера в 15:15

Семак пошутил над Дзюбой: «Если бы Артём в меня целился, то не попал бы. Я его знаю». ВИДЕО

Sport.ruвчера в 18:14

Сергей Семак: «Я не идеальный семьянин и тем более не идеальный тренер»

Спорт-Экспрессвчера в 23:08

Сергей Семак: «Развею мифы — я не идеальный тренер»

Матч ТВвчера в 22:12
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 01:47, Вашингтон
Политика

Зеленский нашел ошибку в словах Макрона о переговорах по Донбассу

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-прежнему занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор не понимает отношения нового украинского руководителя к минским договоренностям.
Обновлено вчера в 14:23
Культура

В сети появилась 16-я серия нового «Простоквашино»

Новый эпизод "Возвращения в Простоквашино" под названием "Мамонт из Простоквашино" появился на YouTube-канале "Союзмультфильма", сообщила во вторник пресс-служба киностудии.
Обновлено в 00:02
Экономика

Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности

Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.
Обновлено в 01:03
Происшествия

Двухлетнюю девочку сбило потоком воздуха от поезда в Хабаровском крае

Двухлетняя девочка упала на железнодорожные пути во время прохождения грузового поезда в Хабаровском крае.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие

Сирия не хочет военного столкновения с Турцией, заявил глава МИД

Сирия не желает военного столкновения с Турцией, заявил во вторник министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД КНР Ван И.
Обновлено в 01:15
Происшествия

Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров

Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Обновлено в 00:31
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Политика

Зеленский рассказал, как начнёт разговор с Путиным при первой встрече

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию Bild о том, что скажет российскому лидеру Владимиру Путину при первой встрече.
Обновлено в 00:55
Общество

Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки

Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 10:05
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США

В апреле этого года Россия уменьшила объем вложений в американские государственные бумаги с 13,716 миллиарда долларов до 12,136 миллиарда.
Обновлено в 00:38
Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон отвергла любовь принца Гарри

Обнародованы малоизвестные факты биографии актрисы Дженнифер Энистон. Оказывается, она отвергла любовь принца Гарри.
Обновлено вчера в 18:20
Гаджеты

Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России

Обновлено вчера в 19:51
Политика

Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено вчера в 23:00
Спорт

РУСАДА обнаружило массовые нарушения антидопинга в Чувашии

В отношении 33 спортсменов собираются открыть дела о возможном нарушении антидопинговых правил Отдел расследований Российского антидопингового агентства (РУСАДА) обнаружил, что в одном из спортивных училищ Республики Чувашия нарушаются антидопинговые правила, сообщается на сайте агентства.
Обновлено вчера в 08:57
Здоровье

Подмосковные ветеринары провели операцию по восстановлению сломанного крыла молодого ворона

Ветеринары Подмосковья провели операцию молодому ворону, восстановив ему сломанное крыло.
Обновлено в 01:00
ЖКХ

Новых льготников освободили от взносов на капремонт

Как уточняет издание, в соответствии с новым законом аналогичные льготы получают Герои Труда Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы и члены их семей.
Обновлено в 00:59
Происшествия

В Казахстане более 300 полицейских пострадали в ходе митингов

Более 300 полицейских получили травмы в ходе пресечения несанкционированных митингов в Казахстане, шесть из них госпитализированы, сообщил во вторник глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.
Обновлено в 00:43
Общество

Три столичных ЗАГСа начали регистрировать браки с иностранцами

Обновлено в 00:50
Происшествия

В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова

Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия

Лжекосметолог, изуродовавшая лица 19 пациенток, сядет на 5,5 лет

Обновлено вчера в 09:33
Экономика

«Агрокомплекс» стал самым дорогим землевладением в России

По данным журнала Forbes, первое место в топ-20 самых дорогих землевладений России занимает фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Утром на оранжевой ветке петербургского метро закрыли четыре станции

Во вторник, 18 июня, на оранжевой ветке метро Санкт-Петербурга поезда начали ходить с увеличенным интервалом.
Обновлено в 01:24
Происшествия

В Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар на складе

В Ростове-на-Дону более 80 спасателей МЧС участвуют в тушении пожара повышенного уровня сложности на складе, есть риск распространения огня на соседние здания.
Обновлено вчера в 21:35
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Футбол

«МЮ» намерен поднять зарплату Погба до 500 тысяч фунтов в неделю

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено предложить полузащитнику Полю Погба новый контракт.
Обновлено в 01:36
Общество

Чиновники предложили изымать земли за мусор и нескошенную траву

Минэкономразвития подготовило два законопроекта, прописывающие механизм изъятия частных земельных участков, если они используется с нарушением требований пожарной безопасности.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Жительницу Кузбасса заставили вернуть материнский капитал

Районный прокурор через суд заставил женщину вернуть деньги.
Обновлено вчера в 23:19
Экономика

ООН назвала год падения численности населения России ниже 100 млн

Число жителей в России через 59 лет сократится до 100 млн человек. Это следует из демографического доклада ООН, рассчитанного до 2100 года.
Обновлено вчера в 14:36
Гаджеты

Роскачество назвало лучшие смартфоны этого года

Эксперты Роскачества рекомендуют не сбрасывать со счетов модели, которые не попали в топ-10 лучших смартфонов.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В шведской коммуне над зданием администрации подняли флаг СССР

Флаг СССР был поднят утром 17 июня над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю. Об этом сообщает газета Expressen.
Обновлено вчера в 10:26
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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