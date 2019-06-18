Сергей Семак: «Развею мифы — я не идеальный тренер»Sportbox.RU вчера в 22:12

Развею мифы: никакой я не идеальный семьянин, никакой я не идеальный отец и тем более не идеальный тренер, — сказал Семак в эфире «Вечернего Урганта». 43-летний Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года и в дебютном сезоне на посту стал с командой чемпионом РПЛ.

Сергей Семак: «Развею мифы — я не идеальный тренер»

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Происшествия Врачи НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова Состояние заслуженного артиста России, продюсера Бари Алибасова остается тяжелым из-за ожогов внутренних органов едкой жидкостью.

Происшествия Из Чемодановки уехали все цыгане Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.

Политика Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на Россию Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.

Общество Минтруд подсчитал количество работающих пенсионеров Согласно документу, на 1 января 2019 года в РФ проживают 43 871 625 пенсионеров, из них работают 9 669 711 человек.

Происшествия Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде 24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.

Происшествия Директора Фонда кино избили в Москве Исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова избили в Москве.

Шоу-бизнес Юлия Пересильд без белья покрасовалась на закрытии «Кинотавра» Наряд подчеркивал идеальную фигуру Юлии, чем Пересильд воспользовалась по полной, не надев белье. Смелый поступок оценили модные эксперты.

Авто Renault модернизировал электрокар Zoe Компания Renault представила существенно модернизированный компактный электрокар Zoe 2020 модельного года.

Политика Умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в понедельник в Каире.

Шоу-бизнес Виталий Гогунский вышел в свет с бывшей женой Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский не может жить в браке. Он сосредоточен на работе, а его близким это не всегда нравится.

Политика Зеленский придумал фразу для первой встречи с Путиным Украинский президент Владимир Зеленский на своей первой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным сказал бы ему, что Крым и Донбасс являются частью Украины.

Происшествия СК начал проверку после обращения красноярских дольщиков к Путину Следователи начали проверку из обращения к президенту Владимиру Путину от дольщиков жилого комплекса Ясный в Красноярске.

Энергетика Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.

Политика В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".

Здоровье Специалисты назвали неожиданную причину ожирения у детей Специалисты провели исследование и назвали неожиданную причину ожирения у детей.

Политика Тимошенко: Украина станет конкурентом России по поставкам газа в ЕС Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что газотранспортная система Украины сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу при привлечении инвесторов и увеличении объёмов добычи сырья.

Футбол РПЛ может увеличить число матчей, сохранив в чемпионате 16 команд Участники заседания пришли к мнению, что в чемпионате следует сохранить 16 команд, но при этом поменять структуру турнира так, чтобы проводилось больше матчей.

Происшествия В аэропорту «Толмачево» взбунтовались пассажиры задержанного рейса В Новосибирском аэропорту проблемы с самолетом вызвали бунт среди пассажиров.

Финансы РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд — до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.

Происшествия В Хабаровском крае двухлетнюю девочку сбило потоком воздуха от поезда Двухлетняя девочка в Хабаровском крае упала на железнодорожные пути во время прохождения рядом поезда, ребенка госпитализировали, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО.

Экономика ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.

Авто Китайский аналог Nissan Qashqai получил новый дизайн Напомним, новинка размеры которой сопоставимы с Nissan Murano, построена на платформе удлиненного Qashqai+2 предыдущей генерации.

Происшествия Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.

Политика ВЦИОМ зафиксировал снижение рейтинга Путина Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал снижение рейтинга президента России Владимира Путина .

Армия и оружие Бывший начальник Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс» Экс-глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Виктор Муженко признался, что в 2014 году украинские летчики случайно атаковали колонну добровольческого батальона «Донбасс».