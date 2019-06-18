Футбол
Сергей Семак: «Развею мифы — я не идеальный тренер»Матч ТВ 22:12
Развею мифы: никакой я не идеальный семьянин, никакой я не идеальный отец и тем более не идеальный тренер, — сказал Семак в эфире «Вечернего Урганта». 43-летний Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года и в дебютном сезоне на посту стал с командой чемпионом РПЛ.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 22:45, Вашингтон
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