Футбол

Сергей Семак: «Развею мифы — я не идеальный тренер»Матч ТВ 22:12

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Развею мифы: никакой я не идеальный семьянин, никакой я не идеальный отец и тем более не идеальный тренер, — сказал Семак в эфире «Вечернего Урганта». 43-летний Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года и в дебютном сезоне на посту стал с командой чемпионом РПЛ.
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Семак: «Я не идеальный семьянин, не идеальный отец и тем более не идеальный тренер»

Sport24.ru20:35

Сергей Семак: «Развею мифы — я не идеальный тренер»

Sportbox.RU22:12

Сергей Семак: «Развею мифы — я не идеальный тренер»

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Семак не считает себя идеальным семьянином и идеальным тренером

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Семак: я не идеальный семьянин, отец и тем более тренер

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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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