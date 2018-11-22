Футбол

Сергей Семак: «Проблема Дзюбы не может раствориться»
Матч ТВ
04:35

Зенит — Ростов
25 ноября
в 11:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии команды перед матчем 15-го тура РПЛ против «Ростова».
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Артём Дзюба
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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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