Футбол
Сергей Семак: «Проблема Дзюбы не может раствориться»
Сергей Семак: «Проблема Дзюбы не может раствориться»Матч ТВ04:35
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии команды перед матчем 15-го тура РПЛ против «Ростова».
Матч ТВ04:35
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Футбол
Марио Фернандес сыграет против «Ахмата» в защитном шлеме
Обновлено в 09:43
Футбол
Джикия, Игнатов и Мельгарехо вернулись в общую группу «Спартака»
К общей группе «Спартака» присоеденились защитники Георгий Джикия, а также полузащитники Михаил Игнатов и Лоренсо Мельгарехо.
Обновлено в 08:55
Футбол
«Боруссия» официально объявила о выкупе Алькасера у «Барселоны»
Дортмундская «Боруссия» выкупила у «Барселоны» права на нападающего Пако Алькасера, сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Обновлено в 09:41
Футбол
Массимилиано Аллегри: «Роналду заслужил „Золотой мяч“»
Обновлено в 09:05
Футбол
Президент «Анжи» назвал Emirates потенциальным спонсором клуба
Президент команды Осман Кадиев заявил в интервью изданию, что в клубе ведут переговоры с потенциальными спонсорами, а также рассчитывают на финансовую помощь от правительства Дагестана.
Обновлено в 09:44
Футбол
«Уфа» выиграла у «Оренбурга», одержав вторую победу в сезоне
Во втором тайме у хозяев мяч престижа записал в свой актив Егора Карев. "Уфа" одержала вторую победу в текущем сезоне.
Обновлено в 07:33
Футбол
Форвард «Боки Хуниорс» спас выбежавшего на поле болельщика от охраны
Нападающий аргентинского "Бока Хуниорс" Карлос Тевес спас болельщика от охраны, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:31
Футбол
«Милан» может отказаться от выкупа Игуаина у «Ювентуса»
Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин летом может вернуться в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 08:06
Футбол
Гвардиола подтвердил, что Менди выбыл до конца года
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что защитник Бенжамен Менди выбыл из строя на 10-12 недель.
Обновлено в 09:30
Футбол
Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины госпитализирован
В Сараево госпитализирован главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Роберт Просинечки.
Обновлено в 09:18
Футбол
Бранислав Иванович заявил, что без Кокорина в «Зените» нет футбола
Обновлено в 05:59
Футбол
Защитник «Атлетико» Хуанфран может пропустить игру с «Барселоной»
Обновлено в 09:23
Футбол
«Крылья Советов» могут расторгнуть контракт с Надсоном уже в декабре
Мой контракт рассчитан до конца этого сезона. Хотя есть пункт, по которому клуб может со мной расстаться уже в декабре.
Обновлено в 09:07
Футбол
Клопп назвал главный недостаток Мане
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что значит для клуба продление контракта с сенегальским нападающим Садио Мане.
Обновлено в 07:34
Футбол
Семак: Двадцать игроков не могут устать одновременно
Тренер отметил, что в команде двадцать футболистов, и устать одновременно они не могут.
Обновлено в 04:59