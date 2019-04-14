Сергей Семак: «Порадовали болельщиков большим количеством голов»Петербургский дневник 12:16

Комментируя гол, забитый Ригони со штрафного, Семак сказал, что Ригони входит в число исполнителей штрафных ударов, как и Ракицкий, а кто из них бьёт, решается на поле по ситуации.

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Политика Белый дом назвал шуткой слова Трампа о любви к Wikileaks Президент США Дональд Трамп, публично говоря в ходе избирательной кампании 2016 года о своей любви к ресурсу Wikileaks, всего лишь шутил, заявила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Армия и оружие Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает Россию России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.

Общество Второй этап перехода на цифровое телевещание начинается в России Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек подучат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.

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Политика В Кремле прокомментировали позицию Турции по С-400 Ранее в Турции ответили на угрозы США из-за С-400, призвав Вашингтон не должны выносить в НАТО свои проблемы с конкуренцией на рынке вооружений.

Транспорт Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи Информационный центр проекта "Крымский мост" сообщил о начале укладки рельсов на железнодорожной части путепровода со стороны Керчи.

Происшествия В сети появилось видео с катающимся на скейте Ассанжем Опубликовано видео с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который катается на скейтборде в посольстве Эквадора в Лондоне.

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Гаджеты В бенчмарке GFXbench был замечен Sony Xperia 1 Compact На портале GFXbench появились сведения о новом смартфон производства Sony с меньшим экраном, чем в предыдущих моделях японского бренда.

Культура Слухи о закрытии «Дома-2» получили подтверждение Продюсеры готовятся к старту нового телешоу, которое, как говорят, станет «продолжением» скандально известного «Дома-2».

Космос Астрономы обнаружили в системе Проксима Центавра двойника Земли Астрономы полагают, что они обнаружили в системе Проксима Центавра настоящего двойника Земли.

Культура Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети» Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.

Экономика Орешкин поспорил с Кудриным по отставанию от плана по инвестициям Ранее председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет и назвал свои причины отставания.

Происшествия Фермер в США погиб после нападения казуара Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.

Футбол «Ростов» обыграл на своем поле «Спартак» В последнем матче 23-го тура российской Премьер-лиги встречались "Ростов" и "Спартак". Победа осталась за дончанами - 2:1.

Происшествия Автобус с детьми перевернулся под Тулой В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".

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Политика В КНДР заявили о планах купить два российских самолета В КНДР рассматривают возможность купить у России два гражданских самолета для международных рейсов.

Шоу-бизнес Валентин Юдашкин станцевал на дне рождения Татьяны Навки Одним из первых фигуристку поздравил Валентин Юдашкин. Дизайнер опроверг недавние слухи о дурном самочувствии, активно танцуя весь вечер.

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Политика Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе Зеленского Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил, что тот ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе "Олимпийский", передает "Интерфакс".

Происшествия В Мексике нашли тайное захоронение с телами 25 пропавших без вести Жители мексиканского штата Сонора, искавшие своих без вести пропавших родственников, наткнулись на тайное захоронение с телами 25 человек.

Общество Сочинские чиновники сначала дали разрешение на строительство 54 жилых домов, а потом приговорили их к сносу вместе с владельцами квартир Еще было сказано, что спрос рождает предложение и «нечистые на руку застройщики» пользуются этим, мошенничая уже на стадии получения землеотвода на индивидуальное жилищное строительство, когда вместо двух- или трехэтажного дома возводят многоэтажку, а потом через суды узаконивают новостройку.

Происшествия Милонова избили в Санкт-Петербурге Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что его избили в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает Telegram-канал «112».

Политика Володин: Порошенко хватается за власть любыми способами Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин, комментируя президентские выборы на Украине, заявил, что действующий глава государства Петр Порошенко пытается ухватиться за ускользающую из его рук власть любыми доступными способами.