Футбол

Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Рубином»
Мойка78
03:55

Зенит — Рубин
9 декабря
в 11:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак принял участие в предматчевом брифинге. Сине-бело-голубые встретятся 8 декабря с казанским «Рубином» в рамках 17 тура чемпионата России.
Мойка7803:55

Подробнее о событии

Не все футболисты «Зенита» смогут сыграть против «Рубина»

Газета.Ru04:10

Сергей Семак: «Участие некоторых игроков в матче против „Рубина“ под вопросом»

Матч ТВ03:46

Семак: поездка в Тулу не сложилась для «Зенита» удачно, но катастрофы нет

Чемпионат03:38

Семак: «Неважно, какой у „Зенита“ отрыв. Главное — закончить наверху»

Sport24.ru03:23

Сергей Семак: «Отрыв от преследователей – это хорошо, но главное – как ты играешь»

Спорт-Экспресс04:20

Сергей Семак: «Если будем на первом месте перед перерывом, все будут рады. Отрыв не очень важен»

Sports.ru03:49

Хави Гарсия: «Надеюсь, в этом году „Зенит“ с Семаком станут чемпионами России»

Бомбардир.рувчера в 15:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7135 источников, обновлено в 05:14, Ашберн
Футбол

«Боку Хуниорс» не признали победителем Кубка Либертадорес

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) не стала признавать аргентинский клуб "Бока Хуниорс" победителем Кубка Либертадорес 2018 года, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Футбол

Слуцкий и братья Березуцкие посетили матч «Фейеноорд» – «ВВВ-Венло»

Во время встречи «Фейеноорд» – «ВВВ-Венло» (4:1), которая прошла в Роттердаме накануне, 6 декабря, камеры выхватили Слуцкого и Березуцких, которые наблюдали за игрой и бурно что-то обсуждали.
Обновлено в 04:47
Футбол

Игроки «Арсенала» пили водку и забавлялись веселящим газом

Месут Озил, Пьер-Эмерик Обамеянг, Александр Ляказетт и Маттео Гендузи устроили алкогольное застолье, употребляя при этом веселящий газ.
Обновлено в 05:08
Футбол

Гризманн может заменить Роббена в «Баварии»

Гризманн должен будет заменить Роббена, который ранее сообщил, что проводит свой последний сезон в «Баварии».
Обновлено в 04:40
Футбол

«Реал» вернет Лунина из аренды и сделает вторым вратарем

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за "Леганес", летом следующего года вернется в "Королевский клуб", информирует Marca.
Обновлено в 04:42
Футбол

«ПСЖ» договорился с «Аяксом» о трансфере де Йонга за 75 миллионов

Сделка состоится в зимнее трансферное окно и составит 75 миллионов евро. Ранее сообщалось, что на хавбека претендует также «Барселона».
Обновлено в 05:04
Футбол

«Бетис» разгромил «Расинг» в Кубке Испании

«Бетис» на своем поле провел ответный матч с «Расингом» в рамках 1/16 финала Кубка Испании.
Обновлено вчера в 16:57
Футбол

Глушаков обвинил жену в мошенничестве и заявил на неё в полицию

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков написал заявление в полицию на свою супругу Дарью, обвинив ее в мошенничестве.
Обновлено в 04:52
Футбол

В Профсоюзе уверены в возвращении Кокорина и Мамаева в свои клубы

Обновлено в 04:55
Футбол

«Крылья Советов» напоят болельщиков горячим чаем на матче с «Ростовом»

"Крылья Советов" бесплатно угостят болельщиков горячим чаем на матче 17-го тура чемпионата России по футболу с "Ростовом", сообщается на официальном сайте самарской команды.
Обновлено в 05:00
Футбол

«Дженоа» проиграл клубу третьего дивизиона и вылетел из Кубка Италии

Футболисты "Дженоа" в серии пенальти уступили клубу третьего итальянского дивизиона "Виртус Энтелла" и не смогли выйти в 1/8 финала Кубка Италии.
Обновлено вчера в 16:45
Футбол

Роналдо объяснил, чем отличается от Криштиану Роналду

Бывший форвард Барселоны, мадридского Реала и сборной Бразилии Роналдо рассказал, чем он отличается от нападающего Ювентуса Криштиану Роналду.
Обновлено в 04:48
Футбол

Вратарь сборной США подписал контракт с «Манчестер Сити»

23-летний голкипер обошелся «горожанам» в 7,5 миллионов долларов.
Обновлено в 04:11
Футбол

Из-за протестов перенесены еще два матча чемпионата Франции

Обновлено в 02:59
Футбол

«Обычный середняк и идиот». Экс-игрок «МЮ» прошелся по Погба

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс раскритиковал хавбека «красных дьяволов» Поля Погба, который в последних матчах перестал попадать в стартовый состав команды.
Обновлено в 03:46
ещё по теме
Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Рубин
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное