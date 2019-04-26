Сергей Семак: Оздоев воспользовался шансом и заслужил место в стартеСоветский спорт 04:34

Главный тренер Зенита Сергей Семак высказался об игре полузащитника Магомеда Оздоева в нынешнем сезоне. У нас есть некоторый лимит игроков центра поля с российским паспортом, приводит слова Семака официальный твиттер клуба.

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