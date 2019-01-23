Сергей Семак: «Ошибка Лунева сказалась на игре»Sportbox.RU вчера в 14:16

Что касается результата, наверное, к сожалению, сказалась простая ошибка нашего вратаря (Андрей Лунёв — ред.), которая внутренне изменила команду. Во втором тайме у нас были моменты, могли забить еще. «Локомотив» смотрелся свежее и заслуженно победил, — сказал Семак в интервью «Матч ТВ».

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