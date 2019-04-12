Футбол
Сергей Семак: «Не опасаюсь недооценки „Анжи“»Спорт-Экспресс 04:45
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 23-го тура премьер-лиги против "Анжи" отметил, что полузащитник Кристиан Нобоа играет не только из-за лимита.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:25, Ашберн
Наука
Математики МГУ создали новую геометрию
Математики из МГУ совместно с иностранными специалистами заложили основы Нийенхейсовой геометрии – раздела математики, который тесно связан с интегрируемыми системами, алгеброй, дифференциальной геометрией и математической физикой.
Обновлено в 05:03
Политика
Зеленский заявил об отсутствии уважения к Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «СТРАНА.ua» в Париже заявил, что у него нет уважения к украинскому лидеру Петру Порошенко.
Обновлено в 15:38
Общество
Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить
Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес
Денис Клявер показал повзрослевшую дочь от Евы Польны
Певец Денис Клявер опубликовал в соцсетях фото с сильно повзрослевшей дочерью от Евы Польны.
Обновлено в 08:00
Культура
Британский комик умер после шутки про инсульт
Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 13:15
Происшествия
В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГ
В Тюмени в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено в 16:34
Экономика
Пенсионеры получат в мае недостающие с начала года выплаты
Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца - с января и по апрель.
Обновлено в 06:00
Общество
Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить сообщения о йоге в СИЗО
Сенатор Елена Мизулина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку по факту распространения информации о том, что она требовала запретить занятия йогой в СИЗО, а также удалить эти сообщения.
Обновлено в 15:46
Шоу-бизнес
Актриса «Comedy Woman» Марина Федункив похудела
Обновлено в 05:19
Политика
В пятерку депутатов с самым большим доходом вошли только единороссы
Топ-5 депутатов Депутатом с самым высоким доходом снова стал единоросс Григорий Аникеев, следует из сведений о доходах депутатов за 2018 год, обнародованных в пятницу, 12 апреля.
Обновлено в 15:42
Хоккей
Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА
Нападающий Никита Гусев переходит в «Вегас» (Парадайс, штат Невада, США), а защитник Владислав Гавриков — в «Коламбус» (штат Огайо, США).
Обновлено в 19:38
Спорт
Загитова вместе со своей собакой Масару снялась в «Вечернем Урганте»
Обновлено вчера в 09:37
Шоу-бизнес
Леру Кудрявцеву заподозрили в беременности
Несколько дней назад Кудрявцева уехала в Лондон. Здесь телеведущая отдыхает от работы, семейных хлопот.
Обновлено в 12:00
Экономика
Bloomberg оценило убытки ведущих британских компаний из-за Brexit
Эксперты Bloomberg подсчитали дополнительные затраты крупных британских компаний из-за выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).
Обновлено в 06:26
Здоровье
Приказано выжить: как занятому человеку по весне сохранить работоспособность и бодрость духа
С наступлением животворящей весны человек ожидает от себя всплеска жизнерадостности и работоспособности, а на самом деле мучается от гастрита, внезапного ОРВИ и настроений, близких к депрессивным.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
ВСУ понесли потери при попытке прорваться в ДНР
Обновлено в 05:52
Кино
Иэн Глен сыграет Бэтмена во втором сезоне «Титанов»
Иэн Глен («Игра престолов») сыграет Брюса Уэйна в грядущем втором сезоне сериала «Титаны».
Обновлено вчера в 14:32
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено в 13:55
Игры
Хадзиме Табата расскажет о Паралимпийских играх в The Pegasus Dream Tour
Сам Табата считает, что The Pegasus Dream Tour будет способствовать выводу жанра ролевых игр на новый уровень.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие
Акция «Сирийский перелом» в Казани стала рекордной по посещаемости
Поезд с военно-патриотической акцией «Сирийский перелом», который сегодня утром прибыл в Казань и сделал остановку на железнодорожном вокзале, привлек внимание более 38 тысяч жителей Татарстана, акция побила рекорд по посещаемости.
Обновлено в 10:47
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
Чему нас учат семья и школьники
Сами школьники, согласно результатам исследования, понимают, что соцсети отнимают у них много времени: 77% детей назвали «зависание в соцсетях» своим основным «таймкиллером».
Обновлено в 18:01
Политика
Ассанжа отправили в тюрьму особо строгого режима
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в тюрьму «Белмарш» после ареста. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
Обновлено в 19:33
Шоу-бизнес
Создатель проекта «ДОМ-2» Валерий Комиссаров: «Это я дал дорогу Нагиеву и Бородиной»
Обновлено в 15:00
Космос
Специальные карты «Тройка» выпустили ко Дню космонавтики
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
Сирийские ПВО перехватили ракеты в провинции Хама
ПВО Сирии перехватили ракеты около Масьяфа в провинции Хама, сообщает государственное телевидение Сирии.
Обновлено в 20:17
Политика
Помпео призвал страны Латинской Америки остерегаться России
Госсекретарь США Майк Помпео призвал государства Латинской Америки опасаться действий России в регионе.
Обновлено в 19:44
Кино
Лунгин обвинил критиков в неумении говорить на языке молодежи
"Новый фильм Павла Лунгина рисует максимально правдивую картину событий сорокалетней давности и отчетливо показывает, что на войне — особенно если эта война вот-вот закончится — никогда ничего не идет по плану", — говорится в описании картины.
Обновлено в 15:58