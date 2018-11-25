Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил надежду, что команде хватит свежести до зимней паузы. Об этом он заявил журналистам после матча 15 тура чемпионата России против «Ростова».

Футбол Футбол «Зенит» стал лидером по посещаемости после первого круга РПЛ В среднем домашние матчи «Зенита» в первом круге Российской Премьер-лиги посещали 49 774 болельщика — это лучший показатель среди всех российских команд.

Футбол Футбол Хет-трик Товена помог «Марселю» обыграть «Амьен» в матче Лиги 1 «Марсель» одержал победу в матче 14-го тура французской Лиги 1 с «Амьеном».

Футбол Футбол «Дженоа» и «Сампдория» сыграли вничью в 13-м туре серии А В матче 13-го тура чемпионата Италии Дженоа на своем поле сыграл вничью с Сампдорией 1:1.

Футбол Футбол «Зенит» назвал состав команды на матче с «Ростовом» В воскресенье, 25 ноября, стал известен состав команды петербургского клуба «Зенит» в матче против «Ростова».

Футбол Футбол «Спартак» в раздевалке исполнил неофициальный гимн болельщиков После игры главный тренер красно-белых Олег Кононов поздравил команду с победой, а также футболисты исполнили неофициальный гимн болельщиков.

Футбол Футбол «Арсенал» проиграл в 200-й раз в чемпионатах России Арсенальцы проиграли на чужом поле в 200-й раз за время выступлений в российских чемпионатах на всех уровнях.

Футбол Футбол Азар пообещал, что не уйдет в «Реал» в январе Полузащитник «Челси» Эден Азар признался, что «Реал» является клубом его мечты, однако бельгиец не думает о переезде в Мадрид в январе.

Футбол Футбол «Милан» хочет арендовать Фабрегаса зимой Полузащитник «Челси» Франсеск Фабрегас попал в сферу интересов «Милана».

Футбол Футбол Менхенгладбахская «Боруссия» одержала волевую победу над «Ганновером» Менхенгладбахская "Боруссия" нанесла крупное поражение "Ганноверу" в домашнем матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу.

Футбол Футбол Обамеянг принес «Арсеналу» победу над «Борнмутом» в матче АПЛ 25 ноября между коллективами «Борнмут» и «Арсенал» на стадионе «Виталити Стэдиум» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19.

Футбол Футбол Кулибали заинтересован в переходе в клуб АПЛ Защитник "Наполи" Калиду Кулибали желает продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Футбол Футбол Нападающий «Лиона» Депай зачитал рэп в золотом костюме Форвард записал видеоролик, в котором зачитал рэп в костюме, расшитом золотом. В это время голландец еще и курил сигару.