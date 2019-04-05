Сергей Семак: «Надеемся, что увидим Маркизио в общей группе в апреле»Sports.ru 04:43

К сожалению, возвращение затянулось. Он начал тренироваться на поле по индивидуальной программе, работать с мячом. Тоже надеемся, что в апреле увидим его в общей группе, – сказал Семак.

Сергей Семак: «Надеемся, что увидим Маркизио в общей группе в апреле»

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