Футбол
Сергей Семак: «Маркизио смотрелся неплохо»Спорт-Экспресс 14:35
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы в матче 3-го тура "Фонбет Кубка Матч Премьер" над "Ростовом" отметил, что доволен игрой Клаудио Маркизио, передает из Дохи спецкор "СЭ" Гоша Чернов.
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Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 19:51, Ашберн
Политика
США официально выдвинули обвинения против Huawei
Американская сторона официально предъявила обвинения компании Huawei и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу.
Обновлено в 17:21
Авто
Renault показал салон нового Clio
Сегодня Renault рассекретил интерьер нового хэтчбека Clio и судя по изображению у пятой генерации модели будет полностью цифровая панель приборов, а также 9,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В Австрии госпитализировали Виталия Кличко
Мэра украинской столицы Виталия Кличко госпитализировали в Австрии, он находится на обследовании в клинике города Санкт-Иоганн-ин-Тироль, сообщила его пресс-секретарь Оксана Зиновьева.
Обновлено в 14:30
Интернет
«ВКонтакте» ввела функцию архивирования публикаций
Социальная сеть «ВКонтакте» ввела функцию архивирования записей.
Обновлено в 09:35
Авто
В Россию скоро приедет пикап JAC T6
Базовая комплектация JAC T6 получит колесные диски размером 17 дюймов, систему ABS, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, аудиосистему, а также задние парктроники и другое.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В МВД объяснили, почему похититель смог украсть картину Куинджи
Ранее Минкультуры анонсировало кадровые решения после кражи картины в Третьяковской галерее.
Обновлено в 18:50
Политика
Минюст предложил прощать чиновникам коррупцию при форс-мажоре
Министерство юстиции России начало разработку поправок в законы, по которым нарушение антикоррупционного законодательства вследствие обстоятельств непреодолимой силы не будет считаться правонарушением.
Обновлено в 18:29
Авто
Subaru возобновила работу своего завода в Японии
Единственное предприятие Subaru в Японии не работало 12 дней, из-за чего отставание от графика составило 20 тысяч автомобилей.
Обновлено в 07:38
Общество
Роскомнадзор внес мессенджер «Сбербанка Онлайн» в свой реестр
Мессенджер сервиса «Сбербанк Онлайн», предоставляющий возможность обмена текстовыми сообщениями, аудио-, фото-, видеоинформацией между клиентами банка, внесен в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора.
Обновлено в 13:52
Общество
Самая одинокая утка в мире умерла на острове в Полинезии
На небольшом полинезийском островке Ниуэ умерла единственная в государстве утка, которую прозвали "самой одинокой уткой в мире", сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 04:48
Авто
SsangYong показал дизайн нового поколения кроссовера SsangYong Actyon
Кроссовер SsangYong Korando/Actyon нового поколения, наконец, напомнил о себе.
Обновлено в 09:06
Наука
Устойчивые к антибиотикам бактерии проникли в природу Арктики
Обновлено в 07:28
Гаджеты
Xiaomi опубликовала тизер флагманского смартфона Xiaomi Mi 9
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в поджоге сверстника подростка
Суд арестовал подростка, которого подозревают в поджоге своего сверстника в подъезде столичного дома, сообщается на сайте управления СК по Москве.
Обновлено в 14:53
Кино
Семью Майкла Джексона возмутил новый фильм о педофилии музыканта
По мнению членов семьи музыканта, создатели фильма привлекают излишнее внимание к Уэйду Робсону и Джеймсу Сэйфчаку, которые рассказали, что в детстве якобы подвергались сексуальному насилию на ранчо певца.
Обновлено в 08:50
Космос
Манекены Хельга и Зоар помогут измерить уровень радиации у Луны
Манекены, получившие имена Хельга и Зоар, оснащены 5600 датчиками – они будут измерять уровень радиации галактических космических лучей и солнечной радиации, передает "Уралинформбюро".
Обновлено в 08:35
Происшествия
На Украине пропал капитан судна «Норд»
Родственники и адвокаты капитана рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко, удерживаемого на территории Украины под подпиской о невыезде, уже двое суток не могут с ним связаться.
Обновлено в 09:33
Политика
Мадуро назвал преступными санкции США против PDVSA
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подверг критике решение властей США ввести санкции против государственной нефтегазовой компании PDVSA.
Обновлено в 18:52
Экономика
В Госдуме предложили штрафовать россиян за отказ ставить счетчик газа
Глава думского комитета по энергетике Павел Завальный предложил внести поправки в административный кодекс, которые позволят штрафовать россиян за отказ устанавливать газовые счетчики.
Обновлено в 14:08
Происшествия
В Британии осудили «самую молодую» педофилку
Самая молодая в истории Великобритании женщина отправилась в тюрьму на семь лет и десять месяцев за совершение ряда преступлений против несовершеннолетних, пишет Mirror.
Обновлено в 17:36
Общество
Роскомнадзор проверит Procter&Gamble и Burger King
Роскомнадзор ведет плановую проверку Procter&Gamble и Burger King на соблюдение закона о локализации персональных данных.
Обновлено в 08:11
Здоровье
Минздрав предложил разрешить ввоз гашиша для исследований
Минздрав предлагает разрешить ввозить в Россию по 50 г гашишного масла, 300 г гашиша и 1,1 кг марихуаны ежегодно.
Обновлено в 07:27
Наука
Древнее винное хранилище обнаружили в Египте
Египетская археологическая миссия нашла в провинции эль-Бохейра древний пресс для отжимания винограда и винное хранилище.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Белфасте сбежавшую красную панду вернули в зоопарк
Малая (красная) панда, сбежавшая из зоопарка в Белфасте (Северная Ирландия), найдена и возвращена в вольер, сообщила администрация зоопарка.
Обновлено в 09:02
Наука
Первый в мире алюминиевый авиадвигатель испытали в Новосибирске
На аэродроме под Новосибирском завершились длившиеся целый год испытания цельноалюминиевого двигателя внутреннего сгорания.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Ребенок погиб в результате обрушения снежной глыбы в Тульской области
Следствие в Тульской области выясняет обстоятельства гибели ребенка, который погиб в результате падения на него снежной глыбы, сообщила "Интерфаксу" в понедельник старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анна Киречеева.
Обновлено в 14:35
Общество
В Москве во время реставрации испортили здание XIX века
Несколько женских фигур на фасаде бывшего доходного дома Константинова в Сверчковом переулке испортили во время реставрации.
Обновлено в 12:49
Музыка
Тель-Авив получил символические ключи от конкурса «Евровидение»
Мэр города Рон Хульдаи получил большую связку «ключей» городов, где ранее проходил конкурс песни «Евровидение».
Обновлено в 12:30
Авто
Назван топ-5 автомобилей, которые лучше не покупать с рук
Эксперты подготовили список из пяти самых дорогостоящих в ремонте автомобилей, представленных на вторичном рынке России.
Обновлено в 00:34