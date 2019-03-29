Футбол
Семак: Ерохин и Маркизио пока не тренируются с командойРИА Новости 05:34
Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак сообщил, что полузащитники Александр Ерохин и Клаудио Маркизио, которые восстанавливаются после травм, пока не тренируются с командой. Ерохин не участвовал в матчах "сине-бело-голубых" после зимнего перерыва из-за повреждения.
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