Футбол
Сергей Семак: «Любой тренер с опаской ждет матчей после сборных»Sports.ru 05:43
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от игры с «Оренбургом», передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
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Интернет
«Яндекс» отказался от счетчиков Mediascope
По данным Mediascope за январь, «Яндекс» был третьим по размеру аудитории интернет-холдингом в России (измеритель учитывает аудиторию возрастом 12–64 года, пользователей мобильной и десктопной версий; в городах с населением от 100 тыс. человек) — 42,2 млн пользователей.
Обновлено в 06:01
Гаджеты
Опубликован первый чертеж нового iPhone XI
Обновлено в 05:16
Общество
Редкие белые львята родились в парке львов в Крыму
Пара редких белых львят, самец и самка, родились в парке львов "Тайган" в Белогорском районе Крыма, сообщил в пятницу ТАСС владелец парка Олег Зубков.
Обновлено в 03:27
Политика
В Кремле сожалеют, что украинцев в России лишили права голосовать
В Кремле сожалеют, что несколько миллионов украинцев, проживающих в России, лишены возможности голосовать на предстоящих выборах президента страны, как и о том, что отторгнуты избиратели внутри самой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Самаре загорелся автобус с пассажирами
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес
Бывший муж Началовой объяснил свое отсутствие на ее похоронах
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой Александр Фролов рассказал, почему пропустил похороны экс-супруги.
Обновлено вчера в 11:39
Экономика
«Норникель» вложится в расширение производства
«Норникель» ожидает, что к 2027 году «Южный кластер» позволит нарастить добычу руды металлов платиновой группы на этом месторождении до 9 млн тонн, что даст 20 тонн металлов платиновой группы, а также медь и никель в качестве побочных продуктов.
Обновлено вчера в 11:18
Общество
Великобритания повысит стоимость виз
Великобритания с 29 марта повысит стоимость многократных въездных виз для туристических и бизнес-поездок, сообщил в четверг, 28 марта, департамент иммиграционного контроля правительства Соединенного Королевства.
Обновлено вчера в 13:05
Армия и оружие
НАТО предлагает Грузии восстановить ВМФ
Генсек НАТО сослался на мнение военных экспертов, убежденных в том, что Грузии следует восстановить ВМФ для лучшей совместимости со стандартами альянса.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Найденный мертвым сбежавший контрактник был пьян
Военный, тело которого нашли после побега из войсковой части в Тверской области, был пьян.
Обновлено в 04:47
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию в Ингушетии
В Кремле считают, что ситуация в Ингушетии требует внимания, следят за происходящим в республике, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:34
Футбол
Черчесов зачитает текст «Тотального диктанта» в Таллине
"Тотальный диктант" является общественным проектом, который реализуется силами активистов и волонтеров.
Обновлено в 05:02
Политика
Лавров начал переговоры с главой МИД Турции шуткой про танцы
Обновлено в 04:50
Политика
Красноярские медведи проголосовали за президента Украины
Медведи красноярского Роева ручья удаленно поучаствовали в выборах президента Украины.
Обновлено в 00:05
Происшествия
РБК: Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
Близкий к следствию источник подтвердил, что оперативно-технические мероприятия в отношении Абызова проводили в течение двух лет.
Обновлено вчера в 19:42
Технологии
Новая нейросеть может заполнять резюме по фотографии человека
Новая нейросеть, которая была разработана сервисом по поиску работы SuperJob, может заполнять резюме по фотографии человека.
Обновлено в 04:20
Политика
Украина наращивает силы на границе с Крымом
Госпогранслужба Украины усиливает контроль на границе с Крымом перед выборами президента.
Обновлено в 04:04
Политика
Россия пригласила Украину на заседание глав МИД СНГ
Россия направила главе МИД Украины Павлу Климкину приглашение на заседание Совета министров иностранных дел стран (СМИД) Содружества Независимых Государств (СНГ).
Обновлено в 05:13
Происшествия
Сбивший в Москве двух человек водитель Gelandewagen сдался полиции
Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, устроивший в Москве ДТП с двумя погибшими, сдался полиции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 05:03
Авто
Volvo запустит в России сервис аренды автомобилей
Обновлено в 03:39
Футбол
Агент Роши хочет добиться трансфера игрока в бразильский клуб
Хэмилтон Бернард, агент бразильского форварда "Спартака" Педро Роши, надеется до 4 апреля добиться трансфера своего клиента в бразильский клуб, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:00
Экономика
Новак ответил на вопрос о влиянии Дании на срок «Северного потока-2»
Глава Минэнерго России Александр Новак ответил на вопрос о влиянии Дании на сроки реализации проекта «Северный поток-2».
Обновлено в 05:02
Авто
Porsche рассказал об испытаниях электромобиля Taycan
Испытания проходило одновременно в 30 странах мира, где в дальнейшем и смогут начать продажи продвинутой модели электрокара.
Обновлено в 02:10
Политика
Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе
Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
120 лет назад родился глава сталинского НКВД Лаврентий Берия
Обновлено в 06:03
Происшествия
Елену Корикову обокрали в московском торговом центре
Звезда сериала «Бедная Настя» стала жертвой воров на территории торгового центра «Мега Теплый Стан».
Обновлено в 04:17
Музыка
Новый клип Rammstein о концлагере вызвал скандал в Германии
Обновлено вчера в 13:30
Политика
США считают, что Россия не сможет вернуть выданные Венесуэле деньги
Россия не сможет получить обратно инвестированные в Венесуэлу средства, пока боливарианской республикой правит Николас Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в ходе видеоконференции.
Обновлено вчера в 23:25