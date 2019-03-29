Сергей Семак: «Любой тренер с опаской ждет матчей после сборных»Sports.ru 05:43

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от игры с «Оренбургом», передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

Сергей Семак: «Любой тренер с опаской ждет матчей после сборных»

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