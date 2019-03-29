Футбол

Сергей Семак: «Любой тренер с опаской ждет матчей после сборных»Sports.ru 05:43

Зенит — Оренбург
31 марта
в 07:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от игры с «Оренбургом», передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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