Футбол
Сергей Семак: «Легко пропускали в матчах с „Вильярреалом“»Матч ТВ 18:07
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение команды от «Вильярреала» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
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Космос
«Союз МС-12» пристыковался к МКС
Обновлено в 21:08
Происшествия
В Керченском проливе село на мель грузовое судно
Судно "Maryland" с грузом металла под флагом Либерии село на мель в Керченском проливе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 13:37
Политика
В США назвали ситуацию в Керченском проливе преградой для поставок СПГ
Первый замглавы Министерства энергетики США Дэн Бруиллетт заявил, что отгрузки сжиженного природного газа (СПГ) на Украину и в Черноморский регион осложняются ситуацией в Керченском проливе.
Обновлено в 20:30
Финансы
Reuters: российские банки готовят план на случай введения санкций США
Крупные российские банки разрабатывают план действий на случай введения против них санкций США, лишающих их доступа к американской финансовой системе, и создают систему корреспондентских счетов, позволяющую осуществлять операции в иностранной валюте в случае принятия ограничительных мер.
Обновлено в 17:26
Армия и оружие
В Совбезе рассказали о переброске войск НАТО к границам России
НАТО перебрасывает войска к границе с Россией, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью газете Минобороны "Красная звезда".
Обновлено в 17:04
Армия и оружие
В России планируют воссоздать Военно-политическую академию
Возрождение Военно-политической академии планируют в Минобороны РФ, 14 марта сообщает газета «Известия».
Обновлено в 17:13
Армия и оружие
Израиль атаковал цели в Секторе Газа в ответ на обстрел Тель-Авива
Израильские войска атакуют цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 19:28
Общество
Роспотребнадзор усилит борьбу с ложными данными на этикетках продуктов
Роспотребнадзор намерен усилить борьбу с размещением недостоверной информации о содержании глютена, молока, орехов и других аллергенов на этикетках продуктов.
Обновлено в 21:00
Происшествия
В Швеции задержали мужчину, подозреваемого Россией в терроризме
Полиция Швеции задержала мужчину, которого российские власти подозревают в причастности к террористической деятельности, сообщает газета Aftonbladet.
Обновлено в 19:57
Политика
Саакашвили заявил, что хочет превратить Украину в «великую державу»
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не имеет политических амбиций на Украине, но намерен сделать из этой страны "великую державу".
Обновлено в 18:50
Здоровье
Врачи посоветовали источник бодрости вместо кофе
Врач пояснил, что 10-20 минут сна помогут быстро восстановиться, а 90 минут дадут полное восстановление и обновление.
Обновлено в 20:13
Политика
Сенат США попытался отменить режим ЧП на границе с Мексикой
Сенат Конгресса США проголосовал за принятие резолюции об отмене введенного президентом Дональдом Трампом режима ЧП на границе с Мексикой.
Обновлено в 15:22
Футбол
Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА, набрав 0,6 балла за счет победы "Бенфики" над загребским "Динамо" (3:0).
Обновлено в 20:44
Футбол
Вильярреал — Зенит 2:1
Обновлено в 14:56
Политика
Алексей Чалый раскрыл тайны присоединения Крыма к России
Человек в свитере, подписывающий договор о вхождении Крыма в состав России, пять лет назад вошел в историю.
Обновлено в 09:49
Армия и оружие
Опубликованы кадры полета бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры полета двух бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России над нейтральными водами акватории Черного моря.
Обновлено в 20:41
Политика
Названы убытки РФ из-за повреждений С-400 при перевозке в Китай
Материальные потери России из-за поврежденных при перевозке зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» в Китай, составили 17 млрд рублей, пишет Фантанка.ru.
Обновлено в 18:34
Происшествия
ВМС Аргентины назвали причину взрыва на подлодке «Сан-Хуан»
Командующий ВМС Аргентины контр-адмирал Давид Бурден заявил, что причиной гибели подлодки "Сан-Хуан" стал взрыв, сообщил телеканал TN.
Обновлено в 11:16
Происшествия
Турция сообщила о выдаче Интерполом ордеров на арест по делу Хашкаджи
Министерство юстиции Турции сообщило, что Международная организация уголовной полиции (Интерпол) выпустила красные уведомления (ордера на арест) в отношении 20 граждан Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи, передает Reuters.
Обновлено в 15:42
Политика
Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit
Ранее Мэй отмечала, что правительство нацелено лишь на небольшой перенос сроков Brexit, причем этот вариант будет актуальным, если в парламенте до 20 марта смогут одобрить сделку с ЕС.
Обновлено в 15:04
Политика
Штаты могут ввести санкции против Китая из-за «притеснения уйгуров»
Заместитель официального представителя госдепартамента Роберт Палладино на брифинге, который состоялся в четверг, 14 марта, сообщил, что Штаты не исключают возможность введения санкций против Китая из-за "притеснения уйгуров".
Обновлено в 18:30
Армия и оружие
Госдеп: около 50 стран мира вызывают беспокойство у США
Директор отдела политического планирования Госдепартамента США Кирон Скиннер заявила, что в настоящее время около 50 стран вызывают беспокойство у Вашингтона.
Обновлено в 20:16
Политика
Матвиенко оценила шутку про закон о борьбе с фейковыми новостями
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила шутку, которую россияне придумали в ответ на недавно принятые законы о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Главу мафиозного клана убили в Нью-Йорке
Нападение на 53-летнего Фрэнка Кали, главу мафиозного клана Гамбино, было совершено возле его дома в районе Стейтен-Айленд.
Обновлено в 08:08
Происшествия
«МК в Чите» на месте проверил информацию об обрушении стен дома на КСК
Напомним, ранее очевидец происшествия сообщил "МК в Чите", что при обрушении стен никто не пострадал.В единой диспетчерской службе города корреспонденту портала предоставить информацию отказались.
Обновлено в 17:49
Политика
«Он проиграл»: Владимир Познер дал оценку интервью Дудя и Киселева
Самый известный интервьюер не только в России, но и во всем мире Владимир Познер прокомментировал скандальное интервью Юрия Дудя и Дмитрия Киселева.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес
У телеведущей и певицы Юлии Началовой диагностировали отек мозга
У российской телеведущей и певицы Юлии Началовой диагностировали начальную стадию отека мозга. Об этом сообщает портал Life.ru.
Обновлено в 16:38
Армия и оружие
В Пентагоне настояли на праве превентивного ядерного удара
Пентагон настаивает на праве Соединенных Штатов нанести превентивный ядерный удар, так как это заставляет противника принимать взвешенные решения.
Обновлено в 19:45
Общество
СПЧ предложил брать пожилых бездомных в приемные семьи
«Что уж тут говорить, если пожилой человек или инвалид не имеет крыши над головой, является бездомным»,— добавил он.
Обновлено в 11:14
Политика
Глава Минфина США не смог назвать конгрессменам размер госдолга страны
Выступая в Конгрессе США, министр финансов Стивен Мнучин не смог ответить на вопрос, какой сейчас размер государственного долга страны.
Обновлено в 19:16