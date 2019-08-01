Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 4-го тура премьер-лиги с "Краснодаром", передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

Спорт день за днем

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Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

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Хоккей Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.

Армия и оружие Самолеты Ил-76 прибыли в Красноярск для тушения пожаров Департамент информации и массовых коммуникаций российского Минобороны проинформировал о том, что самолеты Ил-76 прилетели в Красноярск для тушения лесных пожаров, передает РИА "Новости".

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Политика Порошенко рассказал о написании Минских соглашений вместе с Меркель Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что он был соавтором текста Минских соглашений. Об этом он рассказал "Украинской Правде".

Происшествия Сириец в Германии убил мечом уроженца Казахстана Портал BILD.de сообщает, что убитый являлся гражданином Германии, однако сам родом из Казахстана.

Политика Минобороны поднимет в полтора раза оклады ряду категорий контрактников С 1 сентября некоторые военнослужащие-контрактники будут получать 50-процентную надбавку к ежемесячному денежному содержанию, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Политика Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы» Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Технологии Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады "Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.

Политика МИД РФ показал ход расследования убийства журналистов России в ЦАР Российский МИД рассказал о ходе расследования убийства журналистов страны в ЦАР. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Политика Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2 Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.

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Спорт Фигуристка Эшли Вагнер рассказала о пережитом насилии Американская фигуристка-одиночница Эшли Вагнер рассказала о том, как стала жертвой сексуальных домогательств в юном возрасте.

Общество Собянин открыл Музей ВДНХ в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в четверг Музей ВДНХ и поздравил коллектив выставки с ее 80-летием, отметив что за эти годы она стала культовым местом для столицы и России в целом.

Общество «Росконтроль» назвал лучшую русскую колбасу Экспертный центр «Росконтроля» по итогам проведенного исследования назвал лучшую русскую колбасу.