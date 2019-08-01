Футбол
Сергей Семак: «Кузяев работает в общей группе»Спорт-Экспресс 04:29
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 4-го тура премьер-лиги с "Краснодаром", передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:55, Ашберн
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Финансы
Дефляция в августе: какие товары подешевеют на 15 процентов
Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) поделился своими прогнозами с "Российской газетой": - Традиционно август в России - месяц, когда динамика потребительских цен на время затихает и стоимость корзины из товаров и услуг ненадолго может даже снижаться.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
Почему Финляндия ужесточает визовые требования для россиян
Обычная практика В Ростуризме в свою очередь уверены, что дополнительные требования к пакету документов на получение визы, которые начнут действовать с 1 сентября, не отобьют у россиян желание ездить в Финляндию.
Обновлено в 10:46
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:49
Армия и оружие
Минобороны России сообщило о запуске космических аппаратов-инспекторов
Министерство обороны России сообщило запуске космических аппаратов-инспекторов "Космос-2535" и "Космос-2536".
Обновлено в 10:14
Кино
Сценарий финальной серии «Игры престолов» стал общедоступным
Сценарий финальной серии шоу "Игра престолов" выложили на сайте премии "Эмми".
Обновлено в 08:57
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
Самолеты Ил-76 прибыли в Красноярск для тушения пожаров
Департамент информации и массовых коммуникаций российского Минобороны проинформировал о том, что самолеты Ил-76 прилетели в Красноярск для тушения лесных пожаров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:13
Армия и оружие
На военном параде в Йемене погибло более 30 человек
При нападении хуситов на военный парад в Йемене погибло более 30 человек, 1 августа сообщает Reuters.
Обновлено в 08:06
Политика
Порошенко рассказал о написании Минских соглашений вместе с Меркель
Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что он был соавтором текста Минских соглашений. Об этом он рассказал "Украинской Правде".
Обновлено в 07:21
Происшествия
Сириец в Германии убил мечом уроженца Казахстана
Портал BILD.de сообщает, что убитый являлся гражданином Германии, однако сам родом из Казахстана.
Обновлено в 09:36
Политика
Минобороны поднимет в полтора раза оклады ряду категорий контрактников
С 1 сентября некоторые военнослужащие-контрактники будут получать 50-процентную надбавку к ежемесячному денежному содержанию, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Обновлено в 05:10
Политика
Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Налоговая служба начала внеплановую проверку «Дождя»
Федеральная налоговая служба начала внеплановую проверку «Дождя».
Обновлено в 09:38
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada
Обновлено в 04:49
Технологии
Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады
"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено в 08:51
Происшествия
У пассажира во Внукове изъяли котят на миллион рублей
Обновлено в 08:12
Политика
МИД РФ показал ход расследования убийства журналистов России в ЦАР
Российский МИД рассказал о ходе расследования убийства журналистов страны в ЦАР. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 08:59
Политика
Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Хирурги удалили 526 зубов мальчику из Индии
Врачи удалили 526 зубов у семилетнего мальчика Равиндранату из индийского города Чиннай.
Обновлено в 10:18
Спорт
Фигуристка Эшли Вагнер рассказала о пережитом насилии
Американская фигуристка-одиночница Эшли Вагнер рассказала о том, как стала жертвой сексуальных домогательств в юном возрасте.
Обновлено в 08:48
Общество
Собянин открыл Музей ВДНХ в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в четверг Музей ВДНХ и поздравил коллектив выставки с ее 80-летием, отметив что за эти годы она стала культовым местом для столицы и России в целом.
Обновлено в 09:18
Общество
«Росконтроль» назвал лучшую русскую колбасу
Экспертный центр «Росконтроля» по итогам проведенного исследования назвал лучшую русскую колбасу.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Химфак СПбГУ эвакуировали после обнаружения баллонов с газом
Сотрудников и студентов химического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) эвакуировали из-за обнаружения «бесхозных предметов неизвестного происхождения».
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
В Британии создали подразделение для борьбы с Россией в соцсетях
В армии Великобритании появилось новое подразделение, которое займется борьбой с киберугрозами.
Обновлено в 08:16