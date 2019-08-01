Футбол
Сергей Семак: «Кузяев работает в общей группе»Спорт-Экспресс 04:29
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 4-го тура премьер-лиги с "Краснодаром", передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 06:17, Ашберн
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Хоккей
«Нефтехимик» продлил договор о сотрудничестве с ЦСК ВВС
Самарский ЦСК ВВС заключил новое соглашение о сотрудничестве с «Нефтехимиком», информирует официальный твиттер нижнекамской команды.
Обновлено в 05:20
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:27
Общество
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5,5 км
Пепловый выброс на высоту 5,5 км произошел из кратера высочайшего в Евразии действующего вулкана - Ключевского на Камчатке, сообщила в четверг Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).
Обновлено в 03:31
Общество
В Сибири искусственно вызовут дожди для борьбы с лесными пожарами
Специалисты «Авиалесоохраны» начали искусственно вызывать дожди в Красноярском крае и Иркутской области для борьбы с лесными пожарами.
Обновлено в 05:29
Политика
Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров
Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами.
Обновлено вчера в 16:37
Политика
Ляшко пообещал избавить Украину от «зеленой чумы»
Обновлено в 02:57
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Политика
Площадь лесных пожаров в России превысила 3 млн га
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
Минобороны РФ запустило на сайте раздел «Миссия в Сирии»
Министерство обороны России на своем сайте запустило специальный интерактивный раздел под названием "Миссия в Сирии: восстановление мира".
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Москве арестовали обвиняемого в убийстве блогерши
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Ленинградской области три человека погибли при пожаре в частном доме
Три человека, по предварительным данным, погибли при пожаре в частном жилом доме в поселке Михайловка в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Водонаева обвинила россиян в злости
Ранее телеведущая рассказывала о своих проблемах при перелете из России в Лос-Анджелес.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Актрису Инну Чурикову выписали из больницы
Актриса Инна Чурикова выписана из НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Технологии
Андрей Устюжанин: нужно научить алгоритм решать задачи «медленного мозга»
Сегодня ИИ уже успешно применяется во многих областях – но до сих пор не может справиться с задачами, которые под силу мозгу ребенка.
Обновлено в 05:34
Здоровье
Медики назвали три напитка, полезные при диабете
Медики назвали три напитка, полезные для людей с диабетом.
Обновлено вчера в 22:02
Космос
В созвездии Гидры обнаружили потенциально живую планету
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
Великобритания создает подразделение для борьбы с российскими хакерами
Британская армия создает в деревне Апавон графства Уилтшир подразделение из 14,5 тысяч специалистов для противодействия якобы имеющим место российским кибератакам и пропаганде в Интернете.
Обновлено в 04:33
Здоровье
Симптомом смертоносной болезни оказалось жжение в глазах
Обновлено в 00:24
Политика
Германия отказалась выплачивать репарации Польше
Германия считает закрытым вопрос о военных репарациях перед Польшей, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено вчера в 18:30
Шоу-бизнес
Сергей Безруков поделился фото с трехлетней дочерью из Сочи
На новом фото артист показал подросшую дочь. Как отметил Сергей Безруков, он отправился в Сочи на 5 дней, устроив себе паузу в работе.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Футбол
Малком пропустил тренировку с разрешения «Барселоны»
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли хочет переехать к отцу
Подруга Анджелины Джоли заявила, что дочь актрисы хочет снова жить с отцом.
Обновлено в 06:00
Политика
Малайзия призвала отказаться от обвинений в адрес России по MH17
Куала-Лумпур призывает мировое сообщество провести открытое расследование крушения малайзийского Boeing MH17 и отказаться от голословных обвинений в адрес Москвы.
Обновлено вчера в 13:00
Культура
Серия мультфильма «Маша и медведь» набрала свыше 4 млрд просмотров
Серия «Маша плюс каша» мультсериала «Маша и Медведь» набрала более четырех миллиардов просмотров на YouTube, рассказали в пресс-службе проекта.
Обновлено вчера в 10:54
Шоу-бизнес
Рэпер Тимати превзошел сам себя
Каждое лето Тимати с друзьями или семьей проводит немалое количество времени на яхте в Средиземном, как правило, море.
Обновлено в 03:00