Футбол
Сергей Семак: «Кузяев работает в общей группе»Спорт-Экспресс 04:29
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 4-го тура премьер-лиги с "Краснодаром", передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 07:48, Ашберн
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Кино
«Цирцея»: HBO запустит сериал о древнегреческой колдунье
Североамериканская телевизионная сеть HBO готовит сериал о древнегреческой колдунье Цирцее.
Обновлено в 05:48
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Футбол
«Уфа» объявила об уходе Засеева, который переходит в «Аланию»
Полузащитник Уфы Азамат Засеев продолжит карьеру в Алании, сообщает официальный сайт клуба премьер-лиги.
Обновлено в 05:59
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Общество
Психологи прокуратуры определили моральные ценности коррупционеров
«Наиболее важный и неожиданный результат был в том, что для коррупционных преступников значимость материального благосостояния была весьма невысока, вопреки всем стереотипам», — заявила ведущий специалист университета прокуратуры.
Обновлено в 07:22
Авто
Toyota Land Cruiser превратили в эпичный внедорожник
Ателье Patriot Campers Off Road специализируется как раз на создании таких монстров, особенно когда речь идет о Toyota Land Cruiser.
Обновлено в 00:44
Технологии
Мультикалиберное модульное стрелковое оружие разработают в России
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения, находящийся в составе Ростеха, получил патент на создание огнестрельного оружия, в котором можно будет заменять составляющие в зависимости от задач.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за роль полицейского
Обновлено вчера в 10:41
Общество
Алексиевич совершила каминг-аут
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников
Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Политика
В МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири
Обновлено в 02:15
Культура
BadComedian анонсировал церемонию премии «Михалоскар»
Киноблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, рассказал о планируемой церемонии вручения премии «Михалоскар».
Обновлено вчера в 16:10
Экономика
Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ
Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
Обновлено 30 июля в 11:15
Космос
Дым от сибирских пожаров достиг Аляски и Канады
Колин Сефтор, специалист по изучению атмосферы Центра космических полётов имени Годдарда, сообщил, что дым замечен вдоль западного побережья Канады, над восточной частью Тихого океана, а также над крупными городами – Ванкувером (Канада) и Сиэтлом (США).
Обновлено в 07:34
Политика
Против Порошенко возбудили новое дело о хищениях в армии
Государственное бюро расследований Украины возбудило новое дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 03:57
Авто
Acura опубликовала тизер Type S Concept
Acura решила возродить свой спортивный суббренд Type S и анонсировала это будущей премьерой Type S Concept.
Обновлено в 06:27
Общество
Минувший июль был самым холодным в Москве в XXI веке
Ранее сообщалось, что последний день июля стал самым холодным в Москве по меньшей мере за 70 лет.
Обновлено в 06:14
Общество
Для тушения пожаров в Сибири вызовут искусственные дожди
Обновлено в 05:15
Культура
Есенин-центр опубликовал новое видео с «призраком поэта»
Обновлено в 06:49
Происшествия
Врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов
В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов, сообщает Times of India. Мальчик жаловался на сильную боль в нижней челюсти.
Обновлено в 07:04
Транспорт
Вертолетные перевозки заработают в Подмосковье к авиасалону МАКС-2019
В Подмосковье с 27 августа по 1 сентября запустят вертолеты как регулярные воздушные такси.
Обновлено в 05:37
Общество
Судья КС вступился за дачников в споре о сносе домов
Судья Конституционного суда (КС) и член президентского Совета по кодификации гражданского законодательства Гадис Гаджиев предложил внести поправки в Земельный кодекс о взыскании компенсаций за массовый снос дач, более 30 лет расположенных в защитных зонах магистральных трубопроводов.
Обновлено в 05:14
Технологии
Данные тысяч клиентов популярного магазина косметики утекли в сеть
Представители компании Sephora отметили, что хакеры завладели данными клиентов из Малайзии, Индонезии, Таиланда, Филиппин, Новой Зеландии и Австралии.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Актрису Чурикову выписали из больницы
Актрису Инну Чурикову выписали из больницы, сообщили РБК в справочной НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 05:20
Гаджеты
Lenovo вернулась в Россию с четырьмя недорогими смартфонами
После нескольких лет перерыва в продаже появятся четыре недорогие модели смартфонов. Lenovo S5 Pro, K5 Pro, K9 и A5.
Обновлено в 05:33