Футбол

Сергей Семак: «Кузяев работает в общей группе»Спорт-Экспресс 04:29

Зенит — Краснодар
3 августа
в 14:30
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 4-го тура премьер-лиги с "Краснодаром", передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.
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