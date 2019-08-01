Футбол
Сергей Семак: «Кузяев работает в общей группе»Спорт-Экспресс 04:29
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 4-го тура премьер-лиги с "Краснодаром", передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
Политика
Роскомнадзор даст «зеркальный» ответ на действия против российских СМИ
Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство для "зеркального" ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за границей.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия
В Белом море пропала группа туристов из Петербурга
Группа туристов из Санкт-Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.
Обновлено в 05:02
Кино
Киноафиша: спин-офф «Форсажа» уходит в отрыв
С другой стороны, от «Форсажа» давно никто не ждет соблюдения научных постулатов, а от его спин-оффа тем более, но Литч, Стэйтем, Джонсон и Эльба все же смогли приятно удивить.
Обновлено в 07:30
Авто
Эксклюзивный кабриолет «Гелендваген» выставили на продажу
Причина продажи столь яркого авто весьма прозаична – пополнение в семье, в связи с чем возникла необходимость в более практичной и вместительной машине.
Обновлено в 06:04
Авто
ABT представило доработанную версию Skoda Kodiaq RS
Ателье ABT Sportsline представило тюнинговую версию кроссовера Skoda Kodiaq в версии RS.
Обновлено в 06:36
Экономика
АСВ требует 29,5 млрд рублей с экс-руководства Финпромбанка
Сегодня, 1 августа 2019 года, госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сообщила, что обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании 29,5 млрд рублей с 19-ти бывших руководителей ПАО «Финпромбанк» (лицензия отозвана 19 сентября 2016 года).
Обновлено в 09:12
Авто
Новый кросс-вэн Renault Triber пользуется ажиотажным спросом
Официальный старт продаж нового внедорожного компакт-вэна Renault Triber запланирован на август текущего года, но уже сейчас дилеры марки начали принимать предварительные заказы на новинку.
Обновлено в 00:07
Политика
Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 09:11
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Общество
Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров
Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.
Обновлено 30 июля в 14:45
Экономика
Россияне выплатили 44,5 млрд рублей долгов ради выезда за рубеж
В общей сложности за первое полугодие 2019 года ФССП РФ смогла взыскать с должников 342,7 млрд рублей, в том числе более 5 млрд рублей долгов по зарплате.
Обновлено в 07:43
Политика
Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Политика
Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады
Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
Обновлено в 06:27
Спорт
Ярославль и Кемерово примут матчи ЧМ-2022 по волейболу
Международная федерация волейбола (FIVB) огласила список всех городов, которые примут матчи мужского чемпионата мира-2022.
Обновлено в 08:23
Игры
Google Play Pass предоставит доступ к сотням премиальных приложений
Как оказалось, производитель откроет доступ к сотням премиальных приложений и позволит их опробовать до покупки.
Обновлено в 04:22
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Общество
ФБК нашел у родственников вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд руб
Общую стоимость имущества фонд оценивает в 6,5 млрд руб. РБК запросил комментарий у пресс-секретаря московского мэра Сергея Собянина Гульнары Пеньковой.
Обновлено в 08:13
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору спелого арбуза
Обновлено в 08:53
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Немцы выступили за вывоз ядерного оружия США из Германии
Большинство граждан Германии высказались за то, чтобы с территории федеративной республики было вывезено американское ядерное оружие, свидетельствуют результаты опроса социологической службы Kantar.
Обновлено в 08:48
Происшествия
В Челябинской области произошло ещё одно крупное ДТП
Один человек погиб, сообщили в областном минздраве. Авария произошла на трассе Долгодеревенское — Кыштым.
Обновлено в 07:51
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.
Обновлено в 05:37
Спорт
Стало известно, почему Логинов до сих пор не подписал контракт с СБР
Трёхкратный призёр чемпионатов мира, российский биатлонист Александр Логинов до сих пор не подписал контракт с Союзом биатлонистов России.
Обновлено в 06:17
Интернет
Сеть «Газпромнефть» увеличила в 70 раз продажи топлива через мобильное приложение
Сеть АЗС "Газпромнефть" продала более 6,5 млн литров топлива через собственное мобильное приложение АЗС.GO, которое заработало в декабре 2018 г. С начала года по конец июля продажи выросли более чем в 70 раз, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:47
Экономика
Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ
Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
Обновлено 30 июля в 11:15
Политика
Путин пригласил Лукашенко на 75-летие Победы
Обновлено в 08:41
Футбол
«Динамо» объявило о переходе Самба Соу в «Ноттингем Форест»
Обновлено в 07:28