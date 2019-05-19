Сергей Семак: «Команда, которая заслуживала больше, в итоге победила»Петербургский дневник 16:18

Главный тренер петербуржцев Сергей Семак подчеркнул, что команда, которая заслуживала больше, в итоге победила. Наставник «Зенита» отметил, что у «Ростова» были голевые моменты помимо реализованного пенальти, в то время как у петербуржцев не клеилась игра ни в обороне, ни в атаке.

Сергей Семак: «Команда, которая заслуживала больше, в итоге победила»

Музыка AFP: умер певец Нильда Фернандез Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.

Шоу-бизнес Солистку Spice Girls госпитализировали с потерей зрения Солистку британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, известную также как Mel B, госпитализировали с потерей зрения.

Шоу-бизнес Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву на посту ведущей шоу 41-летняя Ольга Орлова согласилась вести передачу вместо Леры. Певица появилась в кадре с Оскаром Кучерой.

Общество Сахалинцы и курильчане могут взглянуть на свою трудовую жизнь онлайн Ранее справка содержала только информацию об общем стаже: если гражданин не увидит в справке данных о продолжительности периодов работы, учитываемых для целей досрочного назначения страховой пенсии по старости, не стоит беспокоиться, данная информация отразится в справке позже.

Культура Профессор рассказал, чему полезному учит сериал «Игра престолов» Профессор и программный директор по менеджерскому образованию Бизнес-школы при Колумбийском университете в Нью-Йорке Брюс Крейвен считает, что сериал «Игра престолов» является хорошим примером для студентов, которые осваивают профессию менеджера.

Шоу-бизнес Потребовалась помощница: раскрыт главный страх Глюкозы Как сообщается, рядом с певицей Глюкозой постоянно находится помощница с особым светом.

Шоу-бизнес Анна Хилькевич попыталась повторить шпагат Анастасии Волочковой На фото большая иномарка стоит в бескрайнем поле, а на крыше машины - улыбающаяся Анна Хилькевич, которая попыталась повторить шпагат балерины Анастасии Волочковой.

Авто Эксперты назвали самые надёжные подержанные автомобили Эксперты британского портала What Car назвали десять самых надёжных подержанных моделей автомобилей.

Хоккей Сборная России одержала шестую победу на ЧМ-2019, обыграв Швейцарию Сборная России одержала победу над национальной командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Происшествия Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.

Происшествия Два человека погибли в утреннем ДТП на трассе «Колыма» под Магаданом Авария произошла на 2011-м километре автомобильной трассы «Колыма» около семи часов утра в понедельник, 20 мая.

Политика Выдачу паспортов РФ в Приднестровье анонсировали в Госдуме Депутат Госдумы Александр Ярошук анонсировал выдачу российских паспортов в Приднестровье. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре В Бразилии 11 человек были убиты во время стрельбы в баре в городе Белен в штате Пара на севере страны.

Происшествия У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.

Политика Греф отметил «хирургическую работу» по отстранению олигархов от власти Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России за 19 лет проделана большая "хирургическая работа" по отстранению олигархов от власти.

Наука Найден способ стимулировать выработку инсулина в организме при диабете Ученые из Университета Эксетера провели революционное исследование и нашли способ стимуляции выработки инсулина клетками организма при диабете.

Единоборства Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC Американец Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила, отправив его в нокаут в первом раунде в 12-раундовом поединке за звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.

Общество В Рособрнадзоре рассказали о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году В 2019 году школы в восьми российских регионах получат задания ЕГЭ по защищённым интернет-каналам.

Гаджеты Reuters: на смартфонах Huawei перестанет обновляться Android Alphabet Inc. — материнская компания Google — приостановила сотрудничество с телекоммуникационной компанией Huawei из-за того, что китайская компания попала в черный список правительства США, передает Reuters со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.

Общество Опрос выявил наиболее распространенную аллергию у россиян Плохая экология, по мнению 60% россиян, способствует развитию аллергии, кроме того наиболее распространена у граждан аллергия на растения (26%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Экономика Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2» Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.

Технологии Пенсионеров Новокузнецка научили играть в компьютерные игры 30 слушателей курса "Компьютерная грамотность" "Высшей народной школы" для людей старшего поколения в г. Новокузнецке завершили очередной учебный год.

Политика Миллиардер Макаров опроверг родство со знакомой вице-канцлера Австрии Фигурантом политического скандала русский бизнесмен стал после того, как одновременно два крупных немецких издания - Suddeutsche Zeitung и Spiegel - опубликовали видео с участием теперь уже бывшего вице-канцлера, лидера ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе и женщины, которую СМИ считают Аленой Макаровой и называют племянницей российского бизнесмена.