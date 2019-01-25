Футбол

Сергей Семак: «Как Паредес решит свои вопросы, все и объявят»Спорт-Экспресс 13:35

Главный тренер "Зенита" после поражения от "Спартака" (0:3) не выглядел расстроенным.
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Сергей Семак: «Настроение перед матчем со „Спартаком“ не самое боевое»

Матч ТВ10:27

«Не стоит воспринимать это поражение серьезно». Семак — после 0:3 от «Спартака»

Sport24.ru12:44

Сергей Семак: «Как Паредес решит свои вопросы, все и объявят»

Спорт-Экспресс13:35

Сергей Семак: Настроение не самое боевое, игра со «Спартаком» - лишь подготовка к сезону

Советский спорт10:38

«Зенит» – «Спартак» – 0:3. Сергей Семак – о поражении в Катаре

Чемпионат15:10

Сергей Семак: «Настроение перед матчем со „Спартаком“ не самое боевое»

Sportbox.RU10:27

Сергей Семак: В середине поля проблемы, нет Паредеса

Спорт день за днем12:46
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Происшествия

В Бразилии после прорыва дамбы пропали около 200 человек

Обновлено в 15:47
Космос

Грузовой «Прогресс МС-09» затопили в Тихом океане

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-09" отстыковался от Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 12:58
Спорт

Загитова прокомментировала свое выступление на ЧЕ по фигурному катанию

"Хочу извиниться" Алина Загитова принесла извинения за неудачный прокат произвольной программы на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске.
Обновлено в 21:12
Происшествия

Спасение ребенка из колодца: операция входит в решающую стадию

Как пишут в четверг испанские СМИ, закончена прокладка вертикального тоннеля, пробуренного для спасения ребенка.
Обновлено вчера в 07:10
Общество

Аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов

Аллигаторы, живущие в национальном парке Болотного парка реки Шаллотт в американском штате Северная Каролина, снова вмерзли в лед.
Обновлено в 06:46
Технологии

Цукерберг может объединить WhatsApp, Instagram и Facebook мессенджеры

Создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг планирует объединить мессенджер соцсети с мессенджерами WhatsApp и Instagram, которые также принадлежат компании.
Обновлено в 13:35
Армия и оружие

В России зафиксировали массовые маневры военных спутников США

Обновлено в 21:20
Наука

Ученые выяснили, что на ДНК человека может повлиять одна ночь без сна

Как установили ученые, всего одна ночь без сна может повлиять на ДНК человека.
Обновлено в 13:59
Политика

Украинский журналист, толкнувший Скабееву, отказался извиняться

Редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко, толкнувший российскую журналистку Ольгу Скабееву в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), прокомментировал инцидент в фейсбуке.
Обновлено в 14:32
Транспорт

«Аэрофлот» отменил в выходные более 130 рейсов из-за непогоды

Обновлено в 12:56
Происшествия

Суд арестовал двоих полицейских из Чехова по делу о взятках

Обновлено в 13:07
Происшествия

Из горящего жилого дома на юго-востоке Москвы спасли восемь человек

Восемь человек спасены из пожара на девятом этаже 14-этажного дома в Батайском проезде в Москве, двоих из спасенных осматривают медики, возгорание ликвидировано, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Обновлено в 18:17
Авто

Опубликованы первые фотографии нового электрокара BMW i4

Фотошпионам впервые удалось заснять новый электрокар BMW под названием i4.
Обновлено в 07:19
Космос

В лунном грунте нашли следы метеорита с Земли

Группа ученых из Швеции, Австралии, США и Великобритании нашла в образце реголита, доставленном на Землю экипажем «Аполлона-14», фельзитовые включения с зернами циркона земного происхождения — возможно, это не только самые древние минеральные образования на Земле, но и первое свидетельство метеорита земного происхождения, упавшего на Луну.
Обновлено в 09:21
Экономика

Еще одно рейтинговое агентство сменило руководителя

Представитель агентства объяснил изменения необходимостью реализации новой стратегии развития.
Обновлено в 11:17
Политика

Трамп объявил о приостановке шатдауна

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что ему удалось договориться с демократами в конгрессе о трехнедельном прекращении шатдауна.
Обновлено в 15:25
Космос

«Роскосмос» и РАН разрабатывают нацпроект о противодействии астероидам

Российская академия наук и госкорпорация "Роскосмос" приступили к разработке национальной программы для исследования и создания методов противодействия угрозам из космоса, говорится в сообщении на странице Роскосмоса в Facebook.
Обновлено в 11:53
Политика

AP: лидер венесуэльской оппозиции тайно ездил в Вашингтон

Провозгласивший себя президентом Венесуэлы спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо с декабря объезжал крупные соседние страны и США, согласуя там свою антиправительственную стратегию, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на его соратников и представителей латиноамериканских правительств и США.
Обновлено в 18:52
Гаджеты

Смартфоны Xiaomi Mi A2 перестали работать после январского обновления

Пользователи начали жаловаться на то, что смартфон Xiaomi Mi A2 уходит в циклическую перезагрузку при установке январского обновления безопасности.
Обновлено в 07:16
Кино

Фильм «Война Анны» Алексея Федорченко получил гран-при «Золотого орла»

Гран-при премии "Золотой орел" получил фильм "Война Анны" Алексея Федорченко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:52
Экономика

Vostok New Ventures собирается продать пакет акций Avito за $540 млн

Шведский фонд Vostok New Ventures объявил о намерении продать свою долю в Avito крупнейшему акционеру сервиса - южноафриканской компании Naspers, говорится в сообщении фонда.
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Гаджеты

ФАС доработает законопроект о предустановке российских приложений

Федеральная антимонопольная служба России доработает законопроект о предустановке приложений отечественного производства на смартфоны и другие гаджеты.
Обновлено в 13:53
Теннис

Мария Шарапова начала турнир в Санкт-Петербурге с посещения Эрмитажа

Свой первый в жизни визит в Петербург Мария начала с посещения Эрмитажа.
Обновлено в 14:30
Происшествия

Устроивший стрельбу у школы подросток помещен в реабилитационный центр

Подростка, устроившего днем стрельбу рядом со школой поселка Абалаково в Красноярском крае, после задержания поместили в лесосибирский социально-реабилитационный центр помощи семье и детям.
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Чубайсу вручили «Золотую маску»

"Золотую маску" без гравировки передали в дар главе "Роснано" Анатолию Чубайсу на аукционе во время торжественного вечера, посвященного открытию исторического здания театра "Школа современной пьесы", передает корреспондент РИА Новости.
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В Перу автобус упал в реку, погибли десять человек

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Компания Hyundai начала финальные дорожные испытания седана Sonata следующего поколения.
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Житель США опубликовал в Сети видео, на котором запечатлены игры его кота с неизвестным объектом.
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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