Семак рассказал о будущем Кокорина в «Зените»Слово и Дело 11:03

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Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак ответил на вопрос о том, какое будущее ждет Александра Кокорина после приговора. Об этом он рассказал в интервью изданию «iReactor».

Семак рассказал о будущем Кокорина в «Зените»

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