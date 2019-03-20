Армия и оружие
Шойгу передал Асаду послание ПутинаBFM.ru 13:15
Глава Минобороны Сергей Шойгу 19 марта совершил по поручению президента РФ Владимира Путина рабочую поездку в Сирию, где передал президенту Сирии Башару Асаду послание от главы российского государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Читать в источнике
Оценить1016
Однако не всех устраивают успехи сирийского правительства в восстановлении мирной жизни. Западные страны пытаются свести к минимуму любые положительные преобразования в Сирии и создают новые препятствия для завершения кризиса.
— Сергей Шойгу, российский военный деятельТАСС 13:03
с чего всё началось
«Во время перелёта министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу над территорией Сирийской Арабской Республики борт главы военного ведомства сопровождали истребители Су-35С с авиабазы Хмеймим», — говорится в сообщении в Twitter.Евразия Daily17:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 22:41, Ашберн
Политика
В Госдуме ответили на заявление Климкина о «газовой войне»
Первый зампред Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских ответил на заявление главы украинского МИД Павла Климкина о "новой газовой войне".
Обновлено в 18:50
Общество
Росреестр оценил участок Шувалова в Сколково как iPhone
Журналисты проекта Baza выяснили, что подмосковный участок в 7,6 гектара рядом с МКАД, принадлежащий Игорю Шувалову, Росреестр оценил в 107,5 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 10:30
Здоровье
Росстат назвал самые распространенные детские заболевания в России
В Росстате проанализировали заболевания детей в России от 0 до 14 лет в 20107 году.
Обновлено в 02:33
Футбол
Жевательная резинка Алекса Фергюсона продана за 390 тысяч фунтов
На аукционе была продана жевательная резинка, которую использовал бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон во время своего последнего матча во главе манчестерской команды.
Обновлено в 17:44
Спорт
Во Франции выдан ордер на арест бывшего президента ВФЛА Балахничёва
Французские власти выдали ордер на арест экс-главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничёва.
Обновлено в 10:40
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России
Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.
Обновлено в 05:53
Здоровье
В Валдае появится межрайонный медицинский центр федерального уровня
Уникальный опыт работы в Новгородской области филиала федеральной клиники 122-й больницы натолкнул главу региона Андрея Никитина на мысль о создании в Валдае межрайонного медицинского центра федерального значения.
Обновлено в 07:53
Политика
В Казахстане сегодня принесет присягу новый президент страны
Правивший почти 30 лет Нурсултан Назарбаев передал свой пост Касым-Жомарту Токаеву.
Обновлено в 20:06
Экономика
Российские банки запланировали масштабное закрытие своих офисов
Остальные чаще пользуются онлайн-банками. Как гласят результаты опроса, большинство приходят в офисы не чаще одного раза в месяц.
Обновлено в 22:17
Шоу-бизнес
Светлана Иванова и Джаник Файзиев впервые показали лицо старшей дочери
Светлана Иванова и Джаник Файзиев долго скрывали старшую дочь.
Обновлено в 22:30
Политика
Стало известно содержание беседы Путина и Назарбаева 19 марта
Лидеры государств договорились продолжить контакты в будущем Стало известно, о чем разговаривали Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев перед отставкой первого президента Казахстана.
Обновлено в 22:12
Интернет
«Лаборатория Касперского» пожаловалась в ФАС на Apple
«Лаборатория Касперского» направила жалобу в ФАС на американскую корпорация Apple, сообщила антивирусная компания.
Обновлено в 09:43
Экономика
Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки
Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки, включая рейсы через Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства.
Обновлено в 11:27
Политика
Пушков прокомментировал возможное членство Бразилии в НАТО
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможном членстве Бразилии в НАТО.
Обновлено в 19:17
Происшествия
Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза
Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.
Обновлено в 21:38
Политика
В Симферополе на двое суток арестовали первого президента Крыма
Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции.
Обновлено в 16:52
Общество
В нацпарке Приморья туристам удалось сфотографировать леопарда
Иностранные туристы, которые были на экскурсии в национальном парке "Земля леопарда", сфотографировали редчайшего хищника.
Обновлено в 21:15
Экономика
Банк России рассказал о теневых секторах экономики
Банк России назвал секторы экономики, участники которых наиболее часто осуществляли вывод в теневую сферу средств бюджетов, государственных корпораций и предприятий реального сектора с помощью сомнительных операций.
Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Елена Беркова
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Экономика
Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера
Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
Обновлено в 08:47
Общество
Финляндия стала самой счастливой страной в мире
Как объяснили в аналитическом центре Next Era, власти Финляндии с 1960-х годов проводят тщательные исследования в сферах здравоохранения, образования и занятости, а также стремятся повысить комфорт и безопасность граждан.
Обновлено в 21:27
Общество
В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.
Обновлено в 06:43
Происшествия
СК возбудил дело против крупнейшего трейдера нефтепродуктов «Солид»
СК РФ возбудил уголовное дело по факту ограничения конкуренции крупнейшим биржевым трейдером нефтепродуктов «Солид — товарные рынки».
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес
Женщина из Зеленодольска объявила себя мамой умершего Олега Яковлева
Жительница Зеленодольска рассказала, что Олег Яковлев был ее сыном.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие
Американский военный самолет замечен у российских баз в Сирии
Самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведку вблизи российской авиабазы Хмеймим и базы ВМФ России в Тартусе.
Обновлено в 18:27
Хоккей
ЦСКА увеличил счет в серии с «Динамо» в Кубке Гагарина
В Москве продолжают выявлять сильнейшего в серии Кубка Гагарина представители Западной конференции КХЛ – столичные "Динамо" и ЦСКА.
Обновлено в 15:41
Космос
Стартовал имитирующий полет на Луну четырехмесячный эксперимент
Международный экипаж из шести человек начал четырехмесячный эксперимент по имитации полета на Луну в Наземном экспериментальном корпусе SIRIUS в Москве, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 09:47
Экономика
Объём «свободных денег» у россиян возобновил рост
В феврале объём «свободных денег» у россиян увеличился на 5,5% — до 23,2 тысячи рублей по сравнению с январём текущего года.
Обновлено в 21:41
Общество
Власти Москвы объяснили появление летучих мышей в столице
Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский сообщил, что в столице из-за потепления климата начали появляться летучие мыши.
Обновлено в 20:59