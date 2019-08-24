Политика
Сергей Шойгу отметит в Кишиневе 75-летие освобождения МолдавииРоссийская газета 04:36
В субботу министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Кишинев, для участия в торжествах по случаю 75-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.
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Футбол
Глушенков не перейдет в «Верону»
Сегодня в итальянских СМИ появилась информация, что полузащитник «Спартака» Максим Глушенков может продолжить карьеру в «Вероне».
Обновлено в 08:40
Политика
В Киеве вместо парада на День независимости идет «Шествие достоинства»
«Шествие достоинства» призвано заменить традиционный парад в честь Дня независимости.
Обновлено в 04:14
Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник
Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Подмосковье завершился демонтаж аварийно севшего A321
В Подмосковье завершился демонтаж самолета Аirbus A321 «Уральских авиалиний», который аварийно сел в кукурузном поле 15 августа.
Обновлено в 10:37
Кино
В Москве стартовала ежегодная акция «Ночь кино»
Акция проходит в Москве уже в четвёртый раз.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия
В Волгоградской области в ДТП с автобусом погибли три человека
В Новоаннинском районе Волгоградской области автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с рейсовым автобусом, три человека погибли, ещё двое, в том числе ребёнок, госпитализированы.
Обновлено в 01:51
Политика
Трамп и Макрон встретились перед открытием саммита G7
Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп до начала саммита «большой семерки» встретились за рабочим завтраком.
Обновлено в 09:38
Общество
Митинг-концерт на Сахарова собрал более 100 тысяч гостей
На проспекте Сахарова собрались порядка 100 тысяч человек. Люди пришли поучаствовать в концерте-митинге в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 09:23
Гаджеты
Redmi Note 8 Pro получил аккумулятор на 4500 мАч
Смартфон Redmi Note 8 Pro от компании Xiaomi получит аккумулятор на 4,5 тысячи миллиампер часов.
Обновлено вчера в 08:57
Экономика
Reuters: ВТБ попросил государство помочь в создании зернового холдинга
Глава ВТБ Андрей Костин написал президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором попросил поддержки со стороны государства в создании вертикально-интегрированного зернового холдинга.
Обновлено вчера в 11:46
Культура
На Троекуровском кладбище состоялись похороны Александры Назаровой
Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 08:20
Политика
Посол России Яковенко завершил свою миссию в Великобритании
В субботу, 24 августа, чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко завершил свою дипломатическую миссию.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие
Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны РФ разместило на YouTube видео пуска баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море.
Обновлено в 08:43
Политика
Крымские татары отвергли предложение Зеленского по автономии
По словам Зеленского, партия "Слуга народа" готовит три закона по крымскому вопросу, предложенные крымскими татарами.
Обновлено в 08:33
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено вчера в 14:47
Футбол
«Локомотив» победил «Краснодар» в молодежном первенстве
Обновлено в 06:47
Здоровье
В Нижнем Тагиле увольняются сразу шесть хирургов
Шесть хирургов Центральной городской больницы Нижнего Тагила написали заявления об увольнении.
Обновлено 22 августа в 05:31
Музыка
В Юрмале оценили идею возвращения «Новой волны»
Возвращение в Юрмалу конкурса молодых исполнителей «Новой волны» было бы в интересах города, заявила депутат городской думы Елизавета Кривцова.
Обновлено вчера в 07:54
Футбол
Уфа — Зенит 0:0 (2-й тайм)
Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак пропускает встречу из-за дисквалификации, вынесенной КДК РФС по итогам игры прошлого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0). Таким образом, исполнять обязанности наставника сине-бело-голубых в предстоящем матче будет тренер Игорь Симутенков.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Роспотребнадзор завел дело после недопуска пассажира «Победы» на рейс
Управление Роспотребнадзора по Москве завело дело об административном правонарушении по факту инцидента, произошедшего 21 августа в московском аэропорту Внуково, когда на борт авиакомпании «Победа» не пустили одну из пассажирок, ручная кладь у которой превышала установленные перевозчиком габариты.
Обновлено в 09:15
Общество
Васильева рассказала, зачем нужна Казанская декларация Worldskills
Казанская декларация, которую предлагают принять для стран-участниц движения Worldskills, позволит выработать единые подходы к оценке качества подготовки специалистов в области профессионального среднего образования (СПО), заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.
Обновлено в 09:34
Единоборства
Ковалев и Ярд успешно прошли взвешивание
Вес Ковалева составил 79,2 кг (при лимите полутяжелого веса в 79,4 кг), Ярд оказался немного легче — 78,9 кг.
Обновлено вчера в 05:35
Происшествия
Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь
Обновлено в 06:19
Авто
В Lada Vesta появилась долгожданная доработка
Ограничители, появившиеся на свежих LADA Vesta, позволяют открывать и закрывать двери легко и бесшумно, удерживая их в промежуточном положении даже при сильном ветре.
Обновлено в 05:02
Политика
В правительстве ФРГ потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»
Власти Германии требуют удалить украинский сайт "Миротворец". Об этом сообщает RT со ссылкой на правительство ФРГ.
Обновлено в 05:17
Авто
ГАЗ выпустил необычную 22-местную ГАЗель Next
В начале текущего года в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на 22-местную ГАЗель Next A65R52, которую представили еще 2 года назад.
Обновлено вчера в 13:05