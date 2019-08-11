Политика
Сергей Шойгу отметит в Кишиневе 75-летие освобождения МолдавииРоссийская газета 04:36
В субботу министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Кишинев, для участия в торжествах по случаю 75-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.
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Футбол
«Динамо» победило «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты московского «Динамо» обыграли «Тамбов» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:09
Здоровье
Смертельно опасное варенье. Главные ошибки домашнего консервирования
На рынках на ящиках с помятыми и побитыми плодами можно увидеть объявление: «Яблоки на варенье», «Сливы для компота» и т. д. Принято считать, что термообработка убивает все микробы, а значит, тратиться на покупку качественных фруктов необязательно.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
Под Волгоградом пять человек погибли в ДТП с автобусом
Водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где допустил лобовой столкновение с рейсовым автобусом, следовавшим из Москвы в Жирновск.
Обновлено в 06:13
Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник
Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 08:32
Политика
Порошенко отсутствовал на праздновании Дня независимости Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко проигнорировал праздничные мероприятия, проводимые в Киеве по случаю Дня независимости страны в субботу, 24 августа.
Обновлено в 07:32
Авто
Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России
Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.
Обновлено вчера в 06:28
Культура
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 19:10
Единоборства
Ковалев и Ярд успешно прошли взвешивание
Вес Ковалева составил 79,2 кг (при лимите полутяжелого веса в 79,4 кг), Ярд оказался немного легче — 78,9 кг.
Обновлено вчера в 05:35
Гаджеты
Смартфону Xiaomi Mi 9 добавили новую прошивку MIUI на базе Android 10
С весны текущего года Xiaomi Mi 9 был включен в список утройств, на которых можно опробовать Android 10.
Обновлено в 07:29
Авто
Названа стоимость седана Aurus Senat
23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.
Обновлено вчера в 06:29
Происшествия
«Уральские авиалинии» исключили сдачу севшего в поле А321 в музей
Самолет Airbus А321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, утром 15 августа сразу после взлета из аэропорта "Жуковский" совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Слуцкий: Россия поднимет в ПАСЕ вопрос о действиях США по вооружениям
«Российская делегация намерена поднять вопрос об агрессивной политике США по разрушению системы контроля в сфере вооружений на осенних сессиях ПА ОБСЕ и ПАСЕ», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено в 04:24
Политика
Китай выразил протест из-за решения США повысить пошлины
Китай выражает протест в связи с решением США вновь повысить пошлины на китайские товары, говорится в заявлении министерства коммерции Китая.
Обновлено в 07:20
Экономика
Reuters: ВТБ попросил государство помочь в создании зернового холдинга
Глава ВТБ Андрей Костин написал президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором попросил поддержки со стороны государства в создании вертикально-интегрированного зернового холдинга.
Обновлено вчера в 11:46
Политика
Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7
Глава Евросовета Дональд Туск предложил на следующий саммит «большой семерки» (G7) пригласить Украину.
Обновлено в 08:45
Общество
Эксперт назвал возможные сроки введения четырехдневной рабочей недели
Переход на четырехдневную рабочую неделю в России будет возможен в ближайшие 10 лет в случае внедрения новых технологий и изменения технологического уклада, заявил директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".
Обновлено вчера в 08:44
Политика
Посол России в Великобритании Александр Яковенко ушел в отставку
Посол России в Великобритании Александр Яковенко завершил свою миссию в Лондоне.
Обновлено в 08:28
Политика
Зеленский сообщил об утренних СМС о потерях в Донбассе
Обновлено в 08:14
Культура
Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом
В Москве госпитализировали музыканта и актера Петра Мамонова. Об этом сообщается на его странице в фейсбуке.
Обновлено в 07:45
Спорт
Гореева завоевала бронзу в спринте на летнем ЧМ
Обновлено в 07:37
Политика
Кремль сообщил о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли
Поручения, которые в субботу дал президент Владимир Путин, направлены на исправление проблем в угледобывающей промышленности.
Обновлено в 07:21
Кино
Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено в 07:57
Гаджеты
Игровой смартфон Redmi Note 8 Pro сравнили с Honor 9X Pro
На будущей неделе, 29 августа, ожидается анонс новых игровых смартфонов среднего уровня.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Калуге
Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ.
Обновлено в 05:03
Наука
Онлайн-знакомства обогнали по популярности поиск партнера через друзей
Социологические исследования показывают, что как минимум с середины прошлого века самым распространенным способом знакомства с потенциальным романтическим партнером было знакомство в общей компании: через друзей, родственников и знакомых.
Обновлено в 09:02
Происшествия
В Ижевске завели дело после ДТП с автобусом
Правоохранители Удмуртии возбудили дело о нарушении правил дорожного движения после столкновения пассажирского автобуса с опорой трубопровода в Ижевске, в результате которого пострадали 25 человек, сообщили РИА Новости в МВД по Удмуртии.
Обновлено в 06:13