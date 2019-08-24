Политика

Сергей Шойгу отметит в Кишиневе 75-летие освобождения МолдавииРоссийская газета 04:36

В субботу министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Кишинев, для участия в торжествах по случаю 75-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:19, Ашберн
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Молдавский политик
Молдавский государственный и политический деятель. Президент Молдавии с 23 декабря 2016. В 2006-2009 годах возглавлял министерство экономики и торговли Молдавии, а в 2008-2009 годах занимал должность первого вице-премьер-министра.
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