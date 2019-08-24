Политика
Сергей Шойгу отметит в Кишиневе 75-летие освобождения МолдавииРоссийская газета 04:36
В субботу министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Кишинев, для участия в торжествах по случаю 75-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.
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Bloomberg: в Китай везут 12 млн баррелей нефти из США
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Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира. Список был опубликован на официальном сайте издания.
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Происшествия
Завершился демонтаж севшего на кукурузное поле A321
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В Калужской области убили ветерана войны
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Авто
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Ранее руководство «АвтоВАЗа» сообщало о том, что перед полноценным рестайлингом Lada Vesta получит промежуточное обновление, которое будет призвано исправить некоторые небольшие недоработки этой модели, о которых сообщили в ходе эксплуатации её владельцы.
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Здоровье
В России за пять лет увеличилось число страдающих ожирением
Число россиян с диагнозом «ожирение» за последние пять лет выросло почти в полтора раза.
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Подписчики бывшей участницы телепроекта "Дом-2" Виктории Бони уверены, что женщина ждет второго ребенка.
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Политика
В Кремле рассказали о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли
«Президент остался весьма недоволен и посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали участники встречи, в частности, профсоюзы», — приводит его слова «РИА Новости».
Обновлено в 10:11
Происшествия
В Воронеже девочка попала в реанимацию после избиения подругами
В Воронеже компания подростков жестоко избила 13-летнюю девочку на одной из заброшенных детских площадок.
Обновлено в 09:22
Политика
МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана
24 августа посольство США в России опубликовало в социальной сети пост, в котором заявило, что, несмотря на угрозу здоровью Уилана, руководство СИЗО «Лефортово» «отказывается предоставить медицинскую документацию или разрешить провести независимый медосмотр».
Обновлено в 12:08
Культура
Петра Мамонова отвезли в реанимацию
Обновлено в 07:37
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Гонконге
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В Ровенской области Украины неизвестные сломали бюст советского партизана Николая Приходько.
Обновлено в 11:25
Единоборства
Украинский боксер Александр Усик отказался от поединков против россиян
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик отказался проводить поединок против россиянина Андрея Федосова, чтобы противостояние не переходило в политическую плоскость.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие
На Донбассе сгорел склад ВСУ, пропало дорогое оборудование из США
На Донбассе украинские военные провели очередную «Операцию Ы» — на одном из военных складов ВСУ 24 августа произошел пожар, в результате которого «испарилось» дорогостоящее военное оборудование производства США.
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Общество
NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
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Происшествия
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Фигурное катание
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Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место по итогам короткой и произвольной программ на первом этапе юниорского Гран-при.
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Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга
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Политика
Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть
Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
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Футбол
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас»
«Манчестер Юнайтед» уступил «Кристал Пэлас» в матче 3-го тура чемпионата Англии.
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Политика
Порошенко не пришел на празднование Дня независимости в Киеве
Пятый президент Украины Петр Порошенко не присутствовал на торжественных мероприятиях по поводу 28-й годовщины независимости страны, проходящих 24 августа в Киеве.
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