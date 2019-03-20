Музыка
Сергей Шнуров объявил о прощальном туре группы ЛенинградЭхо Москвы 07:31
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Прыгать и скакать приматом, / Доложу, нелегкий крест. / Я за всех ругался матом. / Бог не сдаст, свинья не съест.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 18:43, Ашберн
Происшествия
В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке
В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено в 12:43
Космос
«Луна-26» с орбиты проведет геологоразведку реголита
Глобальная ядерно-физическая геологоразведка лунного реголита, или поверхностных образований спутника Земли будет проведена российским орбитальным аппаратом "Луна-26" при помощи гамма- и нейтронного спектрометра (ЛГНС).
Обновлено в 18:08
Энергетика
Польша построит плавучий терминал СПГ на Балтике
Уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что власти Польши приняли решение о строительстве плавучего терминала по разжижению газа на Балтике в районе Гданьска.
Обновлено в 16:03
Культура
Почему в Москве нет памятника Вертинскому
Александр Вертинский однажды вышел на эстраду и сказал: «И здесь стоя, можно творить высокое искусство».
Обновлено в 18:29
Происшествия
Суд в Греции объявил перерыв по делу россиянина Винника до 28 марта
Греческий суд объявил перерыв в рассмотрении иска об освобождении из-под стражи россиянина Александра Винника.
Обновлено в 14:42
Политика
Врио главы Республики Алтай назначен Олег Хорохордин
Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Олег Хорохордин. Указ опубликован на сайте Кремля.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон стала трижды мамой
Актриса и певица Джессика Симпсон 20 марта 2019 года снова стала мамой.
Обновлено в 16:19
Общество
КБР оказалась в середине рейтинга по доступности услуг проституток
Журналисты издания «Сноб» составили рейтинг доступности услуг проституток в разных регионах страны.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
Освобождены четыре иранских пограничника, похищенных в 2018 году
Четверо иранских пограничников, похищенных суннитской военизированной группировкой в прошлом году, были освобождены.
Обновлено в 17:20
Происшествия
Полиция ищет гулявшего в стрингах по Третьяковке мужчину
Московская полиция в настоящий момент ведет розыск мужчины, который устроил полуобнаженную прогулку по Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке.
Обновлено в 17:22
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено в 16:10
Шоу-бизнес
Началову похоронят рядом с Малашенко на Троекуровском
Обновлено в 15:34
Политика
Аваков высказался о разнице между русскоязычными украинцами и русскими
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что нужно уважать украинских граждан, привыкших читать, думать и излагать мысли на русском языке, но к россиянам это не относится.
Обновлено в 18:27
Экономика
Альфа-банк потребовал 33,6 млрд рублей с экс-министра Абызова
Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, кредиторы обанкротившейся инжиниринговой компании «Группа E4», требуют привлечь к солидарной ответственности на 33,6 млрд рублей экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших компанию — бывшего президента «Группы E4» Андрея Малышева и экс-супругу Абызова Екатерину Сиротенко, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес
Беркова объяснила госпитализацию переутомлением
Госпитализация порноактрисы Елены Берковой связана с переутомлением, сообщила она в Instagram.
Обновлено в 18:09
Технологии
Представлен облик салона новейшего лайнера Ил-96-400М
Корпорация представила облик пассажирского салона будущего флагмана российской гражданской авиации.
Обновлено в 14:01
Политика
Украина ввела новые санкции против России
В ноябре 2018 г. Россия ввела пакет санкций против Украины, под них попали 322 человека и 68 компаний.
Обновлено в 10:59
Наука
Эксперты ВОЗ официально осудили эксперименты по созданию «ГМО-детей»
Представители специальной комиссии ВОЗ осудили скандальные опыты китайских генетиков по созданию детей, защищенных от ВИЧ-инфекции, и предложили создать глобальный реестр для учета всех экспериментов на эмбриональных и половых клетках.
Обновлено в 09:56
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Общество
Медведев подписал распоряжение о повышении зарплаты бюджетникам
Заработная плата бюджетников увеличится на 4,3%, соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев, 19 марта сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 22:59
Наука
Одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти
Всего одна короткая прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или рака – таковы результаты исследования, где учитывались данные о здоровье 90 000 человек.
Обновлено вчера в 05:55
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео романтического танца Собчак с Богомоловым
Пользователи Сети обсуждают романтический танец Собчак с Богомоловым, неоднозначно высказываясь по поводу этого зрелища.
Обновлено в 18:38
Происшествия
Лидера тамбовской ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам
В 2009 году Барсукова приговорили к 14 годам колонии строгого режима за рейдерство, а в 2016 году — к 23 годам по обвинению в покушении на убийство и двух рейдерских захватах.
Обновлено в 09:42
Политика
Аваков заявил, что тоскует по юности в стройотрядах СССР
Министр внутренних дел Украины Арсена Аваков заявил, что тоскует по юности и времени, проведенном в стройотрядах СССР.
Обновлено в 16:53
Экономика
ОСК расторгнет контракт с «Метростроем»
Обновлено в 18:21
Авто
Porsche «перевыпустит» утонувшие 911 GT2 RS
Компания Porsche пойдет на беспрецедентный шаг и соберет четыре дополнительных экземпляра 911 GT2 RS взамен тех, что погибли при пожаре контейнеровоза Grande America у берегов Франции.
Обновлено в 09:17
Финансы
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.
Обновлено в 14:04