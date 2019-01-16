Сергей Рыжиков про Кокорина и Мамаева: «Над людьми просто издеваются»Другой город (Самара) 02:12

Сергей Рыжиков — самый возрастной российский вратарь и один из наиболее уважаемых футболистов в РПЛ. 38-летний голкипер, с лета 2018 года выступающий за самарские «Крылья Советов», проводит уже 21-й сезон на профессиональном уровне.

с чего всё началось

Рыжиков считает, что Кокорин и Мамаев не заслужили такого наказания: -- Над людьми просто издеваются. Ребята набедокурили, совершили плохие поступки, но они не заслужили такого наказания. У нас в стране есть миллион примеров, когда люди с более жесткими деяниями получали менее строгие наказания.

Сергей Рыжиков про Кокорина и Мамаева: «Над людьми просто издеваются»

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