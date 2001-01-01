Футбол
Сергей Рыжиков: «Мне кажется, что пенальти не было»Матч ТВ 12:17
Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков после поражения от «Краснодара» (0:1) в рамках 22-го тура чемпионата России остался доволен игрой, а также заявил, что сейчас он просто получает удовольствие от футбола.
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Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
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"Краснодар" одолел самарские "Крылья Советов" в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
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Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
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Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ
Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.
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Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что фильм «Братство» режиссёра Павла Лунгина выйдет в прокат, если он соответствует требованиям закона.
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Китайский производитель Xiaomi заявил, что вместе с автопроизводителем Bestune выпустит внедорожник под брендом Redmi.
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В Москве задержали 20 антифашистов из Санкт-Петербурга
По информации издания, антифашисты приехали в столицу на фестиваль. Причины задержания на данный момент неизвестны.
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«Гелик», Audi RS3 и Porsche 718 Cayman GTS вывели на прямую
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Политика
Украина и НАТО не намерены согласовывать с РФ действия в Черном море
Напомним, 4 апреля после заседания Североатлантического совета в Вашингтоне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о достигнутой договоренности по наращиванию усилий в Черном море для более плотной работы с партнерами – Грузией и Украиной.
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Умер бывший директор ФСБ Николай Ковалев
Умер бывший директор ФСБ, депутат Государственной думы Николай Ковалев, сообщил глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.
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Ноутбуки для игр набирают все большую популярность в мире
Все больше людей во всем мире приобщаются к современным технологиям и выбирают виртуальные развлечения.
Обновлено в 13:34
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Боевики обстреляли деревни в сирийской Хаме, есть жертвы
Как сообщает гостелевидение Сирии, в результате минометного обстрела были разрушены десятки домов мирных жителей.
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Обстрелом ВСУ повреждена больница в Донецке
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Родители Децла получили посмертную награду сына
Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
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Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков
Главы МИД стран G7 призвали Москву освободить украинских моряков, которые в ноябре 2018 года были задержаны пограничниками в результате инцидента в районе Керченского пролива.
Обновлено в 12:03
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В Петербурге загорелся завод «Красный треугольник»
В Петербурге снова загорелось здание бывшего завода «Красный треугольник».
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Британцам начали выдавать паспорта без надписи «Европейский союз»
В Великобритании, похоже, уже устали ждать решения по Brexit и досрочно начали выдавать паспорта без надписи "Европейский союз" на обложке.
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Политика
Пушков высмеял Порошенко и Зеленского, сдавших анализы на наркотики
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков посмеялся над кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, сдавшими анализы перед дебатами.
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Кличко насмешили анализы Зеленского и Порошенко
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко в своем Facebook.призвал кандидатов в украинские президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко не обманывать народ.
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