Сергей Рыжиков: «Мне кажется, что пенальти не было»Матч ТВ 12:17

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков после поражения от «Краснодара» (0:1) в рамках 22-го тура чемпионата России остался доволен игрой, а также заявил, что сейчас он просто получает удовольствие от футбола.

Сергей Рыжиков: «Мне кажется, что пенальти не было»

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