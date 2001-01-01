Футбол

Сергей Рыжиков: «Мне кажется, что пенальти не было»Матч ТВ 12:17

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков после поражения от «Краснодара» (0:1) в рамках 22-го тура чемпионата России остался доволен игрой, а также заявил, что сейчас он просто получает удовольствие от футбола.
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Сергей Рыжиков: «Мне кажется, что пенальти не было»

Матч ТВ12:17

Сергей Рыжиков: «Мне кажется, что пенальти не было»

Sportbox.RU12:17
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