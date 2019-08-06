Футбол
Сергей Родионов вернулся на пост президента академии «Спартака»Вести.Ru 10:39
Бывший генеральный директор московского "Спартака" Сергей Родионов вернулся на должность президента клубной академии имени Фёдора Черенкова. Родионов уже занимал этот пост с 2011 по 2015 год.
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Родионов может вернуться в «Спартак», заняв должность директора клубной Академии
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