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Происшествия Нижегородская ГИБДД проверит видео с картонным Gelandewagen на дорогах ГИБДД по Нижегородской области начала проверку видеоролика, на котором местный блогер рассекает по городу на велосипеде с нацепленным сверху картонным макетом внедорожника Gelandewagen.

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Армия и оружие Беспилотник США провел разведку у границ Калининградской области Разведывательный полёт вдоль границы Псковской и ленинградской областей, в воздушном пространстве Латвии и Эстонии. pic.twitter.com / GMf8oKYZGb — PlaneRadar (@ ua4wiy _) August 6, 2019 Позднее на радарах появился еще один самолет радиоэлектронной разведки, но уже ВВС Великобритании, который пролетел вдоль границ Белоруссии и Калининградской области.

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