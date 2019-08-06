Бывший генеральный директор московского "Спартака" Сергей Родионов вернулся на должность президента клубной академии имени Фёдора Черенкова. Родионов уже занимал этот пост с 2011 по 2015 год.

Энергетика Цена на нефть Brent упала ниже $60 Цена на нефть марки Brent снизилась до $59,89 за баррель.

Происшествия Монетный двор Мексики ограбили на $2,6 млн Трое преступников ограбили магазин монетного двора Мексики, похитив товаров на сумму в 50 млн песо ($2,6 млн).

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.

Футбол Лига чемпионов. «Брюгге» одержал скромную победу над киевским «Динамо» Бельгийский "Брюгге" выиграл первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов у киевского "Динамо" со счетом 1:0.

Политика Луценко намерен уйти в отставку с началом работы Рады нового созыва Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку, как только Верховная рада нового созыва начнёт работу.

Технологии «ВКонтакте» скрыла лайки для некоторых пользователей Позже разработчики действительно скрыли число лайков под постами сначала для Канады, а позже для ещё шести стран, включая Австралию, Италию, Бразилию и Японию.

Технологии Германия создала полностью сверхпроводящий двигатель В рамках программы Advanced Superconducting Motor Experimental Demonstrator (ASuMED), координируемой немецкой компанией Oswald Elektromotoren при поддержке европейской программы Horizon 2020, создан готовый для испытаний прототип полностью сверхпроводящего авиационного двигателя, сообщает Aviation Week.

Политика В США арестовали россиянина за пересылку частей оружия в Россию Россиянин Владимир Кузнецов арестован в штате Пенсильвания по обвинению в незаконном экспорте частей стрелкового оружия и принадлежностей к нему в Россию.

Экономика В России подорожали валидол и корвалол В июле 2019 года цены на валидол и корвалол в России выросли на 1-1,4 процента, сообщает Росстат.

Политика CША ввели новые санкции против России Означает оно видимо то, что, если в предстоящей жесткой экономико-политической «разборке» США с Китаем Россия попытается вмешаться, то мы получим санкции на государственный долг и возможно на банковскую систему.

Шоу-бизнес Мария Порошина назвала рождение сына «подарком судьбы» Актриса Мария Порошина назвала рождение сына «подарком судьбы». Звездный наследник по имени Андрей появился на свет в январе 2019 года.

Политика Генпрокуратура Украины ищет «воров» в окружении Порошенко На Украине под подозрением оказались бывший замглавы администрации экс-президента страны Петра Порошенко Борис Филатов и экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

Политика Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.

Политика Коломойский рассказал о шутливой переписке с Зеленским Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, что он иногда переписывается в шутливой форме по WhatsApp с президентом Украины Владимиром Зеленским, то есть они присылают друг другу шутки.

Политика Посол США в России Хантсман подал заявление об отставке Посол США в России Джон Хантсман написал заявление об отставке, передает газета The Salt Lake Tribune.

Наука Моргающий робоглаз научился имитировать сухость настоящего Плюс, у искусственного глаза есть биомиметическое веко, способное моргать, а также слезный канал.

Политика Более трети москвичей положительно отнеслись к акциям протеста Согласно опросу, который был проведен Левада-центром по заказу Фонда развития гражданского общества, более трети москвичей положительно отнеслись к протестным акциям, прошедшим в столице.

Армия и оружие ВЦИОМ: каждый второй россиянин опасается ядерной войны Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 52% россиян боятся ядерной войны.

Политика Болтон обвинил Китай в выходе США из ДРСМД Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон возложил на Китай ответственность за выход США из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Украина надеется на белорусское топливо Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.

Кино «Король лев» обошел «Т-34» в российском прокате 6 августа сборы «Короля льва» перевалили за 2,275 миллиарда рублей, в то время как касса «Т-34» за все время проката составила 2,273 миллиарда рублей.

Происшествия Скелет человека нашли в канализации детского сада в Москве В канализационном коллекторе в детском саду на востоке Москвы нашли человеческий скелет.

Политика МИД Франции отреагировал на требование Зеленского о встрече "Следующие встречи в формате Нормандии будут объявлены в подходящее время", - заявили во французском МИД.