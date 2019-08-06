Футбол

Сергей Родионов вернулся на пост президента академии «Спартака»Вести.Ru 10:39

Бывший генеральный директор московского "Спартака" Сергей Родионов вернулся на должность президента клубной академии имени Фёдора Черенкова. Родионов уже занимал этот пост с 2011 по 2015 год.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Родионов вернулся на пост президента Академии «Спартака»

Sport24.ru10:24

Сергей Родионов стал президентом Академии «Спартака»

Спорт-Экспресс10:18

Родионов может вернуться в «Спартак», заняв должность директора клубной Академии

Советский спортвчера в 07:45

Родионов стал президентом академии «Спартака»

Sports.ru10:34

СМИ: Родионов может вернуться в «Спартак»

Sportbox.RUвчера в 10:20

СМИ: Родионов может вернуться в «Спартак»

Матч ТВвчера в 10:20

Родионов во второй раз возглавил Академию московского «Спартака»

ProstoProSport10:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 11:32, Ашберн
Шоу-бизнес

Глюкоза ответила на слухи о разводе

Обновлено в 10:51
Общество

Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Общество

Сильные дожди ожидаются в столице 9 августа

Обновлено в 08:46
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день

Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Скелет человека нашли в канализации детского сада в Москве

В канализационном коллекторе в детском саду на востоке Москвы нашли человеческий скелет.
Обновлено в 10:56
Музыка

Скончался автор песни «Снег кружится» композитор Сергей Березин

Обновлено вчера в 14:09
Общество

Суд зарегистрировал иск о лишении родительских прав участников митинга

Обновлено в 09:55
Здоровье

Новый метод лечения рака внедрили в Свердловском онкодиспансере

В Свердловском онкологическом диспансере внедрили новый метод лечения рака простаты. Об этом сообщает департамент информполитики региона.
Обновлено в 08:20
Политика

Украина нашла альтернативу российскому топливу

Украина смогла обеспечить альтернативные поставки дизельного топлива, заместив импорт из России.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие

На Аляске найдена пропавшая 80 лет назад подводная лодка

Исследователи океана из научно-изыскательского проекта Lost 52 Project, целью которого является поиск 52 пропавших подводных лодок времен Второй мировой войны, обнаружили у побережья Алеутских островов на Аляске пропавшую около 80 лет назад субмарину.
Обновлено в 07:08
Происшествия

В Петербурге задержан второй болельщик после драки с ОМОНом на матче

Сотрудники полиции задержали второго подозреваемого в причинении травм сотруднику ОМОНа на матче «Зенит» — «Краснодар» на «Газпром-Арене» в Петербурге.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие

ВЦИОМ: каждый второй россиянин опасается ядерной войны

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 52% россиян боятся ядерной войны.
Обновлено в 05:03
Политика

Коломойский рассказал о шутливой переписке с Зеленским

Обновлено в 08:32
Футбол

«Дерби Каунти» объявил о переходе Руни

Обновлено в 10:01
Общество

Жена Никиты Белых сообщила о разводе с ним

Екатерина Белых сообщила о разводе со своим супругом, бывшим губернатором Кировской области Никитой Белых, отбывающим срок по делу о коррупции.
Обновлено в 08:58
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Политика

В ОП раскритиковали блокировку стримов с московских митингов

Глава Комиссии ОП РФ по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич обратил внимание, что 3 августа YouTube несколько раз блокировал онлайн-трансляцию с несанкционированного митинга в Москве, организованную ведущими интернет-проекта «Политика сегодня», блогером Илиасом Меркури и журналисткой Лесей Рябцевой.
Обновлено в 06:49
Культура

Умерла нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон

Обновлено в 10:14
Игры

Альфа-тестирование Wasteland 3 начнётся 21 августа

Обновлено в 10:08
Политика

Индийский парламент одобрил отмену особого статуса Кашмира

Обновлено в 09:51
Политика

Хиросима отмечает 74-ю годовщину атомной бомбардировки

Хиросима отметила 74-ю годовщину атомной бомбардировки города вместе со своим мэром, призывающим к ликвидации атомного оружия.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро

Обновлено в 10:48
Происшествия

Ураганный ветер повалил деревья в Перми

Жители Перми сообщают о массовых повреждениях из-за сильного ветра. Ураган снес крышу остановки и повалил деревья в городе.
Обновлено в 09:05
Политика

Пушков оценил заявления генсека НАТО о Крыме

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что Крым вернулся в состав России из-за усиления конкуренции между сверхдержавами.
Обновлено в 09:52
Происшествия

В Петербурге в здании кондитерского цеха произошел пожар

Обновлено в 11:17
Армия и оружие

Группа морпехов ВСУ уничтожена под Мариуполем — подробности

Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес

На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Финансы

ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором

В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Третий фигурант «дела 27 июля» объявил голодовку

Фигурант дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля Самариддин Раджабов объявил голодовку.
Обновлено в 08:54
Экономика

Mastercard купит датскую платежную систему Nets за 2,85 млрд евро

Американская Mastercard, вторая по величине платежная система в мире, подписала соглашение о покупке датской технологической компании Nets A/S за 2,85 млрд евро ($3,19 млрд).
Обновлено в 08:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Родионов
Футболист
Советский и российский футболист, нападающий, тренер, футбольный функционер. В настоящее время спортивный директор московского «Спартака». Мастер спорта СССР международного класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное