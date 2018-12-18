Футбол
Сергей Родионов покинул пост гендиректора ФК «Спартак»
Сергей Родионов покинул пост гендиректора ФК «Спартак»Известия11:01
Родионова перевели на пост спортивного директора столичного клуба. Ранее сообщалось, что он может перейти на работу в клубной академии, напоминает RT. В руководстве ФК его сменил Наиль Измайлов, назначенный исполняющим обязанности гендиректора.
Известия11:01
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