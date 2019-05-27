Футбол

Сергей Прядкин: рассматриваем вариант расширения РПЛВести.Ru 09:23

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин высказался по поводу возможного увеличения числа команд в высшем дивизионе чемпионата России по футболу. По мнению спортивного функционера, в первенстве страны проводится слишком мало матчей, поэтому необходимо расширять РПЛ.
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Сергей Прядкин: «Пусть клубы без соответствующей инфраструктуры даже не ставят задачу выхода в премьер-лигу»

Матч ТВ07:10

Прядкин ответил на вопрос о расширении РПЛ

Спорт-Экспресс06:52

Коллегиальное решение клубов РПЛ по расширению лиги будет направлено в РФС

ТАСС07:10

Прядкин: есть поручение по расширению РПЛ, мы играем очень мало!

Чемпионат07:03

Прядкин: «РПЛ необходимо расширение, но все должно быть постепенно, без мучений»

Sport24.ru06:59

РФПЛ создала рабочую группу по расширению лиги с сезона-2020/21

РИА Новости07:10

Прядкин: Можно расширить РПЛ и до 20 клубов, главное - экономическое обоснование

Советский спорт06:51
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Сергей Геннадьевич Прядкин
Российский футбольный функционер, вице-президент и член бюро исполкома Российского футбольного союза, президент Российской футбольной Премьер-Лиги, член Совета директоров Европейской ассоциации профессиональный футбольных лиг, член Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, член комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности. Временно исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза.
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