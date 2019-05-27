Футбол

Прядкин ответил на вопрос о расширении РПЛСпорт-Экспресс 06:52

Президент РПЛ прокомментировал возможное расширение РПЛ, начиная с сезона-2020/21.
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Прядкин рассказал о поручении по расширению РПЛ

RT на русском07:59

РФПЛ создала рабочую группу по расширению лиги с сезона-2020/21

РИА Новости07:10

Прядкин: «РПЛ необходимо расширение, но все должно быть постепенно, без мучений»

Sport24.ru06:59

Прядкин: есть поручение по расширению РПЛ, мы играем очень мало!

Чемпионат07:03

Коллегиальное решение клубов РПЛ по расширению лиги будет направлено в РФС

ТАСС07:10

Прядкин ответил на вопрос о расширении РПЛ

Спорт-Экспресс06:52

Прядкин: Можно расширить РПЛ и до 20 клубов, главное - экономическое обоснование

Советский спорт06:51
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Транспорт

Neue Zürcher Zeitung (Швейцария): почему в Москве процветает каршеринг? (Neue Zürcher Zeitung)

На московском рынке — одном из самых привлекательных во всем мире — работают более десяти компаний.
Обновлено в 18:09
Наука

Ученые доказали вред ароматизаторов для электронных сигарет

Ученые из Медицинской школы при Стэнфордском университете в США доказали в своих исследованиях, что ароматизаторы для электронных сигарет представляют угрозу для сердечно-сосудистой системы, также, как и сами сигареты.
Обновлено в 18:56
Хоккей

«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым

"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:17
Экономика

Французская сеть «Ашан» задолжала московским и самарским арендодателям

Вскоре после самарского девелопера "Виктор и Ко" получить более 100 млн рублей долга по договору аренды намерен один из крупнейших торговых центров Москвы "Авиапарк".
Обновлено в 02:34
Экономика

КНР прекратила закупки нефти в Иране из-за США

Китай прекратил закупки нефти в Иране из-за санкций США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:42
Политика

На Украине заявили о бесполезности санкций ЕС против России

Украинский политик, руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил о бесполезности европейских санкций против России.
Обновлено в 19:31
Происшествия

В Чувашии рецидивисты напали на бригаду скорой помощи

Полицейские в Чувашии задержали группу мужчин, которые напали на врачей скорой помощи в Новочебоксарске.
Обновлено в 12:25
Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в РФ

Вступил в силу приказ Минтруда, разъясняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:04
Политика

Киев захотел международного статуса для Керченского пролива

Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива.
Обновлено в 19:59
Кино

Режиссер оскандалившегося в Каннах фильма Кешиш спаивал актеров

Источники изданий Midi Libre и Le Figaro рассказали о методах работы режиссера Абделатифа Кешиша во время съемок фильма «Мектуб, моя любовь 2». Премьера фильма Кешиша состоялась на 72-м Каннском кинофестивале.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес

Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе

Обновлено в 18:53
Авто

Fiat Chrysler предложил Renault создать совместный концерн

Обновлено в 05:06
Футбол

Слуцкий назвал лучших футболистов, которых когда-либо тренировал

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий назвал имена трех лучших футболистов, которых когда-либо тренировал.
Обновлено в 12:27
Футбол

Гарри Кейн: Будь финал Лиги чемпионов сегодня, я бы сыграл

Нападающий Тоттенхэма Гарри Кейн сообщил, что состояние его здоровья позволит сыграть в финале Лиге чемпионов 1 июня.
Обновлено в 18:29
Космос

Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.
Обновлено в 08:43
Общество

Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды

На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Происшествия

Директору музея в Карелии дали девять лет колонии за педофилию

Обновлено в 10:21
Экономика

«Северсталь» сочла прогноз ВТБ по спросу на сталь оптимистичным

«Северсталь» сочла оптимистичным прогноз аналитиков «ВТБ Капитала», согласно которому реализация нацпроектов принесет российским металлургам дополнительные $2 млрд доналоговой прибыли и приведет к росту спроса на сталь на 5% с 2019 года.
Обновлено в 09:16
Политика

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Футбол

«Унион» обыграл «Штутгарт» и впервые вышел в бундеслигу

В рамках ответного стыкового матча за право играть в бундеслиге берлинский "Унион" сыграл вничью со "Штутгартом" (0:0) и впервые в своей истории пробился в элитный дивизион чемпионата Германии.
Обновлено в 18:59
Энергетика

МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде

Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:17
Гаджеты

Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng

Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
Обновлено в 01:22
Общество

Экзамены по литературе и географии открывают основной период ЕГЭ

Обновлено вчера в 17:02
Здоровье

Составлен список самых бесполезных советов врачей

Эксперты составили список распространенных советов врачей пациентам, которые переоценены и не несут реальной пользы для здоровья.
Обновлено в 18:13
Игры

Новый трейлер Death Stranding выйдет 29 мая

Обновлено в 07:05
Политика

Генпрокурор Украины Луценко отказался уходить в отставку

Зеленский, выступая 20 мая в зале Верховной рады, в своей инаугурационной речи призвал главу СБУ Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака уйти в отставку.
Обновлено в 15:54
Армия и оружие

Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео

В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено в 09:20
Общество

Facebook подбросили наркотики

Пользователи соцсети пожаловались на рекламу «закладчиков» В российском сегменте Facebook появилась реклама работы «закладчиком» — так на сленге называют распространителей наркотиков.
Обновлено в 18:39
Космос

60 спутников Илона Маска добрались до Урала

Обновлено в 09:30
Политика

Минфин США раскрыл список документов для санкций против Дерипаски

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США частично опубликовало список материалов и документов, которые изучались перед введением санкций против российского миллиардера Олега Дерипаски.
Обновлено в 20:04
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Сергей Геннадьевич Прядкин
Российский футбольный функционер, вице-президент и член бюро исполкома Российского футбольного союза, президент Российской футбольной Премьер-Лиги, член Совета директоров Европейской ассоциации профессиональный футбольных лиг, член Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, член комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности. Временно исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза.
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