Футбол
Прядкин ответил на вопрос о расширении РПЛСпорт-Экспресс 06:52
Президент РПЛ прокомментировал возможное расширение РПЛ, начиная с сезона-2020/21.
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Прядкин: Можно расширить РПЛ и до 20 клубов, главное - экономическое обоснование
Советский спорт06:51
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Транспорт
Neue Zürcher Zeitung (Швейцария): почему в Москве процветает каршеринг? (Neue Zürcher Zeitung)
На московском рынке — одном из самых привлекательных во всем мире — работают более десяти компаний.
Обновлено в 18:09
Наука
Ученые доказали вред ароматизаторов для электронных сигарет
Ученые из Медицинской школы при Стэнфордском университете в США доказали в своих исследованиях, что ароматизаторы для электронных сигарет представляют угрозу для сердечно-сосудистой системы, также, как и сами сигареты.
Обновлено в 18:56
Хоккей
«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:17
Экономика
Французская сеть «Ашан» задолжала московским и самарским арендодателям
Вскоре после самарского девелопера "Виктор и Ко" получить более 100 млн рублей долга по договору аренды намерен один из крупнейших торговых центров Москвы "Авиапарк".
Обновлено в 02:34
Экономика
КНР прекратила закупки нефти в Иране из-за США
Китай прекратил закупки нефти в Иране из-за санкций США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:42
Политика
На Украине заявили о бесполезности санкций ЕС против России
Украинский политик, руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил о бесполезности европейских санкций против России.
Обновлено в 19:31
Происшествия
В Чувашии рецидивисты напали на бригаду скорой помощи
Полицейские в Чувашии задержали группу мужчин, которые напали на врачей скорой помощи в Новочебоксарске.
Обновлено в 12:25
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в РФ
Вступил в силу приказ Минтруда, разъясняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:04
Политика
Киев захотел международного статуса для Керченского пролива
Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива.
Обновлено в 19:59
Кино
Режиссер оскандалившегося в Каннах фильма Кешиш спаивал актеров
Источники изданий Midi Libre и Le Figaro рассказали о методах работы режиссера Абделатифа Кешиша во время съемок фильма «Мектуб, моя любовь 2». Премьера фильма Кешиша состоялась на 72-м Каннском кинофестивале.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес
Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе
Обновлено в 18:53
Авто
Fiat Chrysler предложил Renault создать совместный концерн
Обновлено в 05:06
Футбол
Слуцкий назвал лучших футболистов, которых когда-либо тренировал
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий назвал имена трех лучших футболистов, которых когда-либо тренировал.
Обновлено в 12:27
Футбол
Гарри Кейн: Будь финал Лиги чемпионов сегодня, я бы сыграл
Нападающий Тоттенхэма Гарри Кейн сообщил, что состояние его здоровья позволит сыграть в финале Лиге чемпионов 1 июня.
Обновлено в 18:29
Космос
Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.
Обновлено в 08:43
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Экономика
«Северсталь» сочла прогноз ВТБ по спросу на сталь оптимистичным
«Северсталь» сочла оптимистичным прогноз аналитиков «ВТБ Капитала», согласно которому реализация нацпроектов принесет российским металлургам дополнительные $2 млрд доналоговой прибыли и приведет к росту спроса на сталь на 5% с 2019 года.
Обновлено в 09:16
Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Футбол
«Унион» обыграл «Штутгарт» и впервые вышел в бундеслигу
В рамках ответного стыкового матча за право играть в бундеслиге берлинский "Унион" сыграл вничью со "Штутгартом" (0:0) и впервые в своей истории пробился в элитный дивизион чемпионата Германии.
Обновлено в 18:59
Энергетика
МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде
Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:17
Гаджеты
Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng
Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
Обновлено в 01:22
Общество
Экзамены по литературе и географии открывают основной период ЕГЭ
Обновлено вчера в 17:02
Здоровье
Составлен список самых бесполезных советов врачей
Эксперты составили список распространенных советов врачей пациентам, которые переоценены и не несут реальной пользы для здоровья.
Обновлено в 18:13
Игры
Новый трейлер Death Stranding выйдет 29 мая
Обновлено в 07:05
Политика
Генпрокурор Украины Луценко отказался уходить в отставку
Зеленский, выступая 20 мая в зале Верховной рады, в своей инаугурационной речи призвал главу СБУ Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака уйти в отставку.
Обновлено в 15:54
Армия и оружие
Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео
В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено в 09:20
Общество
Facebook подбросили наркотики
Пользователи соцсети пожаловались на рекламу «закладчиков» В российском сегменте Facebook появилась реклама работы «закладчиком» — так на сленге называют распространителей наркотиков.
Обновлено в 18:39
Космос
60 спутников Илона Маска добрались до Урала
Обновлено в 09:30
Политика
Минфин США раскрыл список документов для санкций против Дерипаски
Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США частично опубликовало список материалов и документов, которые изучались перед введением санкций против российского миллиардера Олега Дерипаски.
Обновлено в 20:04