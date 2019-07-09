Футбол

Сергей Прядкин: «Расширение лиги может быть только после 2022 года»Спорт-Экспресс вчера в 11:25

Президент РПЛ Сергей Прядкин, директор по маркетингу лиги Евгений Савин и президент БК "Лига Ставок" Юрий Красовский ответили на главные вопросы перед началом сезона-2019/20.
Читать в источнике
Обсудить
Сергей Прядкин
Безусловно, есть разные варианты увеличения матчей в сезон: плей-офф, разделение на восьмерки, шестерки - разные варианты есть, будем обсуждать. В 2022 году практически на полтора месяца будут сокращены национальные чемпионаты из-за турнира в Катаре. Мы представляем, как ужаться.
— Сергей ПрядкинРИА Новости вчера в 08:11

Подробнее о событии

Последний чемпионат России из 18 клубов: «Ротор» гнал за золотом, ЦСКА разделился на два клуба, а «Спартак» купил Бузникина

Sports.ru03:28

Три неудобных вопроса Сергею Прядкину. Дождемся ли ответов?

Спорт день за днемвчера в 14:20

Прядкин: вопрос о расширении РПЛ можно рассматривать только после 2022 года

Чемпионатвчера в 06:00

Сергей Прядкин: «Расширение лиги может быть только после 2022 года»

Спорт-Экспрессвчера в 11:25

«Трансфер Сутормина — „Санта-Барбара“. Но все в рамках закона». 10 важных вопросов о нашем футболе

Sport24.ruвчера в 08:20

Президент РПЛ: «До 2022 года расширить лигу практически невозможно»

Матч ТВвчера в 06:13

РПЛ готова к старту. VAR с первого тура, расширение лиги - не раньше 2022 года

ТАССвчера в 14:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 03:41, Вашингтон
Политика

Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент

Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.
Обновлено в 03:07
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Крыму

Двое детей и один взрослый погибли и один ребенок пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком у города Феодосии в Крыму, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 01:59
Происшествия

СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена

Следователи СК устанавливают обстоятельства хищения в особо крупном размере у Московского метрополитена, возбуждено уголовное дело, сообщила в среду РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:31
Авто

Автопробег министра. Орешкин отправится в Тольятти на Lada Xray

Обновлено в 02:41
Политика

Россия задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией

В Министерстве иностранных дел (МИД) России допустили возобновление отмененного авиасообщения с Грузией при условии сохранения положительной динамики.
Обновлено в 01:51
Происшествия

В Липецке на НЛМК ночью вспыхнул пожар по повышенному рангу опасности

Очаг возгорания находился в подвальном помещении. Полностью ликвидировать пожар удалось только под утро.
Обновлено в 02:29
Гаджеты

Huawei пытается скупать российские технологии

Huawei ведет переговоры с несколькими российскими компаниями о покупке бизнеса, создании совместных предприятий и использовании их технологий.
Обновлено в 03:19
Технологии

Разработчик назвал основную проблему создания анаэробной установки

Обновлено в 02:08
Общество

В варениках эксперты нашли кишечную палочку

Оказалось, что в варениках "Цезарь", "Братцы вареники", "Сибирская коллекция" и "Морозко" присутствуют бактерии группы кишечной палочки.
Обновлено в 02:54
Наука

Ученые нашли новый способ эффективного похудения

В мае американские медики назвали простой способ держать вес в норме без диет.
Обновлено в 00:55
Происшествия

Ученые зафиксировали утечку радиации из АПЛ «Комсомолец»

Норвежское издание Norsk Rikskringkasting сообщило о том, что группа российско-норвежских исследователей, проводивших обследование затонувшей в апреле 1989 года АПЛ "Комсомолец", зафиксировали утечку радиации из корпуса подлодки.
Обновлено вчера в 10:16
Происшествия

Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги

Обновлено 08 июля в 15:47
Армия и оружие

«Омсктрансмаш» реставрирует бронетехнику в стиле ретро

На «Омсктрансмаше» уже есть опыт реставрации танков Великой Отечественной войны.
Обновлено в 02:47
Общество

В Москве построят парк Ferrari World по аналогии с проектом в Абу-Даби

Группа компаний «Киевская площадь» рассматривает возможность построить в Москве тематический парк Ferrari World по аналогии с тем, что сейчас есть в Абу-Даби, рассказал РБК председатель совета директоров группы Год Нисанов.
Обновлено в 02:07
Политика

Познер высказался после оскорблений Габунии в адрес Путина

Российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубые высказывания грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 18:59
Космос

Международный экипаж отправился в кругосветный полет через два полюса

С мыса Канаверал сегодня вылетел самолет Gulfstream G650ER, экипаж которого намерен совершить кругосветный полет и установить новый мировой рекорд по скорости облета Земли с пересечением Северного и Южного полюсов.
Обновлено вчера в 14:54
Общество

Киностудия Горького продаст землю в Москве и Петербурге

В Петербурге студия продает территорию бывшей киностудии "Леннаучфильм" (19,5 тысячи квадратных метров).
Обновлено в 03:28
Экономика

Россияне стали экономить на лекарствах

Снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян, заявил изданию гендиректор компании Сергей Шуляк.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

Песков назвал причину потери девушкой сознания на встрече с Путиным

Обновлено в 03:33
Наука

На Международном военно-морском салоне рассказали о подлодках будущего

По словам специалиста, было проведено заседание, на котором члены ученого совета дали волю фантазии и поделились своими мыслями о будущем субмарин.
Обновлено в 03:06
Происшествия

Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке

Ранее Саакашвили называл Труханова "средневековым бандерлогом" и грозил ему "антикоррупционным спецназом".
Обновлено в 00:28
Экономика

Аналитики: США грозит скорый дефолт

В докладе вашингтонского аналитического Центра двухпартийной политики констатируется, что уже в первой половине текущего года Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом, то есть, федеральное правительство больше не сможет платить по счетам полностью и своевременно.
Обновлено 08 июля в 23:58
Происшествия

Два военных самолета Катара столкнулись в воздухе

Обновлено в 02:44
Футбол

«В армии я был добрым дедушкой». В 30 лет он дебютировал в РПЛ, а до этого таксовал и служил

Вратарь в 30 лет дебютировал в премьер-лиге в бедном «Анжи» и сразу стал одним из открытий чемпионата.
Обновлено в 00:50
Политика

Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия

Названы основные причины вызова скорой помощи в России

Чаще всего в 2018 году вызовы в скорую помощь в России поступали по причине внезапных заболеваний и состояний (31,5 млн).
Обновлено вчера в 23:05
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе

В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
Обновлено вчера в 22:00
Кино

Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн

Обновлено в 01:00
Армия и оружие

В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой

В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.
Обновлено в 01:57
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболуБольше новостей по теме
Главное