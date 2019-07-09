Безусловно, есть разные варианты увеличения матчей в сезон: плей-офф, разделение на восьмерки, шестерки - разные варианты есть, будем обсуждать. В 2022 году практически на полтора месяца будут сокращены национальные чемпионаты из-за турнира в Катаре. Мы представляем, как ужаться.

Президент РПЛ Сергей Прядкин, директор по маркетингу лиги Евгений Савин и президент БК "Лига Ставок" Юрий Красовский ответили на главные вопросы перед началом сезона-2019/20.

Сергей Прядкин: «Расширение лиги может быть только после 2022 года»

Спорт день за днем

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Происшествия Три человека погибли в ДТП в Крыму Двое детей и один взрослый погибли и один ребенок пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком у города Феодосии в Крыму, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МВД по республике.

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Происшествия В Липецке на НЛМК ночью вспыхнул пожар по повышенному рангу опасности Очаг возгорания находился в подвальном помещении. Полностью ликвидировать пожар удалось только под утро.

Гаджеты Huawei пытается скупать российские технологии Huawei ведет переговоры с несколькими российскими компаниями о покупке бизнеса, создании совместных предприятий и использовании их технологий.

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Происшествия Ученые зафиксировали утечку радиации из АПЛ «Комсомолец» Норвежское издание Norsk Rikskringkasting сообщило о том, что группа российско-норвежских исследователей, проводивших обследование затонувшей в апреле 1989 года АПЛ "Комсомолец", зафиксировали утечку радиации из корпуса подлодки.

Общество В Москве построят парк Ferrari World по аналогии с проектом в Абу-Даби Группа компаний «Киевская площадь» рассматривает возможность построить в Москве тематический парк Ferrari World по аналогии с тем, что сейчас есть в Абу-Даби, рассказал РБК председатель совета директоров группы Год Нисанов.

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Происшествия Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

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Происшествия Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке Ранее Саакашвили называл Труханова "средневековым бандерлогом" и грозил ему "антикоррупционным спецназом".

Экономика Аналитики: США грозит скорый дефолт В докладе вашингтонского аналитического Центра двухпартийной политики констатируется, что уже в первой половине текущего года Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом, то есть, федеральное правительство больше не сможет платить по счетам полностью и своевременно.

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