Футбол
Сергей Прядкин: «Расширение лиги может быть только после 2022 года»Спорт-Экспресс вчера в 11:25
Президент РПЛ Сергей Прядкин, директор по маркетингу лиги Евгений Савин и президент БК "Лига Ставок" Юрий Красовский ответили на главные вопросы перед началом сезона-2019/20.
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Безусловно, есть разные варианты увеличения матчей в сезон: плей-офф, разделение на восьмерки, шестерки - разные варианты есть, будем обсуждать. В 2022 году практически на полтора месяца будут сокращены национальные чемпионаты из-за турнира в Катаре. Мы представляем, как ужаться.
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Политика
Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент
Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.
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Три человека погибли в ДТП в Крыму
Двое детей и один взрослый погибли и один ребенок пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком у города Феодосии в Крыму, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МВД по республике.
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Происшествия
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Следователи СК устанавливают обстоятельства хищения в особо крупном размере у Московского метрополитена, возбуждено уголовное дело, сообщила в среду РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
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Авто
Автопробег министра. Орешкин отправится в Тольятти на Lada Xray
Обновлено в 02:41
Политика
Россия задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией
В Министерстве иностранных дел (МИД) России допустили возобновление отмененного авиасообщения с Грузией при условии сохранения положительной динамики.
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Происшествия
В Липецке на НЛМК ночью вспыхнул пожар по повышенному рангу опасности
Очаг возгорания находился в подвальном помещении. Полностью ликвидировать пожар удалось только под утро.
Обновлено в 02:29
Гаджеты
Huawei пытается скупать российские технологии
Huawei ведет переговоры с несколькими российскими компаниями о покупке бизнеса, создании совместных предприятий и использовании их технологий.
Обновлено в 03:19
Общество
В варениках эксперты нашли кишечную палочку
Оказалось, что в варениках "Цезарь", "Братцы вареники", "Сибирская коллекция" и "Морозко" присутствуют бактерии группы кишечной палочки.
Обновлено в 02:54
Наука
Ученые нашли новый способ эффективного похудения
В мае американские медики назвали простой способ держать вес в норме без диет.
Обновлено в 00:55
Происшествия
Ученые зафиксировали утечку радиации из АПЛ «Комсомолец»
Норвежское издание Norsk Rikskringkasting сообщило о том, что группа российско-норвежских исследователей, проводивших обследование затонувшей в апреле 1989 года АПЛ "Комсомолец", зафиксировали утечку радиации из корпуса подлодки.
Обновлено вчера в 10:16
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги
Обновлено 08 июля в 15:47
Армия и оружие
«Омсктрансмаш» реставрирует бронетехнику в стиле ретро
На «Омсктрансмаше» уже есть опыт реставрации танков Великой Отечественной войны.
Обновлено в 02:47
Общество
В Москве построят парк Ferrari World по аналогии с проектом в Абу-Даби
Группа компаний «Киевская площадь» рассматривает возможность построить в Москве тематический парк Ferrari World по аналогии с тем, что сейчас есть в Абу-Даби, рассказал РБК председатель совета директоров группы Год Нисанов.
Обновлено в 02:07
Политика
Познер высказался после оскорблений Габунии в адрес Путина
Российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубые высказывания грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 18:59
Космос
Международный экипаж отправился в кругосветный полет через два полюса
С мыса Канаверал сегодня вылетел самолет Gulfstream G650ER, экипаж которого намерен совершить кругосветный полет и установить новый мировой рекорд по скорости облета Земли с пересечением Северного и Южного полюсов.
Обновлено вчера в 14:54
Общество
Киностудия Горького продаст землю в Москве и Петербурге
В Петербурге студия продает территорию бывшей киностудии "Леннаучфильм" (19,5 тысячи квадратных метров).
Обновлено в 03:28
Экономика
Россияне стали экономить на лекарствах
Снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян, заявил изданию гендиректор компании Сергей Шуляк.
Обновлено в 02:36
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Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Наука
На Международном военно-морском салоне рассказали о подлодках будущего
По словам специалиста, было проведено заседание, на котором члены ученого совета дали волю фантазии и поделились своими мыслями о будущем субмарин.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке
Ранее Саакашвили называл Труханова "средневековым бандерлогом" и грозил ему "антикоррупционным спецназом".
Обновлено в 00:28
Экономика
Аналитики: США грозит скорый дефолт
В докладе вашингтонского аналитического Центра двухпартийной политики констатируется, что уже в первой половине текущего года Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом, то есть, федеральное правительство больше не сможет платить по счетам полностью и своевременно.
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Два военных самолета Катара столкнулись в воздухе
Обновлено в 02:44
Футбол
«В армии я был добрым дедушкой». В 30 лет он дебютировал в РПЛ, а до этого таксовал и служил
Вратарь в 30 лет дебютировал в премьер-лиге в бедном «Анжи» и сразу стал одним из открытий чемпионата.
Обновлено в 00:50
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
Названы основные причины вызова скорой помощи в России
Чаще всего в 2018 году вызовы в скорую помощь в России поступали по причине внезапных заболеваний и состояний (31,5 млн).
Обновлено вчера в 23:05
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе
В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
Обновлено вчера в 22:00
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой
В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.
Обновлено в 01:57