Безусловно, есть разные варианты увеличения матчей в сезон: плей-офф, разделение на восьмерки, шестерки - разные варианты есть, будем обсуждать. В 2022 году практически на полтора месяца будут сокращены национальные чемпионаты из-за турнира в Катаре. Мы представляем, как ужаться.

Президент РПЛ Сергей Прядкин, директор по маркетингу лиги Евгений Савин и президент БК "Лига Ставок" Юрий Красовский ответили на главные вопросы перед началом сезона-2019/20.

Сергей Прядкин: «Расширение лиги может быть только после 2022 года»

Спорт день за днем

Происшествия Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Политика Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.

Происшествия Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.

Авто Названы самые популярные в России иномарки до миллиона рублей Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-5 самых популярных иномарок на рынке РФ стоимостью от 800 тысяч до 1 млн рублей.

Политика Симоньян отреагировала на отказ Лондона аккредитовывать RT и Sputnik Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала заявление МИД Великобритании, в котором ведомство разъяснило причины отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.

Общество Роструд объяснил, когда работнику могут отказать в отпуске Есть исключительные ситуации, когда работодатель имеет право отказать сотруднику в отпуске.

Музыка На Украине запретили выступавшим в России детям петь на Евровидении В Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) запретили юным музыкантам участвовать в детском конкурсе Евровидения в качестве представителя страны, если после 1 января 2014 года они выступали на территории России.

Происшествия Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.

Авто Орешкин проедет из Москвы в Тольятти за рулём Lada Xray Министр экономического развития РФ Максим Орешкин собирается отправиться на форум моногородов в Тольятти из Москвы за рулём автомобиля.

Армия и оружие В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года.

Политика Посол РФ призвал США поддержать борьбу с прославлением нацизма Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты должны поддержать российскую позицию, направленную на борьбу с пропагандой нацизма.

Общество Гороскоп: как заводят романтические отношения разные знаки зодиака Астролог Алина Ясмин ко Дню семьи, любви и верности рассказала, как на самом деле заводят романы разные знаки зодиака.

Шоу-бизнес Алена Водонаева высмеяла фирменный шпагат Анастасии Волочковой Ведущая Алёна Водонаева во время своего интервью высмеяла фирменный шпагат балерины Анастасии Волочковой.

Общество Глушаков подал заявление на бывшую жену в Следственный комитет Футболист написал заявление в Следственный комитет на экс-супругу Дарью, в котором обвиняет жену в подлоге документов.

Происшествия Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике» Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог начаться из-за взрыва литиевого аккумулятора. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Происшествия Лагерь в Приморье временно закрыли из-за отравления детей Летний лагерь в Лазовском районе Приморского края временно закрыли после отравления отдыхавших в нем детей.

Политика Экс-сотрудница Госдепа попалась на сговоре с разведкой Китая В США суд столичного округа Колумбия приговорил экс-сотрудницу американского Госдепа Кэндис-Мари Клейборн к 40 месяцам тюрьмы из-за сговора с китайской разведкой.

Энергетика «Роснефть» ограничила добычу нефти из-за «Транснефти» «Вынужденное снижение добычи связано с сокращением «Транснефтью» приема нефти в систему магистральных нефтепроводов, которые в настоящее время забиты большими объемами суррогатной нефти, препятствующей стабильным поставкам сырья потребителям», — заявил РБК представитель «Роснефти».

Происшествия В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.